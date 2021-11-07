История личных встреч
Россия (до 19 лет)
Греция (до 19 лет)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Россия (до 19 лет)
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Польша (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 0:4 Россия (до 19 лет) - Уэльс (до 19 лет) 2:2 Россия (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 1:1 Россия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 0:2
Россия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 0:0 Азербайджан (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 0:0 Черногория (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 0:2 Россия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 2:0 Россия (до 19 лет) - Латвия (до 19 лет) 1:1 Греция (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 2:1 Россия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:2 Россия (до 19 лет) - Гибралтар (до 19 лет) 6:0 Россия (до 19 лет) - Казахстан (до 19 лет) 5:0 Россия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 1:1 Россия (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 2:1 Португалия (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 1:1 Словения (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 1:0 Норвегия (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 1:1 Россия (до 19 лет) - Северная Ирландия (до 19 лет) 1:1 Россия (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 1:1
Греция (до 19 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бельгия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 1:0 Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:5 Греция (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 5:1 Чехия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 3:1
Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:1 Греция (до 19 лет) - Дания (до 19 лет) 2:2 Болгария (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 0:3 Греция (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:3 Греция (до 19 лет) - Гибралтар (до 19 лет) 4:0 Польша (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 3:1 Чехия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 2:3 Греция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Греция (до 19 лет) - Россия (до 19 лет) 2:1 Греция (до 19 лет) - Гибралтар (до 19 лет) 5:0 Румыния (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 2:1 Греция (до 19 лет) - Голландия (до 19 лет) 0:0 Греция (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:1 Украина (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 2:0 Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:2 Греция (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 5:0
Прогнозы на матч Россия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет)
Исход игры
Россия (до 19 лет)
95.1% (77)
Ничья
3.7% (3)
Греция (до 19 лет)
1.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.25% (49)
Меньше
38.75% (31)
Обе команды забьют
Да
62.5% (50)
Нет
37.5% (30)
Популярный счёт
2:1 Россия (до 19 лет)
43.2% (35)
2:0 Россия (до 19 лет)
22.2% (18)
1:0 Россия (до 19 лет)
12.3% (10)
3:1 Россия (до 19 лет)
11.1% (9)
1:1 Ничья
3.7% (3)
3:0 Россия (до 19 лет)
2.5% (2)
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