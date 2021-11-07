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  3. Чемпионат Европы (до 19 лет): Отборочные матчи: Группа 2
Россия (до 19 лет)
 
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Греция (до 19 лет)

История личных встреч

Россия (до 19 лет)
Греция (до 19 лет)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ЧЕ(1ЛОМ
2:1
Р
1:1
Р
2:1
ЧЕ(1Л
4:0
ЧЕ(1Л
3:1

Результаты последних матчей

Россия (до 19 лет)
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Польша (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 0:4 Россия (до 19 лет) - Уэльс (до 19 лет) 2:2 Россия (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 1:1 Россия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 0:2
Россия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:0 Азербайджан (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 0:0 Черногория (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 0:2 Россия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 2:0 Россия (до 19 лет) - Латвия (до 19 лет) 1:1 Греция (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 2:1 Россия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:2 Россия (до 19 лет) - Гибралтар (до 19 лет) 6:0 Россия (до 19 лет) - Казахстан (до 19 лет) 5:0 Россия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 1:1 Россия (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 2:1 Португалия (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 1:1 Словения (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 1:0 Норвегия (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 1:1 Россия (до 19 лет) - Северная Ирландия (до 19 лет) 1:1 Россия (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 1:1
Греция (до 19 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бельгия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 1:0 Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:5 Греция (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 5:1 Чехия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 3:1
Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:1 Греция (до 19 лет) - Дания (до 19 лет) 2:2 Болгария (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 0:3 Греция (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:3 Греция (до 19 лет) - Гибралтар (до 19 лет) 4:0 Польша (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 3:1 Чехия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 2:3 Греция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Греция (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 2:1 Греция (до 19 лет) - Гибралтар (до 19 лет) 5:0 Румыния (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 2:1 Греция (до 19 лет) - Голландия (до 19 лет) 0:0 Греция (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:1 Украина (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 2:0 Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:2 Греция (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 5:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 81
    Россия (до 19 лет) 95.1% (77)
    X 3.7% (3)
    Греция (до 19 лет) 1.2% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Россия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) онлайн


    Прогнозы на матч Россия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет)

    Исход игры
    Россия (до 19 лет)
    95.1% (77)
    Ничья
    3.7% (3)
    Греция (до 19 лет)
    1.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.25% (49)
    Меньше
    38.75% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (50)
    Нет
    37.5% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (до 19 лет)
    43.2% (35)
    2:0 Россия (до 19 лет)
    22.2% (18)
    1:0 Россия (до 19 лет)
    12.3% (10)
    3:1 Россия (до 19 лет)
    11.1% (9)
    1:1 Ничья
    3.7% (3)
    3:0 Россия (до 19 лет)
    2.5% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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