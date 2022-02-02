Греция: Суперлига 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
0:1
18' Гол в свои воротаМельядо Мигель
1:1
25' ГолСелимович Вахид
1:2
42' ГолПаласиос Себастьян
45' Желтая карточкаМельядо Мигель
51' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
53' Желтая карточкаВурос Праксителис
55' Желтая карточкаТораль Хон
68' Желтая карточкаШенквельд Барт
68' Желтая карточкаЛампру Лазарос
74' Вторая желтая карточкаВильяфаньес Лукас
2:2
85' ГолФеллипе Луис
90' Желтая карточкаВелес Фран
3:2
90' ГолЦилианидис Космас
Ход матча
18'
0:1
25'
1:1
42'
1:2
45'
55'
68'
68'
85'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
24 Нарушения правил 16
-
52 Владение мячом, % 48
24
Ватерман
Бой
21
Тораль
Хон
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
98
Mateus
Vital
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Mateus VitalНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
ОФИ
Панатинаикос
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
24 матча
29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|6 (2)
|0.29
|Лампру Лазарос
|4 (1)
|0.19
|Luis Gallegos
|2
|0.1
|Тораль Хон
|2
|0.1
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.1
|Цилианидис Космас
|2
|0.1
|Вурос Праксителис
|1
|0.05
|Наби Адил
|1
|0.05
|Феллипе Луис
|1
|0.05
|Камау Брюс
|1
|0.05
|Селимович Вахид
|1
|0.05
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0.05
|Диамантис Апостолос
|1
|0.05
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Маринакис Никос
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
|Ус Абдул Рахман
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.45
|Паласиос Себастьян
|5 (2)
|0.25
|Маурисио Жозе
|4
|0.2
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.15
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.1
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.05
|Александропулос Сотириос
|1
|0.05
|Санчес Факундо
|1
|0.05
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.05
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.05
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.05
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|8
|0
|Мельядо Мигель
|8
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|7
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Вурос Праксителис
|5
|0
|Luis Gallegos
|5
|0
|Ван Дёйнен Майк
|3
|0
|Камау Брюс
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Балояннис Константинос
|3
|0
|Яннулис Костас
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Лампру Лазарос
|2
|0
|Селимович Вахид
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильяфаньес Лукас
|4
|1
|Хуанкар
|5
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Перес Рубен
|3
|0
|Шенквельд Барт
|3
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Велес Фран
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Санчес Факундо
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
7
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
44%
3
43%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
17%
3
23%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
17%
4
31%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
4
31%
76-90
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
2
20%
4
18%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
1
10%
5
23%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
2
20%
5
23%
61-75
0
0%
2
9%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
3
50%
76-90
Забито
26
29
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
5
19%
4
14%
1-15
6
23%
2
7%
16-30
3
12%
7
24%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
7
27%
5
17%
76-90
Пропущено
28
19
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
5
18%
5
26%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
4
14%
4
21%
31-45
7
25%
1
5%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
7
25%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3
ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0
Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|20
|15
|5
|0
|34 - 11
|50
|2.
|ПАОК
|19
|12
|2
|5
|41 - 21
|38
|3.
|АЕК
|0:1
|20
|11
|3
|6
|33 - 21
|36
|4.
|Арис Салоники
|1:0
|20
|10
|5
|5
|20 - 15
|35
|5.
|Астерас
|20
|9
|5
|6
|21 - 15
|32
|6.
|Панатинаикос
|20
|9
|3
|8
|30 - 18
|30
|7.
|ПАС Янина
|21
|8
|6
|7
|24 - 22
|30
|8.
|ОФИ
|21
|7
|8
|6
|27 - 27
|29
|9.
|Волос
|1:0
|20
|8
|3
|9
|31 - 36
|27
|10.
|Панетоликос
|20
|6
|3
|11
|23 - 37
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|0:1
|20
|4
|5
|11
|16 - 26
|17
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|18
|1
|6
|11
|7 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Астерас
|11
|7
|1
|3
|14 - 7
|22
|4.
|ПАОК
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|5.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|Арис Салоники
|1:0
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|7.
|Волос
|1:0
|11
|6
|0
|5
|15 - 16
|18
|8.
|АЕК
|0:1
|9
|5
|0
|4
|15 - 10
|15
|9.
|ОФИ
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Ионикос
|0:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|7
|3
|0
|18 - 7
|24
|2.
|АЕК
|0:1
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|3.
|ПАОК
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|Арис Салоники
|1:0
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Панетоликос
|11
|4
|1
|6
|14 - 23
|13
|7.
|ПАС Янина
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|8.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Волос
|1:0
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|10.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|11.
|Панатинаикос
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Ионикос
|0:1
|11
|1
|2
|8
|7 - 17
|5
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|1
|8
|3 - 21
|1