Ники Волоу
2:0
Конец матча
Эрготелис
История личных встреч
Ники Волоу
Эрготелис
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Ники Волоу
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Эпископи - Ники Волоу 0:0 Каллитея - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - Аспропиргос Эносис 6:1 Ники Волоу - Каламата 2:2
AS Santorini 2020 - Ники Волоу 0:1 Ники Волоу - Астерас Влахиоти 1:0 Аспропиргос Эносис - Ники Волоу 3:2 Иалисос - Ники Волоу 1:1 Ники Волоу - Родос 1:2 Egaleo1 - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - Эпископи 0:0 Ники Волоу - Каллитея 1:0 Каламата - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - AS Santorini 2020 1:1 Астерас Влахиоти - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - Иалисос 0:1 Родос - Ники Волоу 1:1 Ники Волоу - Egaleo1 1:2 Кавала - Ники Волоу 0:1 Ники Волоу - PO Triglia 2:2
Эрготелис
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
PAO Rouf - Эрготелис 0:3 Ионикос - Эрготелис 2:1 Ксанти - Эрготелис 0:1 Эрготелис - Киссамикос 2:0
Левадиакос - Эрготелис 0:1 Эрготелис - Диагорас Родос 3:1 Аполлон Лариса - Эрготелис 0:3 Панахаики - Эрготелис 1:1 Эрготелис - Иерапетра 4:0 Диагорас Родос - Эрготелис 1:1 Эрготелис - Трикала 2:3 Ксанти - Эрготелис 1:0 Эрготелис - Караискакис 0:1 Эрготелис - Киссамикос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Эрготелис - Докса Драма 6:0 Ионикос - Эрготелис 2:3 Эрготелис - Аполлон Лариса 1:0 Докса Драма - Эрготелис 1:0 Эрготелис - Панахаики 1:0