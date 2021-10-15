Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Сореску Деян не смог попасть в створ ударом издали

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Франсишку Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Эшану Михай взял и забрал мяч на выходе

38' Ovidiu Horsia сделал результативную передачу.

38' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

36' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Филип Стелиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матиас Иури оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Рефери не любит споров - именно за это Моура Габриэл сейчас получил желтую

28' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Octavian Valceanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Ovidiu Horsia предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Моура Габриэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Торже Андрей-Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ovidiu Horsia из команды Газ-Метан Медиаш подал угловой справа.

23' Эшану Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Ovidiu Horsia из команды Газ-Метан Медиаш подал угловой справа.

22' Mihai Esanu отбил мяч на угловой после удара Дякону Роналдо из штрафной площади.

21' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Игрок из команды Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ovidiu Horsia наказан за толчок Филип Стелиано

13' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

7' Торже Андрей-Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ovidiu Horsia из команды Газ-Метан Медиаш отправил кросс в штрафную...

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру