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Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
1:1
Первый тайм: 42'
Америка Минейро
0'
1:0
14' Гол
Patrick I
1:1
16' Гол
Ademir Santos
42'
42
Daniel
Fusato1
26
Саравия
Ренсо
25
Меркадо
Габриэль
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
13
Дурадо
Родриго
27
José
Maurisio3
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
29
Patric
II
45
Potigar
3
Габриэль
Эдуардо
66
Marlon
VII
8
Juninho
IX
21
Lucas
Kal
10
Ademir
Santos
55
Juninho
V
11
Felipe
Azevedo
13
Фабрисио
Агосто
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Америка Минейро
4-2-3-1

Ход матча

14'
Patrick I
(Дурадо Родриго)
1:0
16'
1:1
Ademir Santos
(Felipe Azevedo)

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Америка Минейро

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:1
К
0:1
К
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СB
2:1
СB
1:1
СA
1:0
СA
3:1
КБ
1:1
КБ
3:1
СA
4:2
СA
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yuri Alberto 10 0.4
Эденилсон дос Сантос 9 (6) 0.36
Patrick I 2 0.08
Дурадо Родриго 2 0.08
Тайсон Фреда 2 0.08
Герреро Паоло 1 0.04
Матеус Лейте 1 0.04
Кайо Ранхел 1 0.04
Тьяго Гальярдо 1 0.04
Меркадо Габриэль 1 0.04
Rodrigo I 1 0.04
Bruno Praxedes 1 0.04
Куэста Виктор 0 0
Moises VII 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
Паласиос Карлос 0 0
José Maurisio3 0 0
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ademir Santos 5 (1) 0.19
Felipe Azevedo 3 0.12
Juninho V 2 (1) 0.08
Фабрисио Агосто 2 0.08
Juninho IX 2 0.08
Ribamar 2 0.08
Lucas Kal 1 0.04
Сарате Мауро 1 0.04
Rodolfo V 1 0.04
Пауло Жоао 1 0.04
Marlon VII 1 0.04
Карлос Алберто Гомес де Жезус 1 0.04
Ale 1 0.04
Patric II 1 0.04
Geovane VI 1 0.04
Габриэль Эдуардо 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Moises VII 5 1
Куэста Виктор 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Дурадо Родриго 5 0
Yuri Alberto 5 0
Рибейро Лукас 3 1
Эденилсон дос Сантос 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Rodrigo I 3 0
Энрике Педро 1 1
Саравия Ренсо 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Паулиньо Виктор 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Уго Витор 0 1
Матеус Лейте 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Меркадо Габриэль 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
Jose Gabriel 1 0
Daniel Fusato1 1 0
José Maurisio3 1 0
Bruno Praxedes 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Potigar 2 1
Ale 3 0
Felipe Azevedo 3 0
Русшел Алан 3 0
Patric II 3 0
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0
Зе Витор 2 0
Фабрисио Агосто 2 0
Назарио Бруно 2 0
Eduardo VI 2 0
Габриэль Эдуардо 2 0
Ribamar 2 0
Ademir Santos 2 0
Ramon1 2 0
Ze Ricardo1 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Сарате Мауро 1 0
Тоскано Марсело 1 0
Geovane VI 1 0
Sabino1 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
4
24%
5
42%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
3
18%
2
17%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
3
25%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
4
33%
6
35%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
20%
4
33%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
5
42%
2
22%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
25%
4
44%
76-90

Забито

32
24
17 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
7
22%
6
25%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
8
25%
3
13%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
5
16%
6
25%
61-75
5
16%
6
25%
76-90

Пропущено

24
26
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 18
3
13%
1
4%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
7
29%
29%
6
23%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
7
29%
29%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Жувентуде - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Куяба - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1
Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Спорт Ресифи 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 0:1 Форталеза - Америка Минейро 4:0 Америка Минейро - Сантос 2:0 Байя - Америка Минейро 3:4 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Америка Минейро - Жувентуде 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 25 17 5 3 41 - 17 56
2. Фламенго 23 14 3 6 46 - 21 45
3. Брагантино 25 10 11 4 40 - 29 41
4. Форталеза 0:0 26 11 7 8 32 - 29 40
5. Палмейрас Сан-Паулу 25 12 4 9 37 - 32 40
6. Коринтианс 0:0 26 9 11 6 27 - 23 38
7. Интернасьонал Порту Алегре 1:1 25 9 10 6 32 - 26 37
8. Атлетико Паранаэнсе 25 10 4 11 32 - 32 34
9. Флуминенсе 0:0 25 8 10 7 24 - 26 34
10. Америка Минейро 1:1 26 7 11 8 25 - 27 32
11. Куяба 25 6 13 6 25 - 26 31
12. Атлетико Гойяненсе 25 7 10 8 20 - 23 31
13. Сан-Паулу 25 6 12 7 20 - 25 30
14. Сеара 23 6 11 6 21 - 24 29
15. Жувентуде 26 6 10 10 25 - 33 28
16. Сантос 25 6 10 9 23 - 32 28
17. Байя 25 7 6 12 28 - 38 27
18. Спорт Ресифи 25 6 8 11 14 - 21 26
19. Гремио 0:0 24 6 6 12 20 - 27 24
20. Шапекоэнсе 26 1 10 15 23 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 10 1 1 26 - 7 31
2. Фламенго 12 8 0 4 22 - 13 24
3. Сеара 12 6 5 1 15 - 8 23
4. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 2 4 23 - 21 23
5. Форталеза 0:0 13 6 4 3 17 - 13 22
6. Атлетико Паранаэнсе 12 6 3 3 18 - 15 21
7. Флуминенсе 0:0 13 5 5 3 12 - 12 20
8. Сантос 12 5 5 2 12 - 9 20
9. Интернасьонал Порту Алегре 1:1 12 5 4 3 18 - 13 19
10. Америка Минейро 1:1 13 5 4 4 12 - 9 19
11. Жувентуде 13 5 4 4 14 - 14 19
12. Брагантино 13 3 8 2 19 - 17 17
13. Коринтианс 0:0 13 4 5 4 16 - 15 17
14. Сан-Паулу 12 3 7 2 10 - 9 16
15. Байя 12 4 3 5 15 - 17 15
16. Гремио 0:0 12 3 5 4 12 - 11 14
17. Куяба 13 3 5 5 13 - 17 14
18. Спорт Ресифи 13 3 4 6 6 - 8 13
19. Атлетико Гойяненсе 12 2 7 3 7 - 10 13
20. Шапекоэнсе 13 0 5 8 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 7 4 2 15 - 10 25
2. Брагантино 12 7 3 2 21 - 12 24
3. Фламенго 11 6 3 2 24 - 8 21
4. Коринтианс 0:0 13 5 6 2 11 - 8 21
5. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
6. Форталеза 0:0 13 5 3 5 15 - 16 18
7. Интернасьонал Порту Алегре 1:1 13 4 6 3 14 - 13 18
8. Куяба 12 3 8 1 12 - 9 17
9. Палмейрас Сан-Паулу 12 5 2 5 14 - 11 17
10. Флуминенсе 0:0 12 3 5 4 12 - 14 14
11. Сан-Паулу 13 3 5 5 10 - 16 14
12. Спорт Ресифи 12 3 4 5 8 - 13 13
13. Америка Минейро 1:1 13 2 7 4 13 - 18 13
14. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 14 - 17 13
15. Байя 13 3 3 7 13 - 21 12
16. Гремио 0:0 12 3 1 8 8 - 16 10
17. Жувентуде 13 1 6 6 11 - 19 9
18. Сантос 13 1 5 7 11 - 23 8
19. Шапекоэнсе 13 1 5 7 14 - 23 8
20. Сеара 11 0 6 5 6 - 16 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 10 2 4
3. Интернасьонал Порту Алегре Yuri Alberto 10 0 2
4. Байя Gilberto IV 10 2 2
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 8 1
2. Форталеза Фелипе 8 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Спорт Ресифи Паулиньо Жозе 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Адемир Сантос бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Патрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Америка Минейро
2.17
3.52
4.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Америка Минейро онлайн




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