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Аргентина: Лига професьональ 2021

Годой Крус
0:0
Второй тайм: 66'
Сентраль Кордоба Росарио
0'
31' Желтая карточка
Federico Andueza
33' Желтая карточка
Nelson Acevedo
66'
12
Juan
Espinola
28
Elias
Sebastian
Lopez
24
Guillermo
Luis
Ortiz
25
Nestor
Breitenbruch
15
Перес
Дамиан
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
27
Sebastian
Lomonaco
10
Valentin
Burgoa
11
Martin
Ojeda
9
Tomas
Badaloni
23
Ригамонти
Сесар
8
Juan
Cruz
III
4
Oscar
Salomon
2
Federico
Andueza
12
Jonathan
Bay
7
Leonardo
Sequeira
18
Jesus
Soraire
14
Juan
Daniel
Galeano
24
Matias
Mier
22
Мартинес
Алекс
11
Рибас
Себастьян
Годой Крус
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Годой Крус
Сентраль Кордоба Росарио

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
КДМЭП
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 10 (1) 0.63
Ezequiel Bullaude 5 0.31
Sebastian Lomonaco 3 0.19
Elias Sebastian Lopez 1 0.06
Cristian Colman 1 0.06
Tomas Badaloni 1 0.06
Перес Дамиан 1 0.06
Matias Ramirez 1 0.06
Bruno Sosa 1 0.06
Gonzalo Abrego 0 0
Nelson Acevedo 0 0
Alan Cantero 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 5 (2) 0.31
Leonardo Sequeira 2 (1) 0.13
Рибас Себастьян 2 0.13
Мелано Лукас 2 0.13
Мартинес Алекс 2 0.13
Pablo Arganaraz 1 0.06
Matias Mier 0 0
Gonzalo Bettini 0 0
Jonathan Bay 0 0
Lucas Brochero 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Luis Ortiz 3 0
Nestor Breitenbruch 3 0
Sebastian Lomonaco 3 0
Bruno Sosa 3 0
Gianluca Ferrari 1 1
Перес Дамиан 2 0
Nelson Acevedo 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Manuel Llano 2 0
Matias Ramirez 1 0
Martin Ojeda 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Juan Espinola 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Leonel Gonzalez 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 4 1
Oscar Salomon 5 0
Milton Gimenez 4 0
Federico Andueza 4 0
Cristian Vega 3 0
Gonzalo Bettini 3 0
Carlo Lattanzio 3 0
Jonathan Bay 2 0
Juan Cruz III 2 0
Pablo Arganaraz 2 0
Mateo Montenegro 2 0
Hernan Lopez 0 1
Ригамонти Сесар 1 0
Franco Sbutoni 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Jesus Soraire 1 0
Juan Daniel Galeano 1 0
Leonardo Sequeira 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
3
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 12
2
13%
1
33%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
5
33%
1
33%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
3
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

11
12
1 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
4
36%
2
17%
61-75
4
36%
4
33%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
4
27%
76-90

Забито

26
15
5 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
1
4%
1
7%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
9
35%
2
13%
61-75
9
35%
5
33%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
0
0%
4
18%
1-15
5
26%
4
18%
16-30
3
16%
2
9%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
3
16%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4
Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Годой Крус - Уракан 1:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Колон - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1 Бока Унидос - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2
Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:2 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 15 10 2 3 24 - 13 32
3. Ланус 15 8 2 5 26 - 24 26
4. Эстудиантес Касерос 15 7 5 3 24 - 15 26
5. Бока Хуниорс 15 6 6 3 16 - 12 24
6. Индепендьенте Авельянеда 15 6 6 3 17 - 14 24
7. Велес Сарсфилд 15 6 6 3 22 - 12 24
8. Колон 15 6 5 4 12 - 16 23
9. Годой Крус 0:0 16 6 5 5 25 - 20 23
10. Расинг Авельянеда 15 5 7 3 13 - 8 22
11. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
12. Дефенса и Хустисия 15 5 6 4 18 - 12 21
13. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
14. Сармиенто 15 5 4 6 15 - 16 19
15. Химнасия Ла-Плата 15 4 6 5 12 - 16 18
16. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
17. Росарио Сентраль 15 5 2 8 20 - 21 17
18. Сан-Лоренсо 15 4 5 6 13 - 17 17
19. Атлетико Тукуман 15 4 4 7 12 - 20 16
20. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
21. Атлетико Платенсе 15 3 7 5 17 - 19 16
22. Патронато Парана 15 3 6 6 11 - 16 15
23. Банфилд 15 2 8 5 10 - 14 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 15 2 6 7 6 - 20 12
26. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 16 2 6 8 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
2. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Сармиенто 8 4 1 3 9 - 6 13
7. Годой Крус 0:0 9 3 4 2 14 - 10 13
8. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
9. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
10. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
11. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
12. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
13. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
14. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
15. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
16. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
17. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
18. Расинг Авельянеда 7 2 4 1 5 - 3 10
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
21. Росарио Сентраль 7 3 0 4 9 - 7 9
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Эстудиантес Касерос 8 4 2 2 13 - 10 14
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
7. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
9. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
10. Годой Крус 0:0 7 3 1 3 11 - 10 10
11. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
12. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
13. Атлетико Платенсе 8 2 3 3 12 - 12 9
14. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
20. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
21. Атлетико Тукуман 8 2 0 6 6 - 16 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
23. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
24. Химнасия Ла-Плата 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
2. Уракан Jonathan Galvan 7 0
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
4. Индепендьенте Авельянеда Бланко Доминго 5 1
5. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Нельсон Асеведо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Федерико Андуэса получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
2.03
4.00
4.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Годой Крус 0:0 Сентраль Кордоба Росарио онлайн




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