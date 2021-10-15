Бразилия: Серия A 2021
0:1
23' ГолFabinho VIII
36' Желтая карточкаFabinho VIII
38' Желтая карточкаМиранда Жоао
45' Желтая карточкаRichard Almeida de Oliveira3
48' Желтая карточкаОрехуэла Луис
1:1
52' ГолКальери Хонатан
61' Желтая карточкаКальери Хонатан
86' Желтая карточкаWilliam Oliveira III
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
14
Lizeiro
26
Igor
Gomes
3
Мессиас
19
Fabinho
VIII
70
Kelvyn
29
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
-
16 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
14 LizeiroПолузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 WelingtonЗащитник
- Полузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
- Нападающий
-
3 Bruno VI
-
23 Eder1
-
-
9 Pablo I
-
19 Shaylon
-
-
-
18 Lucas Perri
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
-
70 KelvynПолузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 RickПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
- Нападающий
-
97 Арруда ЭрикНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guto Ferreira
Ход матча
23'
0:1
36'
38'
48'
52'
1:1
61'
История личных встреч
Сан-Паулу
Сеара
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ригони Эмилиано
|4
|0.15
|Pablo I
|3 (1)
|0.12
|Рейналдо Мануэл
|2 (2)
|0.08
|Igor Gomes
|2
|0.08
|Кальери Хонатан
|2 (1)
|0.08
|Eder1
|1
|0.04
|Lizeiro
|1
|0.04
|Martin Nicolas Benitez
|1
|0.04
|Арболеда Роберт
|1
|0.04
|Витор Буэно
|1
|0.04
|Лусиано Невес
|1
|0.04
|Rodrigo Nestor
|0
|0
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|4
|0.17
|Rick
|4
|0.17
|Vinicius Lima
|2
|0.08
|Luis Pereira III
|2
|0.08
|Saulo Mineiro
|2
|0.08
|Vinicius X
|2 (1)
|0.08
|Клебер Франсиско
|2
|0.08
|Жаэл Феррейра
|2 (1)
|0.08
|Fabinho VIII
|1
|0.04
|Kelvyn
|1
|0.04
|Wendson
|1
|0.04
|Мессиас
|0
|0
|Педринью Роша
|0
|0
|Fernando Sobral
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейналдо Мануэл
|7
|0
|Миранда Жоао
|6
|0
|Leo XV
|6
|0
|Igor Vinicius
|6
|0
|Welington
|5
|0
|Martin Nicolas Benitez
|3
|1
|Bruno VI
|4
|0
|Igor Gomes
|4
|0
|Ригони Эмилиано
|2
|1
|Rodrigo Nestor
|2
|1
|Antonio Galeano
|3
|0
|Lizeiro
|3
|0
|Лусиано Невес
|2
|0
|Luan5
|2
|0
|Marcus Alencar
|2
|0
|Эрнанес Лима
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Рохас Хоао II
|1
|0
|Lucas Perri
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Eder1
|1
|0
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adriano Marlon
|6
|0
|Жаэл Феррейра
|5
|0
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|Bruno Pacheco III
|5
|0
|Клебер Франсиско
|3
|1
|Мессиас
|4
|0
|Vinicius X
|4
|0
|Luis Pereira III
|3
|0
|Buiu III
|3
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Saulo Mineiro
|2
|0
|Geovane
|1
|0
|Мендоса Стивен
|1
|0
|Fabinho VIII
|1
|0
|Luiz Otavio II
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|William Oliveira III
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
|Richard Almeida de Oliveira3
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Kelvyn
|1
|0
|Igor Inocencio
|1
|0
|Wendson
|1
|0
|Vinicius Machado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
18 Не забивали 18
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
10%
2
12%
1-15
3
30%
4
24%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
5
50%
4
24%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
5
31%
76-90
Пропущено
16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
1
6%
3
43%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
21
23
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
5
24%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
5
24%
6
26%
31-45
5
24%
5
22%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
19%
6
26%
76-90
Пропущено
26
24
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
1
4%
3
13%
1-15
8
31%
4
17%
16-30
2
8%
7
29%
29%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
8
31%
5
21%
61-75
5
19%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Куяба - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Васко да Гама - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 5:1 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3
Сеара
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Сеара - Сантос 0:0
Гремио - Сеара 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0 Сеара - Фламенго 1:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сеара - Форталеза 3:1 Спорт Ресифи - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куяба - Сеара 2:2 Флуминенсе - Сеара 0:0 Сеара - Жувентуде 2:0 Брагантино - Сеара 0:0 Сеара - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 1:1 Сеара - Байя 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|25
|17
|5
|3
|41 - 17
|56
|2.
