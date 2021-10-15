  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2021

Бразилия: Серия A 2021

2021
Сан-Паулу
1:1
Конец матча
Сеара
0'
0:1
23' Гол
Fabinho VIII
36' Желтая карточка
Fabinho VIII
38' Желтая карточка
Миранда Жоао
45' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira3
48' Желтая карточка
Орехуэла Луис
1:1
52' Гол
Кальери Хонатан
61' Желтая карточка
Кальери Хонатан
86' Желтая карточка
William Oliveira III
90'+6
1
Tiago
Luis
Volpi
20
Орехуэла
Луис
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
6
Рейналдо
Мануэл
14
Lizeiro
26
Igor
Gomes
8
Martin
Nicolas
Benitez
21
Габриэл
Барбоза
11
Лусиано
Невес
30
Кальери
Хонатан
91
Richard
Almeida
de
Oliveira3
2
Igor
Inocencio
3
Мессиас
15
Габриэл
Барбоза
6
Bruno
Pacheco
III
25
Adriano
Marlon
19
Fabinho
VIII
70
Kelvyn
29
Vinicius
X
10
Мендоса
Стивен
89
Клебер
Франсиско
Сан-Паулу
4-1-3-2
Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Сеара

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
К
0:3
К
1:2
СA
4:0
КС
3:0
КС
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ригони Эмилиано 4 0.15
Pablo I 3 (1) 0.12
Рейналдо Мануэл 2 (2) 0.08
Igor Gomes 2 0.08
Кальери Хонатан 2 (1) 0.08
Eder1 1 0.04
Lizeiro 1 0.04
Martin Nicolas Benitez 1 0.04
Арболеда Роберт 1 0.04
Витор Буэно 1 0.04
Лусиано Невес 1 0.04
Rodrigo Nestor 0 0
Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 4 0.17
Rick 4 0.17
Vinicius Lima 2 0.08
Luis Pereira III 2 0.08
Saulo Mineiro 2 0.08
Vinicius X 2 (1) 0.08
Клебер Франсиско 2 0.08
Жаэл Феррейра 2 (1) 0.08
Fabinho VIII 1 0.04
Kelvyn 1 0.04
Wendson 1 0.04
Мессиас 0 0
Педринью Роша 0 0
Fernando Sobral 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейналдо Мануэл 7 0
Миранда Жоао 6 0
Leo XV 6 0
Igor Vinicius 6 0
Welington 5 0
Martin Nicolas Benitez 3 1
Bruno VI 4 0
Igor Gomes 4 0
Ригони Эмилиано 2 1
Rodrigo Nestor 2 1
Antonio Galeano 3 0
Lizeiro 3 0
Лусиано Невес 2 0
Luan5 2 0
Marcus Alencar 2 0
Эрнанес Лима 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Tiago Luis Volpi 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Рохас Хоао II 1 0
Lucas Perri 1 0
Невес Габриэль 1 0
Eder1 1 0
Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adriano Marlon 6 0
Жаэл Феррейра 5 0
Габриэл Барбоза 5 0
Bruno Pacheco III 5 0
Клебер Франсиско 3 1
Мессиас 4 0
Vinicius X 4 0
Luis Pereira III 3 0
Buiu III 3 0
Педринью Роша 2 0
Saulo Mineiro 2 0
Geovane 1 0
Мендоса Стивен 1 0
Fabinho VIII 1 0
Luiz Otavio II 1 0
Vinicius Lima 1 0
Шарлес 1 0
William Oliveira III 1 0
Fernando Sobral 1 0
Кристиано 1 0
Richard Almeida de Oliveira3 1 0
Арруда Эрик 1 0
Kelvyn 1 0
Igor Inocencio 1 0
Wendson 1 0
Vinicius Machado 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
18 Не забивали 18
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
10%
2
12%
1-15
3
30%
4
24%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
5
50%
4
24%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
5
31%
76-90

Пропущено

16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
1
6%
3
43%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

21
23
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
5
24%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
5
24%
6
26%
31-45
5
24%
5
22%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
19%
6
26%
76-90

