Польша (до 19 лет) - Россия (до 19 лет)

Россия (до 19 лет) - Уэльс (до 19 лет)

Россия (до 19 лет) - Косово (до 19 лет)

Россия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет)

23.03.2019

Россия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

0:0

20.03.2019

Азербайджан (до 19 лет) - Россия (до 19 лет)

0:0

19.11.2018

Черногория (до 19 лет) - Россия (до 19 лет)

0:2

16.11.2018

Россия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет)

2:0

13.11.2018

Россия (до 19 лет) - Латвия (до 19 лет)

1:1

14.11.2017

Греция (до 19 лет) - Россия (до 19 лет)

2:1

11.11.2017

Россия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

1:2

08.11.2017

Россия (до 19 лет) - Гибралтар (до 19 лет)

6:0

08.10.2016

Россия (до 19 лет) - Казахстан (до 19 лет)

5:0

06.10.2016

Россия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет)

1:1

29.03.2016

Россия (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет)

2:1

26.03.2016

Португалия (до 19 лет) - Россия (до 19 лет)

1:1

24.03.2016

Словения (до 19 лет) - Россия (до 19 лет)

1:0

16.11.2015

Норвегия (до 19 лет) - Россия (до 19 лет)

1:1

14.11.2015

Россия (до 19 лет) - Северная Ирландия (до 19 лет)

1:1

12.11.2015

Россия (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет)

1:1