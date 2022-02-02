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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ОФИ
1:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
Панатинаикос
0'
0:1
18' Гол в свои ворота
Мельядо Мигель
1:1
25' Гол
Селимович Вахид
33'

Ход матча

18'
0:1
Мельядо Мигель
25'
Селимович Вахид
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 4
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Панатинаикос
9.50
4.40
2.09
Все Коэффициенты
24
Ватерман
Бой
6
Маринакис
Никос
5
Селимович
Вахид
14
Вурос
Праксителис
38
Балояннис
Константинос
7
Лампру
Лазарос
21
Тораль
Хон
29
Мельядо
Мигель
16
Luis
Gallegos
8
Нейра
Хуан
17
Дурмишай
Фиорин
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
4
Велес
Фран
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
34
Паласиос
Себастьян
17
Перес
Рубен
19
Вильяфаньес
Лукас
88
Маурисио
Жозе
10
Карлитос
Карлос
98
Mateus
Vital
ОФИ
4-5-1
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

ОФИ
Панатинаикос

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

24 матча

29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
3:2
С
0:0
С
1:1
С
1:3
С
1:3
С
3:1
К
2:1
С
2:3
С
1:2
КГ
3:0
КГ
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
3:1
С
3:1
С
0:3
С
4:1
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 6 (2) 0.29
Лампру Лазарос 4 (1) 0.19
Luis Gallegos 2 0.1
Тораль Хон 2 0.1
Дурмишай Фиорин 2 0.1
Вурос Праксителис 1 0.05
Наби Адил 1 0.05
Камау Брюс 1 0.05
Цилианидис Космас 1 0.05
Пасалидис Триантафиллос 1 0.05
Диамантис Апостолос 1 0.05
Маринакис Никос 0 0
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 9 0.45
Паласиос Себастьян 4 (2) 0.2
Маурисио Жозе 4 0.2
Македа Федерико 3 (2) 0.15
Канталапьерда Аитор 2 0.1
Иоаннидис Фотис 1 0.05
Александропулос Сотириос 1 0.05
Санчес Факундо 1 0.05
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.05
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.05
Mateus Vital 1 (1) 0.05
Вильяфаньес Лукас 0 0
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 8 0
Мельядо Мигель 7 0
Пасалидис Триантафиллос 7 0
Маринакис Никос 5 0
Luis Gallegos 5 0
Вурос Праксителис 4 0
Ван Дёйнен Майк 3 0
Камау Брюс 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Балояннис Константинос 3 0
Яннулис Костас 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Селимович Вахид 2 0
Тораль Хон 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 5 0
Шарлия Звонимир 4 0
Перес Рубен 3 0
Маурисио Жозе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Санчес Факундо 0 1
Паласиос Себастьян 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
3
50%
76-90

Пропущено

17
9
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
18%
3
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
4
44%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
2
20%
4
18%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
1
10%
5
23%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
2
20%
5
23%
61-75
0
0%
2
9%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
3
50%
76-90

Забито

22
28
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
5
23%
4
14%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
2
9%
6
21%
46-60
3
14%
5
18%
61-75
5
23%
5
18%
76-90

Пропущено

27
15
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
5
19%
5
33%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
3
11%
4
27%
31-45
7
26%
1
7%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
7
26%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3
ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0
Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:1 20 15 5 0 33 - 11 50
2. ПАОК 19 12 2 5 41 - 21 38
3. АЕК 19 11 3 5 33 - 20 36
4. Арис Салоники 19 9 5 5 19 - 15 32
5. Астерас 20 9 5 6 21 - 15 32
6. Панатинаикос 1:1 20 9 4 7 29 - 16 31
7. ПАС Янина 21 8 6 7 24 - 22 30
8. ОФИ 1:1 21 6 9 6 25 - 26 27
9. Волос 19 7 3 9 30 - 36 24
10. Панетоликос 1:2 20 6 3 11 23 - 36 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 19 4 5 10 16 - 25 17
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 18 1 6 11 7 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:1 10 8 2 0 15 - 4 26
2. Панатинаикос 1:1 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Астерас 11 7 1 3 14 - 7 22
4. ПАОК 10 6 2 2 21 - 11 20
5. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
6. АЕК 9 5 0 4 15 - 10 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. ОФИ 1:1 11 2 6 3 14 - 17 12
10. Ионикос 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 1:2 9 2 2 5 9 - 14 8
13. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:1 10 7 3 0 18 - 7 24
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 9 6 0 3 20 - 10 18
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 1:1 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Панетоликос 1:2 11 4 1 6 14 - 22 13
7. ПАС Янина 10 3 3 4 9 - 9 12
8. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Волос 9 2 3 4 16 - 20 9
10. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
11. Панатинаикос 1:1 9 2 2 5 7 - 10 8
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 9 0 1 8 3 - 21 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Селимович Вахид бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Мельядо Мигель уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Панатинаикос
9.50
4.40
2.09
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ОФИ
Панатинаикос

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