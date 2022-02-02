Греция: Суперлига 2021-2022
1:1
Первый тайм: 33'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
0:1
18' Гол в свои воротаМельядо Мигель
1:1
25' ГолСелимович Вахид
Ход матча
18'
0:1
25'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 4
-
61 Владение мячом, % 39
24
Ватерман
Бой
21
Тораль
Хон
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
98
Mateus
Vital
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Mateus VitalНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
ОФИ
Панатинаикос
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
24 матча
29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|6 (2)
|0.29
|Лампру Лазарос
|4 (1)
|0.19
|Luis Gallegos
|2
|0.1
|Тораль Хон
|2
|0.1
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.1
|Вурос Праксителис
|1
|0.05
|Наби Адил
|1
|0.05
|Камау Брюс
|1
|0.05
|Цилианидис Космас
|1
|0.05
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0.05
|Диамантис Апостолос
|1
|0.05
|Маринакис Никос
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.45
|Паласиос Себастьян
|4 (2)
|0.2
|Маурисио Жозе
|4
|0.2
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.15
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.1
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.05
|Александропулос Сотириос
|1
|0.05
|Санчес Факундо
|1
|0.05
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.05
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.05
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.05
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|8
|0
|Мельядо Мигель
|7
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|7
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Luis Gallegos
|5
|0
|Вурос Праксителис
|4
|0
|Ван Дёйнен Майк
|3
|0
|Камау Брюс
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Балояннис Константинос
|3
|0
|Яннулис Костас
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Селимович Вахид
|2
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|5
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Перес Рубен
|3
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Санчес Факундо
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
3
50%
76-90
Пропущено
17
9
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
18%
3
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
4
44%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
2
20%
4
18%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
1
10%
5
23%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
2
20%
5
23%
61-75
0
0%
2
9%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
3
50%
76-90
Забито
22
28
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
5
23%
4
14%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
2
9%
6
21%
46-60
3
14%
5
18%
61-75
5
23%
5
18%
76-90
Пропущено
27
15
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
5
19%
5
33%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
3
11%
4
27%
31-45
7
26%
1
7%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
7
26%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3
ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0
Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:1
|20
|15
|5
|0
|33 - 11
|50
|2.
|ПАОК
|19
|12
|2
|5
|41 - 21
|38
|3.
|АЕК
|19
|11
|3
|5
|33 - 20
|36
|4.
|Арис Салоники
|19
|9
|5
|5
|19 - 15
|32
|5.
|Астерас
|20
|9
|5
|6
|21 - 15
|32
|6.
|Панатинаикос
|1:1
|20
|9
|4
|7
|29 - 16
|31
|7.
|ПАС Янина
|21
|8
|6
|7
|24 - 22
|30
|8.
|ОФИ
|1:1
|21
|6
|9
|6
|25 - 26
|27
|9.
|Волос
|19
|7
|3
|9
|30 - 36
|24
|10.
|Панетоликос
|1:2
|20
|6
|3
|11
|23 - 36
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|19
|4
|5
|10
|16 - 25
|17
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|18
|1
|6
|11
|7 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:1
|10
|8
|2
|0
|15 - 4
|26
|2.
|Панатинаикос
|1:1
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Астерас
|11
|7
|1
|3
|14 - 7
|22
|4.
|ПАОК
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|5.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|АЕК
|9
|5
|0
|4
|15 - 10
|15
|7.
|Арис Салоники
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|8.
|Волос
|10
|5
|0
|5
|14 - 16
|15
|9.
|ОФИ
|1:1
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|10.
|Ионикос
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|1:2
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:1
|10
|7
|3
|0
|18 - 7
|24
|2.
|АЕК
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|ПАОК
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|1:1
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Панетоликос
|1:2
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|7.
|ПАС Янина
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|8.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Волос
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|10.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|11.
|Панатинаикос
|1:1
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|12.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|1
|8
|3 - 21
|1