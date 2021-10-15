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Аргентина: Лига професьональ 2021

Годой Крус
0:0
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
31' Желтая карточка
Federico Andueza
33' Желтая карточка
Nelson Acevedo
90'+5
12
Juan
Espinola
28
Elias
Sebastian
Lopez
24
Guillermo
Luis
Ortiz
25
Nestor
Breitenbruch
15
Перес
Дамиан
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
27
Sebastian
Lomonaco
10
Valentin
Burgoa
11
Martin
Ojeda
9
Tomas
Badaloni
23
Ригамонти
Сесар
8
Juan
Cruz
III
4
Oscar
Salomon
2
Federico
Andueza
12
Jonathan
Bay
7
Leonardo
Sequeira
18
Jesus
Soraire
14
Juan
Daniel
Galeano
24
Matias
Mier
22
Мартинес
Алекс
11
Рибас
Себастьян
Годой Крус
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Годой Крус
Сентраль Кордоба Росарио

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
КДМЭП
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 10 (1) 0.63
Ezequiel Bullaude 5 0.31
Sebastian Lomonaco 3 0.19
Elias Sebastian Lopez 1 0.06
Cristian Colman 1 0.06
Tomas Badaloni 1 0.06
Перес Дамиан 1 0.06
Matias Ramirez 1 0.06
Bruno Sosa 1 0.06
Gonzalo Abrego 0 0
Nelson Acevedo 0 0
Alan Cantero 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 5 (2) 0.31
Leonardo Sequeira 2 (1) 0.13
Рибас Себастьян 2 0.13
Мелано Лукас 2 0.13
Мартинес Алекс 2 0.13
Pablo Arganaraz 1 0.06
Matias Mier 0 0
Gonzalo Bettini 0 0
Jonathan Bay 0 0
Lucas Brochero 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Luis Ortiz 3 0
Nestor Breitenbruch 3 0
Sebastian Lomonaco 3 0
Bruno Sosa 3 0
Gianluca Ferrari 1 1
Перес Дамиан 2 0
Nelson Acevedo 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Manuel Llano 2 0
Matias Ramirez 1 0
Martin Ojeda 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Juan Espinola 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Leonel Gonzalez 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 4 1
Oscar Salomon 5 0
Milton Gimenez 4 0
Federico Andueza 4 0
Cristian Vega 3 0
Gonzalo Bettini 3 0
Carlo Lattanzio 3 0
Jonathan Bay 2 0
Juan Cruz III 2 0
Pablo Arganaraz 2 0
Mateo Montenegro 2 0
Hernan Lopez 0 1
Ригамонти Сесар 1 0
Franco Sbutoni 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Jesus Soraire 1 0
Juan Daniel Galeano 1 0
Leonardo Sequeira 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
3
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
2
13%
1
33%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
5
33%
1
33%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
3
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

11
12
1 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
4
36%
2
17%
61-75
4
36%
4
33%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
4
27%
76-90

Забито

26
15
5 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
1
4%
1
7%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
9
35%
2
13%
61-75
9
35%
5
33%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
0
0%
4
18%
1-15
5
26%
4
18%
16-30
3
16%
2
9%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
3
16%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4
Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Годой Крус - Уракан 1:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Колон - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1 Бока Унидос - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2
Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:2 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 15 10 2 3 24 - 13 32
3. Ланус 15 8 2 5 26 - 24 26
4. Эстудиантес Касерос 15 7 5 3 24 - 15 26
5. Бока Хуниорс 15 6 6 3 16 - 12 24
6. Индепендьенте Авельянеда 15 6 6 3 17 - 14 24
7. Велес Сарсфилд 15 6 6 3 22 - 12 24
8. Колон 15 6 5 4 12 - 16 23
9. Годой Крус 16 6 5 5 25 - 20 23
10. Расинг Авельянеда 15 5 7 3 13 - 8 22
11. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
12. Дефенса и Хустисия 15 5 6 4 18 - 12 21
13. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
14. Сармиенто 15 5 4 6 15 - 16 19
15. Химнасия Ла-Плата 15 4 6 5 12 - 16 18
16. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
17. Росарио Сентраль 1:1 16 5 3 8 21 - 22 18
18. Сан-Лоренсо 15 4 5 6 13 - 17 17
19. Атлетико Тукуман 15 4 4 7 12 - 20 16
20. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
21. Атлетико Платенсе 15 3 7 5 17 - 19 16
22. Патронато Парана 1:1 16 3 7 6 12 - 17 16
23. Банфилд 15 2 8 5 10 - 14 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 15 2 6 7 6 - 20 12
26. Сентраль Кордоба Росарио 16 2 6 8 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
2. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Сармиенто 8 4 1 3 9 - 6 13
7. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
8. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
9. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
10. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
11. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
12. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
13. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
14. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
15. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
16. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
17. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
18. Расинг Авельянеда 7 2 4 1 5 - 3 10
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Росарио Сентраль 1:1 8 3 1 4 10 - 8 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
22. Патронато Парана 1:1 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Эстудиантес Касерос 8 4 2 2 13 - 10 14
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
7. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
9. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
10. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
11. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
12. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
13. Атлетико Платенсе 8 2 3 3 12 - 12 9
14. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 1:1 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Патронато Парана 1:1 9 1 4 4 6 - 12 7
18. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
19. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
20. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
21. Атлетико Тукуман 8 2 0 6 6 - 16 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
23. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
24. Химнасия Ла-Плата 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
2. Уракан Jonathan Galvan 7 0
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
4. Индепендьенте Авельянеда Бланко Доминго 5 1
5. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Нельсон Асеведо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Федерико Андуэса получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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