Бразилия: Серия A 2021
Брагантино
1:0
Второй тайм: 78'
Атлетико Гойяненсе
9' Желтая карточкаWillian Moraes
0:0
13' Не забитый пенальтиBruno Praxedes
22' Желтая карточкаРамирес Эрик
30' Вторая желтая карточкаРамирес Эрик
33' Желтая карточкаRonald Pereira
38' Желтая карточкаArnaldo II
1:0
69' ГолJadson 3
76' Желтая карточкаJanderson
29
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
11
Helio
Junio
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Кандидо ЛуанЗащитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 NatanЗащитник
- Защитник
-
42 ГонсалоЗащитник
-
17 Weverton3
-
-
-
-
-
26 Weverson2
-
33 Pedrinho VI4
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Andre1Полузащитник
-
10 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
14 Энрике ПедруЗащитник
-
15 НатанаэлЗащитник
-
13 Маркес ЛукасЗащитник
-
20 JandersonПолузащитник
-
16 Andre LimaПолузащитник
-
19 LucaoНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
Ход матча
13'
0:0
22'
30'
33'
38'
69'
1:0
76'
История личных встреч
Брагантино
Атлетико Гойяненсе
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Итало Хосе
|9
|0.36
|Гимарайнс Артур
|7 (1)
|0.28
|Helio Junio
|3
|0.12
|Alerrandro
|3
|0.12
|Силва Адерлан
|2
|0.08
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.08
|Bruno Praxedes
|2
|0.08
|Рамирес Эрик II
|2
|0.08
|Tomas Cuello
|2
|0.08
|Кандидо Луан
|2
|0.08
|Gabriel Novaes
|1
|0.04
|Уртадо Хан
|1
|0.04
|Jadson 3
|1
|0.04
|Weverton3
|1
|0.04
|Chrigor
|1
|0.04
|Raul González II
|0
|0
|Pedrinho VI4
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ze Roberto III
|5 (1)
|0.2
|Паулу Жоау
|3 (1)
|0.12
|Gabriel Baralhas
|3
|0.12
|Andre1
|1
|0.04
|Arthur VIII
|1
|0.04
|Монтенегро Брайан
|1
|0.04
|Lucao
|1
|0.04
|Marlon Freitas
|1
|0.04
|Matheus III
|1
|0.04
|Nathan VI
|1
|0.04
|Eder 2
|1
|0.04
|Натанаэл
|0
|0
|Arnaldo II
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Карточки
Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson 3
|8
|0
|Силва Адерлан
|5
|0
|Weverton3
|5
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|1
|Итало Хосе
|2
|0
|Эдимар Куритиба
|2
|0
|Гимарайнс Артур
|2
|0
|Cleiton Schwengber
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Gabriel Novaes
|2
|0
|Bruno Praxedes
|2
|0
|Леандриньо
|1
|0
|Natan
|1
|0
|Бруно Фабрисио
|1
|0
|Уртадо Хан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Pedrinho VI4
|1
|0
|Weverson2
|1
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willian Moraes
|8
|1
|Ze Roberto III
|7
|0
|Паулу Жоау
|5
|0
|Eder 2
|5
|0
|Fernando Miguel
|4
|0
|Натанаэл
|4
|0
|Nathan VI
|4
|0
|Janderson
|4
|0
|Andre1
|4
|0
|Marlon Freitas
|3
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|3
|0
|Dudu V1
|1
|1
|Wanderson VIII
|2
|0
|Arnaldo II
|2
|0
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|Ronald Pereira
|2
|0
|Lucao
|1
|0
|Jonas Toro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Пропущено
18
13
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
10
56%
2
15%
76-90
Забито
21
8
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
25%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
1
5%
2
25%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
6
29%
4
50%
76-90
Пропущено
12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
38
20
17 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
6
16%
1
5%
1-15
3
8%
3
15%
16-30
8
21%
2
10%
31-45
4
11%
5
25%
46-60
8
21%
2
10%
61-75
9
24%
7
35%
76-90
Пропущено
30
22
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 14
2
7%
2
9%
1-15
6
20%
3
14%
16-30
4
13%
6
27%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
8
27%
2
9%
61-75
10
33%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брагантино
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Брагантино - Фламенго 1:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Либертад - Брагантино 1:3
Флуминенсе - Брагантино 2:1 Брагантино - Либертад 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Брагантино - Жувентуде 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Брагантино - Гремио 1:0 Форталеза - Брагантино 1:0 Брагантино - Индепендьенте дель Валле 1:1 Брагантино - Сантос 2:2 Индепендьенте дель Валле - Брагантино 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 2:2
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0
Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1 Сантос - Атлетико Гойяненсе 0:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи 1:1 Гремио - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|24
|16
|5
|3
|38 - 16
|53
|2.