Пропущено

26
24
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
1
4%
3
13%
1-15
8
31%
4
17%
16-30
2
8%
7
29%
29%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
8
31%
5
21%
61-75
5
19%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Куяба - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Васко да Гама - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 5:1 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3
Сеара
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Сеара - Сантос 0:0
Гремио - Сеара 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0 Сеара - Фламенго 1:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сеара - Форталеза 3:1 Спорт Ресифи - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куяба - Сеара 2:2 Флуминенсе - Сеара 0:0 Сеара - Жувентуде 2:0 Брагантино - Сеара 0:0 Сеара - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 1:1 Сеара - Байя 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 25 17 5 3 41 - 17 56
2. Фламенго 23 14 3 6 46 - 21 45
3. Форталеза 26 12 6 8 33 - 29 42
4. Брагантино 25 10 11 4 40 - 29 41
5. Коринтианс 26 10 10 6 28 - 23 40
6. Палмейрас Сан-Паулу 25 12 4 9 37 - 32 40
7. Интернасьонал Порту Алегре 25 10 9 6 34 - 26 39
8. Куяба 26 7 13 6 26 - 26 34
9. Атлетико Паранаэнсе 25 10 4 11 32 - 32 34
10. Флуминенсе 25 8 9 8 24 - 27 33
11. Америка Минейро 26 7 10 9 25 - 29 31
12. Атлетико Гойяненсе 25 7 10 8 20 - 23 31
13. Сан-Паулу 26 6 13 7 21 - 26 31
14. Сеара 24 6 12 6 22 - 25 30
15. Жувентуде 26 6 10 10 25 - 33 28
16. Сантос 25 6 10 9 23 - 32 28
17. Байя 25 7 6 12 28 - 38 27
18. Спорт Ресифи 26 6 8 12 14 - 22 26
19. Гремио 24 6 5 13 20 - 28 23
20. Шапекоэнсе 26 1 10 15 23 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 10 1 1 26 - 7 31
2. Фламенго 12 8 0 4 22 - 13 24
3. Форталеза 13 7 3 3 18 - 13 24
4. Сеара 12 6 5 1 15 - 8 23
5. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 2 4 23 - 21 23
6. Атлетико Паранаэнсе 12 6 3 3 18 - 15 21
7. Интернасьонал Порту Алегре 12 6 3 3 20 - 13 21
8. Флуминенсе 13 5 5 3 12 - 12 20
9. Сантос 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
11. Америка Минейро 13 5 4 4 12 - 9 19
12. Жувентуде 13 5 4 4 14 - 14 19
13. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
14. Брагантино 13 3 8 2 19 - 17 17
15. Сан-Паулу 13 3 8 2 11 - 10 17
16. Байя 12 4 3 5 15 - 17 15
17. Гремио 12 3 5 4 12 - 11 14
18. Спорт Ресифи 13 3 4 6 6 - 8 13
19. Атлетико Гойяненсе 12 2 7 3 7 - 10 13
20. Шапекоэнсе 13 0 5 8 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 7 4 2 15 - 10 25
2. Брагантино 12 7 3 2 21 - 12 24
3. Фламенго 11 6 3 2 24 - 8 21
4. Коринтианс 13 5 6 2 11 - 8 21
5. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
6. Форталеза 13 5 3 5 15 - 16 18
7. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 14 - 13 18
8. Куяба 12 3 8 1 12 - 9 17
9. Палмейрас Сан-Паулу 12 5 2 5 14 - 11 17
10. Сан-Паулу 13 3 5 5 10 - 16 14
11. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 14 - 17 13
12. Флуминенсе 12 3 4 5 12 - 15 13
13. Спорт Ресифи 13 3 4 6 8 - 14 13
14. Америка Минейро 13 2 6 5 13 - 20 12
15. Байя 13 3 3 7 13 - 21 12
16. Жувентуде 13 1 6 6 11 - 19 9
17. Гремио 12 3 0 9 8 - 17 9
18. Сантос 13 1 5 7 11 - 23 8
19. Шапекоэнсе 13 1 5 7 14 - 23 8
20. Сеара 12 0 7 5 7 - 17 7

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Yuri Alberto 11 0 2
2. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
3. Сеара Габриэл Барбоза 10 2 4
4. Байя Gilberto IV 10 2 2
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 9 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 8 1
3. Куяба Joao Lucas2 9 0
4. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
5. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Ричард получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Миранда Жоао получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Фабиньо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Фабиньо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости
Где смотреть матч Сан-Паулу 1:1 Сеара онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 