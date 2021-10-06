Анагенниси Кардица
1:1
Итог после пенальти
Алмопос Аридая
Ход матча
Пен
2:0
Результаты последних матчей
Анагенниси Кардица
(20 матчей)
5%
5%
90%
1 победа 1 ничья 18 поражений
Elpis Skoutari - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Ахиллес Неокесария 0:3 Фокикос - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Селлана 0:3
Анагенниси Кардица - Олимпиакос Волос 0:3 Астерас Итея - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Apollon Makrychori 0:3 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - AO Stylis 0:3 Анагенниси Кардица - Meteora 0:3 Ахиллес Неокесария - Анагенниси Кардица 3:0 Ойкономос - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Фокикос 0:0 Селлана - Анагенниси Кардица 3:0 Олимпиакос Волос - Анагенниси Кардица 2:1 Анагенниси Кардица - Астерас Итея 1:4 Apollon Makrychori - Анагенниси Кардица 2:0 AO Stylis - Анагенниси Кардица 4:3 Анагенниси Кардица - Thiseas Agria 0:3 Анагенниси Кардица - Пиерикос 0:2
Алмопос Аридая
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Теспротос - Алмопос Аридая 1:2 Алмопос Аридая - Кавала 3:1 Теспротос - Алмопос Аридая 1:0 Алмопос Аридая - Пансерраикос 1:0
Apollon Pontou - Алмопос Аридая 3:1 Олимпиакос Волос - Алмопос Аридая 2:0 Алмопос Аридая - Elpis Skoutari 0:0 АЕП Караянниа - Алмопос Аридая 0:0 Алмопос Аридая - PO Triglia 3:0 Алмопос Аридая - Пиерикос 3:1 Кавала - Алмопос Аридая 2:1 Алмопос Аридая - Теспротос 0:0 Пансерраикос - Алмопос Аридая 3:0 Алмопос Аридая - Apollon Pontou 4:1 Алмопос Аридая - Олимпиакос Волос 0:1 Elpis Skoutari - Алмопос Аридая 2:0 Алмопос Аридая - АЕП Караянниа 1:1 PO Triglia - Алмопос Аридая 1:1 Пиерикос - Алмопос Аридая 2:0 Анагенниси Янница - Алмопос Аридая 2:1