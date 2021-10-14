Бразилия: Серия A 2021
Интернасьонал Порту Алегре
1:1
Первый тайм: 42'
Америка Минейро
1:0
14' ГолPatrick I
1:1
16' ГолAdemir Santos
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
29
Patric
II
45
Potigar
66
Marlon
VII
21
Lucas
Kal
55
Juninho
V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 ПаулиньоЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
-
35 Jose Gabriel
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Patric IIЗащитник
-
45 PotigarЗащитник
- Защитник
-
66 Marlon VIIЗащитник
- Полузащитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 JoriВратарь
-
16 Пауло ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Geovane VIПолузащитник
- Полузащитник
-
7 RibamarНападающий
-
19 Chrigor
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Ход матча
14'
1:0
16'
1:1
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Америка Минейро
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yuri Alberto
|10
|0.4
|Эденилсон дос Сантос
|9 (6)
|0.36
|Patrick I
|2
|0.08
|Дурадо Родриго
|2
|0.08
|Тайсон Фреда
|2
|0.08
|Герреро Паоло
|1
|0.04
|Матеус Лейте
|1
|0.04
|Кайо Ранхел
|1
|0.04
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.04
|Меркадо Габриэль
|1
|0.04
|Rodrigo I
|1
|0.04
|Bruno Praxedes
|1
|0.04
|Куэста Виктор
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ademir Santos
|5 (1)
|0.19
|Felipe Azevedo
|3
|0.12
|Juninho V
|2 (1)
|0.08
|Фабрисио Агосто
|2
|0.08
|Juninho IX
|2
|0.08
|Ribamar
|2
|0.08
|Lucas Kal
|1
|0.04
|Сарате Мауро
|1
|0.04
|Rodolfo V
|1
|0.04
|Пауло Жоао
|1
|0.04
|Marlon VII
|1
|0.04
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|1
|0.04
|Ale
|1
|0.04
|Patric II
|1
|0.04
|Geovane VI
|1
|0.04
|Габриэль Эдуардо
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Moises VII
|5
|1
|Куэста Виктор
|6
|0
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Дурадо Родриго
|5
|0
|Yuri Alberto
|5
|0
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|Rodrigo I
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Саравия Ренсо
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Паулиньо Виктор
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Уго Витор
|0
|1
|Матеус Лейте
|1
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Меркадо Габриэль
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|Jose Gabriel
|1
|0
|Daniel Fusato1
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Potigar
|2
|1
|Ale
|3
|0
|Felipe Azevedo
|3
|0
|Русшел Алан
|3
|0
|Patric II
|3
|0
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0
|Зе Витор
|2
|0
|Фабрисио Агосто
|2
|0
|Назарио Бруно
|2
|0
|Eduardo VI
|2
|0
|Габриэль Эдуардо
|2
|0
|Ribamar
|2
|0
|Ademir Santos
|2
|0
|Ramon1
|2
|0
|Ze Ricardo1
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Сарате Мауро
|1
|0
|Тоскано Марсело
|1
|0
|Geovane VI
|1
|0
|Sabino1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
4
24%
5
42%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
3
18%
2
17%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
3
25%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
4
33%
6
35%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
20%
4
33%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
5
42%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
25%
4
44%
76-90
Забито
32
24
17 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
7
22%
6
25%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
8
25%
3
13%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
5
16%
6
25%
61-75
5
16%
6
25%
76-90
Пропущено
24
26
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 18
3
13%
1
4%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
7
29%
29%
6
23%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
7
29%
29%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Жувентуде - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Куяба - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1
Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Спорт Ресифи 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 0:1 Форталеза - Америка Минейро 4:0 Америка Минейро - Сантос 2:0 Байя - Америка Минейро 3:4 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Америка Минейро - Жувентуде 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|25
|17
|5
|3
|41 - 17
|56
|2.
|Фламенго
|23
|14
|3
|6
|46 - 21
|45
|3.
|Брагантино
|25
|10
|11
|4
|40 - 29
|41
|4.
|Форталеза
|0:0
|26
|11
|7
|8
|32 - 29
|40
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|25
|12
|4
|9
|37 - 32
|40
|6.
|Коринтианс
|0:0
|26
|9
|11
|6
|27 - 23
|38
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:1
|25
|9
|10
|6
|32 - 26
|37
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|10
|4
|11
|32 - 32
|34
|9.
|Флуминенсе
|0:0
|25
|8
|10
|7
|24 - 26
|34
|10.
|Америка Минейро
|1:1
|26
|7
|11
|8
|25 - 27
|32
|11.
|Куяба
|25
|6
|13
|6
|25 - 26
|31
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|25
|7
|10
|8
|20 - 23
|31
|13.
|Сан-Паулу
|25
|6
|12
|7
|20 - 25
|30
|14.
|Сеара
|23
|6
|11
|6
|21 - 24
|29
|15.
|Жувентуде
|26
|6
|10
|10
|25 - 33
|28
|16.
|Сантос
|25
|6
|10
|9
|23 - 32
|28
|17.
|Байя
|25
|7
|6
|12
|28 - 38
|27
|18.
|Спорт Ресифи
|25
|6
|8
|11
|14 - 21
|26
|19.
|Гремио
|0:0
|24
|6
|6
|12
|20 - 27
|24
|20.
|Шапекоэнсе
|26
|1
|10
|15
|23 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|10
|1
|1
|26 - 7
|31
|2.
|Фламенго
|12
|8
|0
|4
|22 - 13
|24
|3.
|Сеара
|12
|6
|5
|1
|15 - 8
|23
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|2
|4
|23 - 21
|23
|5.
|Форталеза
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|7.
|Флуминенсе
|0:0
|13
|5
|5
|3
|12 - 12
|20
|8.
|Сантос
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:1
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|10.
|Америка Минейро
|1:1
|13
|5
|4
|4
|12 - 9
|19
|11.
|Жувентуде
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|12.
|Брагантино
|13
|3
|8
|2
|19 - 17
|17
|13.
|Коринтианс
|0:0
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|14.
|Сан-Паулу
|12
|3
|7
|2
|10 - 9
|16
|15.
|Байя
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|16.
|Гремио
|0:0
|12
|3
|5
|4
|12 - 11
|14
|17.
|Куяба
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|18.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|6 - 8
|13
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|2
|7
|3
|7 - 10
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|13
|0
|5
|8
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|2.
|Брагантино
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|3.
|Фламенго
|11
|6
|3
|2
|24 - 8
|21
|4.
|Коринтианс
|0:0
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|6.
|Форталеза
|0:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:1
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|8.
|Куяба
|12
|3
|8
|1
|12 - 9
|17
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|5
|2
|5
|14 - 11
|17
|10.
|Флуминенсе
|0:0
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Сан-Паулу
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|12.
|Спорт Ресифи
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|13.
|Америка Минейро
|1:1
|13
|2
|7
|4
|13 - 18
|13
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|1
|8
|14 - 17
|13
|15.
|Байя
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|16.
|Гремио
|0:0
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|17.
|Жувентуде
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Сантос
|13
|1
|5
|7
|11 - 23
|8
|19.
|Шапекоэнсе
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|20.
|Сеара
|11
|0
|6
|5
|6 - 16
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|10
|2
|4
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Yuri Alberto
|10
|0
|2
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|8
|1
|2.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Спорт Ресифи
|Паулиньо Жозе
|8
|0