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Ники Волоу
2:0
Конец матча
Эрготелис
0' 90'+7

История личных встреч

Ники Волоу
Эрготелис

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
3:0
С
1:4
ФЛ
0:0

Результаты последних матчей

Ники Волоу
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Эпископи - Ники Волоу 0:0 Каллитея - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - Аспропиргос Эносис 6:1 Ники Волоу - Каламата 2:2
AS Santorini 2020 - Ники Волоу 0:1 Ники Волоу - Астерас Влахиоти 1:0 Аспропиргос Эносис - Ники Волоу 3:2 Иалисос - Ники Волоу 1:1 Ники Волоу - Родос 1:2 Egaleo1 - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - Эпископи 0:0 Ники Волоу - Каллитея 1:0 Каламата - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - AS Santorini 2020 1:1 Астерас Влахиоти - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - Иалисос 0:1 Родос - Ники Волоу 1:1 Ники Волоу - Egaleo1 1:2 Кавала - Ники Волоу 0:1 Ники Волоу - PO Triglia 2:2
Эрготелис
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
PAO Rouf - Эрготелис 0:3 Ионикос - Эрготелис 2:1 Ксанти - Эрготелис 0:1 Эрготелис - Киссамикос 2:0
Левадиакос - Эрготелис 0:1 Эрготелис - Диагорас Родос 3:1 Аполлон Лариса - Эрготелис 0:3 Панахаики - Эрготелис 1:1 Эрготелис - Иерапетра 4:0 Диагорас Родос - Эрготелис 1:1 Эрготелис - Трикала 2:3 Ксанти - Эрготелис 1:0 Эрготелис - Караискакис 0:1 Эрготелис - Киссамикос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Эрготелис - Докса Драма 6:0 Ионикос - Эрготелис 2:3 Эрготелис - Аполлон Лариса 1:0 Докса Драма - Эрготелис 1:0 Эрготелис - Панахаики 1:0
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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