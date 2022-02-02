Греция: Суперлига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
9' Желтая карточкаФатион Антони
13' Желтая карточкаЛисгарас Христос
0:1
31' ГолМург Томас
33' Желтая карточкаАкпом Чуба
63' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
76' Желтая карточкаКастро Фабри
0:2
90' ПенальтиКуртич Ясмин
Ход матча
13'
31'
0:1
33'
63'
76'
90'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 17
-
37 Владение мячом, % 63
21
Кастро
Фабри
23
Састре
Хуан
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
20
Виейринья
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Аполлон Смирнис
ПАОК
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.16
|Памлидис Георгиос
|2
|0.11
|Дауда Абиола
|1
|0.05
|Фатион Антони
|1 (1)
|0.05
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|14 (9)
|0.7
|Акпом Чуба
|5
|0.25
|Свидерски Кароль
|4
|0.2
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.15
|Мург Томас
|3
|0.15
|Живкович Андрия
|2
|0.1
|Бисесвар Диего
|1
|0.05
|Сидклей Феррейра
|1
|0.05
|Митрицэ Александру
|1
|0.05
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.05
|Виейринья
|1 (1)
|0.05
|Ингасон Сверрир
|1
|0.05
|Састре Хуан
|1
|0.05
|Лео Родригес
|1
|0.05
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0.05
|Михаилидис Яннис
|1
|0.05
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Карточки
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|9
|1
|Лисгарас Христос
|5
|1
|Баксеванидис Димос
|5
|1
|Кастро Фабри
|6
|0
|Цилулис Сотирис
|4
|1
|Иоаннидис Николаос
|5
|0
|Алвеш Бруну
|4
|0
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Дентакис Антонис
|3
|0
|Якимовски Никола
|1
|1
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Верхульст Давино
|1
|0
|Сигневич Николай
|1
|0
|Янниотас Яннис
|1
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Мартинес Николас II
|1
|0
|Витлис Вассилис
|1
|0
|Крайопулос Эммануил
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|5
|0
|Шваб Штефан
|4
|0
|Дуглас Гомес
|4
|0
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|Куртич Ясмин
|3
|0
|Акпом Чуба
|3
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Креспо Хосе
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
22
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 8
16 Не забивали 11
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
25%
3
14%
31-45
1
25%
2
9%
46-60
2
50%
5
23%
61-75
0
0%
6
27%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Забито
3
19
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
33%
1
5%
1-15
1
33%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
33%
6
32%
76-90
Пропущено
21
13
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
14%
4
31%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
7
33%
1
8%
61-75
5
24%
2
15%
76-90
Забито
7
41
3 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 24
1 Забивали первыми 12
13 Не забивали 4
1
14%
3
7%
1-15
1
14%
7
17%
16-30
1
14%
7
17%
31-45
1
14%
4
10%
46-60
2
29%
8
20%
61-75
1
14%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
32
23
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
5
16%
4
17%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
3
9%
6
26%
31-45
3
9%
5
22%
46-60
9
28%
2
9%
61-75
7
22%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0
Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0
ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|20
|15
|5
|0
|34 - 11
|50
|2.
|ПАОК
|20
|13
|2
|5
|43 - 21
|41
|3.
|АЕК
|20
|11
|3
|6
|34 - 22
|36
|4.
|Арис Салоники
|20
|10
|5
|5
|21 - 16
|35
|5.
|Астерас
|20
|9
|5
|6
|21 - 15
|32
|6.
|Панатинаикос
|20
|9
|3
|8
|30 - 18
|30
|7.
|ПАС Янина
|21
|8
|6
|7
|24 - 22
|30
|8.
|ОФИ
|21
|7
|8
|6
|27 - 27
|29
|9.
|Волос
|20
|7
|4
|9
|31 - 37
|25
|10.
|Панетоликос
|20
|6
|3
|11
|23 - 37
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|20
|4
|6
|10
|17 - 26
|18
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|19
|1
|6
|12
|7 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Астерас
|11
|7
|1
|3
|14 - 7
|22
|4.
|ПАОК
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|5.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|Арис Салоники
|9
|5
|3
|1
|10 - 7
|18
|7.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|8.
|АЕК
|9
|5
|0
|4
|15 - 10
|15
|9.
|ОФИ
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Ионикос
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|10
|1
|5
|4
|4 - 11
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|7
|3
|0
|18 - 7
|24
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Панетоликос
|11
|4
|1
|6
|14 - 23
|13
|7.
|ПАС Янина
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|8.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Волос
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|10.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|11.
|Панатинаикос
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Ионикос
|11
|1
|3
|7
|8 - 17
|6
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|1
|8
|3 - 21
|1