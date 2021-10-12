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Бразилия: Серия A 2021

2021
Брагантино
1:0
Второй тайм: 78'
Атлетико Гойяненсе
0'
9' Желтая карточка
Willian Moraes
0:0
13' Не забитый пенальти
Bruno Praxedes
22' Желтая карточка
Рамирес Эрик
30' Вторая желтая карточка
Рамирес Эрик
33' Желтая карточка
Ronald Pereira
38' Желтая карточка
Arnaldo II
1:0
69' Гол
Jadson 3
76' Желтая карточка
Janderson
78'
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Бруно
Фабрисио
3
Ортис
Лео
29
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
16
Рамирес
Эрик
II
11
Helio
Junio
25
Bruno
Praxedes
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
1
Fernando
Miguel
2
Arnaldo
II
3
Wanderson
VIII
4
Eder
2
6
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
8
Matheus
III
5
Willian
Moraes
7
Andre1
10
Паулу
Жоау
11
Ronald
Pereira
9
Ze
Roberto
III
Брагантино
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Брагантино
Атлетико Гойяненсе

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СB
1:1
СB
3:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:1
БСБ
1:0
БСБ
2:1
БСБ
2:0
БСБ
0:1
СB
2:2
СB
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Итало Хосе 9 0.36
Гимарайнс Артур 7 (1) 0.28
Helio Junio 3 0.12
Alerrandro 3 0.12
Силва Адерлан 2 0.08
Эвангелиста Лукас 2 0.08
Bruno Praxedes 2 0.08
Рамирес Эрик II 2 0.08
Tomas Cuello 2 0.08
Кандидо Луан 2 0.08
Gabriel Novaes 1 0.04
Уртадо Хан 1 0.04
Jadson 3 1 0.04
Weverton3 1 0.04
Chrigor 1 0.04
Raul González II 0 0
Pedrinho VI4 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Клаудиньо 0 0
Ортис Лео 0 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ze Roberto III 5 (1) 0.2
Паулу Жоау 3 (1) 0.12
Gabriel Baralhas 3 0.12
Andre1 1 0.04
Arthur VIII 1 0.04
Монтенегро Брайан 1 0.04
Lucao 1 0.04
Marlon Freitas 1 0.04
Matheus III 1 0.04
Nathan VI 1 0.04
Eder 2 1 0.04
Натанаэл 0 0
Arnaldo II 0 0
Dudu V1 0 0

Карточки

Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson 3 8 0
Силва Адерлан 5 0
Weverton3 5 0
Helio Junio 4 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Рамирес Эрик II 1 1
Итало Хосе 2 0
Эдимар Куритиба 2 0
Гимарайнс Артур 2 0
Cleiton Schwengber 2 0
Tomas Cuello 2 0
Ортис Лео 2 0
Gabriel Novaes 2 0
Bruno Praxedes 2 0
Леандриньо 1 0
Natan 1 0
Бруно Фабрисио 1 0
Уртадо Хан 1 0
Raul González II 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Pedrinho VI4 1 0
Weverson2 1 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willian Moraes 8 1
Ze Roberto III 7 0
Паулу Жоау 5 0
Eder 2 5 0
Fernando Miguel 4 0
Натанаэл 4 0
Nathan VI 4 0
Janderson 4 0
Andre1 4 0
Marlon Freitas 3 0
Miguel Castro Rocha Igor6 3 0
Dudu V1 1 1
Wanderson VIII 2 0
Arnaldo II 2 0
Gabriel Baralhas 2 0
Ronald Pereira 2 0
Lucao 1 0
Jonas Toro 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90

Пропущено

18
13
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
10
56%
2
15%
76-90

Забито

21
8
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
1
5%
2
25%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
6
29%
4
50%
76-90

Пропущено

12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

38
20
17 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
6
16%
1
5%
1-15
3
8%
3
15%
16-30
8
21%
2
10%
31-45
4
11%
5
25%
46-60
8
21%
2
10%
61-75
9
24%
7
35%
76-90