|Фламенго
|22
|13
|3
|6
|43 - 20
|42
|3.
|Брагантино
|1:0
|25
|10
|11
|4
|40 - 29
|41
|4.
|Форталеза
|25
|11
|6
|8
|32 - 29
|39
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|24
|12
|3
|9
|37 - 32
|39
|6.
|Коринтианс
|25
|9
|10
|6
|27 - 23
|37
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|24
|9
|9
|6
|31 - 25
|36
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|10
|3
|11
|31 - 31
|33
|9.
|Флуминенсе
|24
|8
|9
|7
|24 - 26
|33
|10.
|Америка Минейро
|25
|7
|10
|8
|24 - 26
|31
|11.
|Куяба
|25
|6
|13
|6
|25 - 26
|31
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|25
|7
|10
|8
|20 - 23
|31
|13.
|Сан-Паулу
|25
|6
|12
|7
|20 - 25
|30
|14.
|Сеара
|23
|6
|11
|6
|21 - 24
|29
|15.
|Жувентуде
|25
|6
|10
|9
|24 - 30
|28
|16.
|Сантос
|24
|6
|10
|8
|22 - 29
|28
|17.
|Спорт Ресифи
|25
|6
|8
|11
|14 - 21
|26
|18.
|Байя
|24
|7
|5
|12
|28 - 38
|26
|19.
|Гремио
|23
|6
|5
|12
|20 - 27
|23
|20.
|Шапекоэнсе
|25
|1
|9
|15
|22 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|9
|1
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Сеара
|12
|6
|5
|1
|15 - 8
|23
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|2
|4
|23 - 21
|23
|4.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|6.
|Форталеза
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|7.
|Флуминенсе
|13
|5
|5
|3
|12 - 12
|20
|8.
|Сантос
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|9.
|Америка Минейро
|13
|5
|4
|4
|12 - 9
|19
|10.
|Жувентуде
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|12.
|Брагантино
|1:0
|13
|3
|8
|2
|19 - 17
|17
|13.
|Коринтианс
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|14.
|Сан-Паулу
|12
|3
|7
|2
|10 - 9
|16
|15.
|Гремио
|12
|3
|5
|4
|12 - 11
|14
|16.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|17.
|Куяба
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|18.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|6 - 8
|13
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|12
|2
|7
|3
|7 - 10
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|12
|0
|4
|8
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|2.
|Брагантино
|1:0
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|3.
|Фламенго
|11
|6
|3
|2
|24 - 8
|21
|4.
|Коринтианс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|6.
|Форталеза
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|8.
|Куяба
|12
|3
|8
|1
|12 - 9
|17
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|5
|1
|5
|14 - 11
|16
|10.
|Сан-Паулу
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|11.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|12.
|Спорт Ресифи
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|13.
|Америка Минейро
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|14.
|Байя
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|4
|0
|8
|13 - 16
|12
|16.
|Жувентуде
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|17.
|Гремио
|11
|3
|0
|8
|8 - 16
|9
|18.
|Сантос
|12
|1
|5
|6
|10 - 20
|8
|19.
|Шапекоэнсе
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|20.
|Сеара
|11
|0
|6
|5
|6 - 16
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|10
|2
|4
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Yuri Alberto
|10
|0
|2
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|8
|1
|2.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Спорт Ресифи
|Паулиньо Жозе
|8
|0