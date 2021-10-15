Аргентина: Лига професьональ 2021
Годой Крус
0:0
Второй тайм: 66'
Сентраль Кордоба Росарио
31' Желтая карточкаFederico Andueza
33' Желтая карточкаNelson Acevedo
15
Перес
Дамиан
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
20 Alan Cantero
-
19 Manuel Llano
-
-
-
Главный тренер: Diego Flores
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Matias MierПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
Ход матча
История личных встреч
Годой Крус
Сентраль Кордоба Росарио
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Ojeda
|10 (1)
|0.63
|Ezequiel Bullaude
|5
|0.31
|Sebastian Lomonaco
|3
|0.19
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0.06
|Cristian Colman
|1
|0.06
|Tomas Badaloni
|1
|0.06
|Перес Дамиан
|1
|0.06
|Matias Ramirez
|1
|0.06
|Bruno Sosa
|1
|0.06
|Gonzalo Abrego
|0
|0
|Nelson Acevedo
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|5 (2)
|0.31
|Leonardo Sequeira
|2 (1)
|0.13
|Рибас Себастьян
|2
|0.13
|Мелано Лукас
|2
|0.13
|Мартинес Алекс
|2
|0.13
|Pablo Arganaraz
|1
|0.06
|Matias Mier
|0
|0
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
|Lucas Brochero
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|0
|Nestor Breitenbruch
|3
|0
|Sebastian Lomonaco
|3
|0
|Bruno Sosa
|3
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|1
|Перес Дамиан
|2
|0
|Nelson Acevedo
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Manuel Llano
|2
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Martin Ojeda
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Juan Espinola
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Leonel Gonzalez
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|4
|1
|Oscar Salomon
|5
|0
|Milton Gimenez
|4
|0
|Federico Andueza
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Gonzalo Bettini
|3
|0
|Carlo Lattanzio
|3
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Juan Cruz III
|2
|0
|Pablo Arganaraz
|2
|0
|Mateo Montenegro
|2
|0
|Hernan Lopez
|0
|1
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Franco Sbutoni
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|Leonardo Sequeira
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
3
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 12
2
13%
1
33%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
5
33%
1
33%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
3
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
11
12
1 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
4
36%
2
17%
61-75
4
36%
4
33%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
4
27%
76-90
Забито
26
15
5 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
1
4%
1
7%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
9
35%
2
13%
61-75
9
35%
5
33%
76-90
Пропущено
19
22
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
0
0%
4
18%
1-15
5
26%
4
18%
16-30
3
16%
2
9%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
3
16%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4
Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Годой Крус - Уракан 1:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Колон - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1 Бока Унидос - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2
Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:2 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|15
|10
|2
|3
|24 - 13
|32
|3.
|Ланус
|15
|8
|2
|5
|26 - 24
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Бока Хуниорс
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|7.
|Велес Сарсфилд
|15
|6
|6
|3
|22 - 12
|24
|8.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|12 - 16
|23
|9.
|Годой Крус
|0:0
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|10.
|Расинг Авельянеда
|15
|5
|7
|3
|13 - 8
|22
|11.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|12.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|6
|4
|18 - 12
|21
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|14.
|Сармиенто
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|16.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|17.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|2
|8
|20 - 21
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|19.
|Атлетико Тукуман
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|21.
|Атлетико Платенсе
|15
|3
|7
|5
|17 - 19
|16
|22.
|Патронато Парана
|15
|3
|6
|6
|11 - 16
|15
|23.
|Банфилд
|15
|2
|8
|5
|10 - 14
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|15
|2
|6
|7
|6 - 20
|12
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|16
|2
|6
|8
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Сармиенто
|8
|4
|1
|3
|9 - 6
|13
|7.
|Годой Крус
|0:0
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|12.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|13.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|15.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|18.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Эстудиантес Касерос
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|7.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|9.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|10.
|Годой Крус
|0:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|12.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|13.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|14.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|15.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|20.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|21.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|Бланко Доминго
|5
|1
|5.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1