Пропущено

30
22
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 14
2
7%
2
9%
1-15
6
20%
3
14%
16-30
4
13%
6
27%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
8
27%
2
9%
61-75
10
33%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брагантино
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Брагантино - Фламенго 1:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Либертад - Брагантино 1:3
Флуминенсе - Брагантино 2:1 Брагантино - Либертад 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Брагантино - Жувентуде 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Брагантино - Гремио 1:0 Форталеза - Брагантино 1:0 Брагантино - Индепендьенте дель Валле 1:1 Брагантино - Сантос 2:2 Индепендьенте дель Валле - Брагантино 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 2:2
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0
Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1 Сантос - Атлетико Гойяненсе 0:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи 1:1 Гремио - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 24 16 5 3 38 - 16 53
2. Фламенго 22 13 3 6 43 - 20 42
3. Брагантино 1:0 25 10 11 4 40 - 29 41
4. Форталеза 25 11 6 8 32 - 29 39
5. Палмейрас Сан-Паулу 24 12 3 9 37 - 32 39
6. Коринтианс 25 9 10 6 27 - 23 37
7. Интернасьонал Порту Алегре 24 9 9 6 31 - 25 36
8. Атлетико Паранаэнсе 24 10 3 11 31 - 31 33
9. Флуминенсе 24 8 9 7 24 - 26 33
10. Америка Минейро 25 7 10 8 24 - 26 31
11. Куяба 25 6 13 6 25 - 26 31
12. Атлетико Гойяненсе 0:1 25 7 10 8 20 - 23 31
13. Сан-Паулу 25 6 12 7 20 - 25 30
14. Сеара 23 6 11 6 21 - 24 29
15. Жувентуде 25 6 10 9 24 - 30 28
16. Сантос 24 6 10 8 22 - 29 28
17. Спорт Ресифи 25 6 8 11 14 - 21 26
18. Байя 24 7 5 12 28 - 38 26
19. Гремио 23 6 5 12 20 - 27 23
20. Шапекоэнсе 25 1 9 15 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 9 1 1 23 - 6 28
2. Сеара 12 6 5 1 15 - 8 23
3. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 2 4 23 - 21 23
4. Фламенго 11 7 0 4 19 - 12 21
5. Атлетико Паранаэнсе 12 6 3 3 18 - 15 21
6. Форталеза 12 6 3 3 17 - 13 21
7. Флуминенсе 13 5 5 3 12 - 12 20
8. Сантос 12 5 5 2 12 - 9 20
9. Америка Минейро 13 5 4 4 12 - 9 19
10. Жувентуде 13 5 4 4 14 - 14 19
11. Интернасьонал Порту Алегре 11 5 3 3 17 - 12 18
12. Брагантино 1:0 13 3 8 2 19 - 17 17
13. Коринтианс 12 4 4 4 16 - 15 16
14. Сан-Паулу 12 3 7 2 10 - 9 16
15. Гремио 12 3 5 4 12 - 11 14
16. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
17. Куяба 13 3 5 5 13 - 17 14
18. Спорт Ресифи 13 3 4 6 6 - 8 13
19. Атлетико Гойяненсе 0:1 12 2 7 3 7 - 10 13
20. Шапекоэнсе 12 0 4 8 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 7 4 2 15 - 10 25
2. Брагантино 1:0 12 7 3 2 21 - 12 24
3. Фламенго 11 6 3 2 24 - 8 21
4. Коринтианс 13 5 6 2 11 - 8 21
5. Атлетико Гойяненсе 0:1 13 5 3 5 13 - 13 18
6. Форталеза 13 5 3 5 15 - 16 18
7. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 14 - 13 18
8. Куяба 12 3 8 1 12 - 9 17
9. Палмейрас Сан-Паулу 11 5 1 5 14 - 11 16
10. Сан-Паулу 13 3 5 5 10 - 16 14
11. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
12. Спорт Ресифи 12 3 4 5 8 - 13 13
13. Америка Минейро 12 2 6 4 12 - 17 12
14. Байя 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Атлетико Паранаэнсе 12 4 0 8 13 - 16 12
16. Жувентуде 12 1 6 5 10 - 16 9
17. Гремио 11 3 0 8 8 - 16 9
18. Сантос 12 1 5 6 10 - 20 8
19. Шапекоэнсе 13 1 5 7 14 - 23 8
20. Сеара 11 0 6 5 6 - 16 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 10 2 4
3. Интернасьонал Порту Алегре Yuri Alberto 10 0 2
4. Байя Gilberto IV 10 2 2
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 8 1
2. Форталеза Фелипе 8 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Спорт Ресифи Паулиньо Жозе 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Роналд Перейра уходит с поля. Жандерсон выходит вместо него
  • 49'
    Матеус уходит с поля. Габриэль Баральхас выходит вместо него
  • Желтая карточка
    38'
    Арналдо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Роналд Перейра получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Рамирес Эрик II получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    28'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Рамирес Эрик II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бруно Прашедес пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    9'
    Виллиан Мораес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брагантино
Ничья
Атлетико Гойяненсе
3.20
3.64
5.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брагантино 1:0 Атлетико Гойяненсе онлайн




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