  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция: Кубок
Анагенниси Кардица
1:1
Итог после пенальти
Алмопос Аридая
0'
2:0
Пен' Пенальти

Ход матча

Пен
2:0

Результаты последних матчей

Анагенниси Кардица
(20 матчей)
5%
5%
90%
1 победа 1 ничья 18 поражений
Elpis Skoutari - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Ахиллес Неокесария 0:3 Фокикос - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Селлана 0:3
Анагенниси Кардица - Олимпиакос Волос 0:3 Астерас Итея - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Apollon Makrychori 0:3 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - AO Stylis 0:3 Анагенниси Кардица - Meteora 0:3 Ахиллес Неокесария - Анагенниси Кардица 3:0 Ойкономос - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Фокикос 0:0 Селлана - Анагенниси Кардица 3:0 Олимпиакос Волос - Анагенниси Кардица 2:1 Анагенниси Кардица - Астерас Итея 1:4 Apollon Makrychori - Анагенниси Кардица 2:0 AO Stylis - Анагенниси Кардица 4:3 Анагенниси Кардица - Thiseas Agria 0:3 Анагенниси Кардица - Пиерикос 0:2
Алмопос Аридая
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Теспротос - Алмопос Аридая 1:2 Алмопос Аридая - Кавала 3:1 Теспротос - Алмопос Аридая 1:0 Алмопос Аридая - Пансерраикос 1:0
Apollon Pontou - Алмопос Аридая 3:1 Олимпиакос Волос - Алмопос Аридая 2:0 Алмопос Аридая - Elpis Skoutari 0:0 АЕП Караянниа - Алмопос Аридая 0:0 Алмопос Аридая - PO Triglia 3:0 Алмопос Аридая - Пиерикос 3:1 Кавала - Алмопос Аридая 2:1 Алмопос Аридая - Теспротос 0:0 Пансерраикос - Алмопос Аридая 3:0 Алмопос Аридая - Apollon Pontou 4:1 Алмопос Аридая - Олимпиакос Волос 0:1 Elpis Skoutari - Алмопос Аридая 2:0 Алмопос Аридая - АЕП Караянниа 1:1 PO Triglia - Алмопос Аридая 1:1 Пиерикос - Алмопос Аридая 2:0 Анагенниси Янница - Алмопос Аридая 2:1
  • Дополнительное время
  • Свисток
    121'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Свисток
    105'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Анагенниси Кардица 1:1 Алмопос Аридая онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 