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ЦСКА Москва
 
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Нижний Новгород

История личных встреч

ЦСКА Москва
Нижний Новгород

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ТМК
2:1

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0
Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Копенгаген - ЦСКА Москва 1:0 Капфенберг - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Винер Нойштадт 3:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 3:2 ЦСКА Москва - Краснодар 3:1
Нижний Новгород
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3
Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Томь - Нижний Новгород 1:1 Чертаново - Нижний Новгород 1:3 Нижний Новгород - Спартак-2 4:0 Нижний Новгород - Енисей 1:2 Оренбург - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Чайка 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2021, осталось 12 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Нижний Новгород
    1.69
    4.00
    4.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Нижний Новгород онлайн




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