|Фламенго
|23
|14
|3
|6
|46 - 21
|45
|3.
|Форталеза
|26
|12
|6
|8
|33 - 29
|42
|4.
|Брагантино
|25
|10
|11
|4
|40 - 29
|41
|5.
|Коринтианс
|26
|10
|10
|6
|28 - 23
|40
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|25
|12
|4
|9
|37 - 32
|40
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|25
|10
|9
|6
|34 - 26
|39
|8.
|Куяба
|26
|7
|13
|6
|26 - 26
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|10
|4
|11
|32 - 32
|34
|10.
|Флуминенсе
|25
|8
|9
|8
|24 - 27
|33
|11.
|Америка Минейро
|26
|7
|10
|9
|25 - 29
|31
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|25
|7
|10
|8
|20 - 23
|31
|13.
|Сан-Паулу
|26
|6
|13
|7
|21 - 26
|31
|14.
|Сеара
|24
|6
|12
|6
|22 - 25
|30
|15.
|Жувентуде
|26
|6
|10
|10
|25 - 33
|28
|16.
|Сантос
|25
|6
|10
|9
|23 - 32
|28
|17.
|Байя
|25
|7
|6
|12
|28 - 38
|27
|18.
|Спорт Ресифи
|26
|6
|8
|12
|14 - 22
|26
|19.
|Гремио
|24
|6
|5
|13
|20 - 28
|23
|20.
|Шапекоэнсе
|26
|1
|10
|15
|23 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|10
|1
|1
|26 - 7
|31
|2.
|Фламенго
|12
|8
|0
|4
|22 - 13
|24
|3.
|Форталеза
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|4.
|Сеара
|12
|6
|5
|1
|15 - 8
|23
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|2
|4
|23 - 21
|23
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|3
|3
|18 - 15
|21
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|6
|3
|3
|20 - 13
|21
|8.
|Флуминенсе
|13
|5
|5
|3
|12 - 12
|20
|9.
|Сантос
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|11.
|Америка Минейро
|13
|5
|4
|4
|12 - 9
|19
|12.
|Жувентуде
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|13.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|14.
|Брагантино
|13
|3
|8
|2
|19 - 17
|17
|15.
|Сан-Паулу
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|16.
|Байя
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|17.
|Гремио
|12
|3
|5
|4
|12 - 11
|14
|18.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|6 - 8
|13
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|2
|7
|3
|7 - 10
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|13
|0
|5
|8
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|2.
|Брагантино
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|3.
|Фламенго
|11
|6
|3
|2
|24 - 8
|21
|4.
|Коринтианс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|6.
|Форталеза
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|8.
|Куяба
|12
|3
|8
|1
|12 - 9
|17
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|5
|2
|5
|14 - 11
|17
|10.
|Сан-Паулу
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|1
|8
|14 - 17
|13
|12.
|Флуминенсе
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|13.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|8 - 14
|13
|14.
|Америка Минейро
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|15.
|Байя
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|16.
|Жувентуде
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|17.
|Гремио
|12
|3
|0
|9
|8 - 17
|9
|18.
|Сантос
|13
|1
|5
|7
|11 - 23
|8
|19.
|Шапекоэнсе
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|20.
|Сеара
|12
|0
|7
|5
|7 - 17
|7
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Yuri Alberto
|11
|0
|2
|2.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|3.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|10
|2
|4
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|9
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|8
|1
|3.
|Куяба
|Joao Lucas2
|9
|0
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|5.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2