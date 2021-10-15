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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Газ-Метан Медиаш
2:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
29' Желтая карточка
Моура Габриэл
1:0
37' Гол
Дякону Роналдо
2:0
38' Гол
Дякону Роналдо
55' Желтая карточка
Филип Стелиано
67'
1
Вылчану
Октавиан
2
Моура
Габриэл
25
Матрикарди
Патрисио
3
Матиас
Иури
7
Триф
Разван
92
Альсё
Бриан
8
Франсишку
Жуниор
22
Хоршия
Овидиу
10
Дякону
Роналдо
23
Грэдинару
Рэзван
77
Сарр
Адама
12
Эшану
Михай
32
Крету
Джани
4
Пинту
Андре
35
Попа
Рэзван
7
Филип
Стелиано
8
Иту
Кэтэлин
5
Рэуцэ
Александру
22
Сореску
Деян
10
Матей
Космин
44
Ивановски
Мирко
9
Торже
Андрей-Габриэль
Газ-Метан Медиаш
Динамо Бухарест

История личных встреч

Газ-Метан Медиаш
Динамо Бухарест

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

30 матчей

26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
36.7%
43.3%
6 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Л1ГБ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
КР
2:1
ДА
2:0
ДА
0:5
ДА
2:1
ДА
3:2
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:1
ДА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Газ-Метан Медиаш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матиас Иури 3 0.25
Дякону Роналдо 2 0.17
Матрикарди Патрисио 2 0.17
Морар Влад 1 0.08
Филип Иоан 1 0.08
Шамед Нассер 1 (1) 0.08
Грэдинару Рэзван 0 0
Christian Irobiso I 0 0
Хоршия Овидиу 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 6 (1) 0.5
Торже Андрей-Габриэль 2 (1) 0.17
Михаю Андреас 1 0.08
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Газ-Метан Медиаш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diogo Izata 3 1
Моура Габриэл 4 0
Матиас Иури 1 1
Морар Влад 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Шамед Нассер 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Mihai Lixandru 2 0
Филип Иоан 1 0
Ромеро Роберто 1 0
Felix Mathaus 1 0
Хорж Рэзван 1 0
Триф Разван 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Велисар Михай 1 0
Petru Dragos 1 0
Dobrin Gaspar 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 5 0
Рэуцэ Александру 4 0
Гиафер Денис 2 1
Молдовяну Роберт 3 0
Крету Джани 3 0
Ивановски Мирко 2 0
Раду Йонуц 2 0
Эшану Михай 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Матей Космин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Иту Кэтэлин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
16
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
17%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
50%
1
6%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
50%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
38%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

14
26
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
3
21%
4
15%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
5
36%
6
23%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
5
36%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2
Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Газ-Метан Медиаш - Политехника Яссы 4:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Астра 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Германнштадт - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 4:1 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0
Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 10 0 1 17 - 6 30
2. Университатя Крайова 21 8 4 9 23 - 23 28
3. Ботошани 11 6 4 1 12 - 8 22
4. Волунтари 11 7 0 4 15 - 12 21
5. ФКСБ 11 6 3 2 20 - 11 21
6. Вииторул Констанца 11 5 3 3 14 - 6 18
7. Рапид Бухарест 11 5 3 3 13 - 9 18
8. УТА Арад 11 4 5 2 11 - 8 17
9. Арджеш 11 4 3 4 8 - 6 15
10. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 8 - 8 13
11. Газ-Метан Медиаш 2:0 12 3 2 7 10 - 14 11
12. Миовени 11 3 2 6 6 - 13 11
13. Сепси 11 1 7 3 9 - 11 10
14. Динамо Бухарест 0:2 12 2 1 9 9 - 28 7
15. Академика Клинчени 11 0 3 8 9 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 11 6 3 2 14 - 7 21
2. ЧФР Клуж 6 6 0 0 12 - 4 18
3. Волунтари 6 5 0 1 10 - 3 15
4. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
5. ФКСБ 5 4 1 0 16 - 5 13
6. УТА Арад 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Киндия Тырговиште 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Ботошани 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Газ-Метан Медиаш 2:0 7 2 2 3 6 - 6 8
10. Динамо Бухарест 0:2 6 2 1 3 9 - 10 7
11. Рапид Бухарест 6 2 1 3 4 - 5 7
12. Сепси 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Арджеш 5 1 1 3 1 - 3 4
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 5 0 2 3 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 6 4 2 0 8 - 4 14
2. ЧФР Клуж 5 4 0 1 5 - 2 12
3. Рапид Бухарест 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Арджеш 6 3 2 1 7 - 3 11
5. Университатя Крайова 11 3 1 7 9 - 18 10
6. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
7. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Миовени 6 2 1 3 5 - 9 7
9. Волунтари 5 2 0 3 5 - 9 6
10. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 6 0 3 3 1 - 5 3
13. Газ-Метан Медиаш 2:0 5 1 0 4 4 - 8 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 0:2 6 0 0 6 0 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 8 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 5 1 1
4. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 4 0 2
5. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 6 1
2. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
3. УТА Арад Батха Идриз 5 1
4. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 6 0
5. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Газ-Метан Медиаш
Ничья
Динамо Бухарест
2.14
8.50
3.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Газ-Метан Медиаш 2:0 Динамо Бухарест онлайн




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