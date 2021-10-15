Румыния: Первая лига 2021-2022
Газ-Метан Медиаш
2:0
Второй тайм: 67'
Стадион: Газ Метан
Динамо Бухарест
29' Желтая карточкаМоура Габриэл
1:0
37' ГолДякону Роналдо
2:0
38' ГолДякону Роналдо
55' Желтая карточкаФилип Стелиано
92
Альсё
Бриан
77
Сарр
Адама
12
Эшану
Михай
32
Крету
Джани
35
Попа
Рэзван
22
Сореску
Деян
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сарр АдамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Хорж РэзванЗащитник
- Полузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
-
69 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Морар ВладНападающий
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
-
32 Крету ДжаниЗащитник
- Защитник
-
35 Попа РэзванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
-
10 Матей КосминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
-
75 Амзар ЙонуцЗащитник
-
17 Alin DudeaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
Ход матча
29'
37'
1:0
38'
2:0
55'
Владение мячом
История личных встреч
Газ-Метан Медиаш
Динамо Бухарест
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
30 матчей
26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
36.7%
43.3%
6 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матиас Иури
|3
|0.25
|Дякону Роналдо
|2
|0.17
|Матрикарди Патрисио
|2
|0.17
|Морар Влад
|1
|0.08
|Филип Иоан
|1
|0.08
|Шамед Нассер
|1 (1)
|0.08
|Грэдинару Рэзван
|0
|0
|Christian Irobiso I
|0
|0
|Хоршия Овидиу
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|6 (1)
|0.5
|Торже Андрей-Габриэль
|2 (1)
|0.17
|Михаю Андреас
|1
|0.08
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diogo Izata
|3
|1
|Моура Габриэл
|4
|0
|Матиас Иури
|1
|1
|Морар Влад
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Шамед Нассер
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Mihai Lixandru
|2
|0
|Филип Иоан
|1
|0
|Ромеро Роберто
|1
|0
|Felix Mathaus
|1
|0
|Хорж Рэзван
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Велисар Михай
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
|Dobrin Gaspar
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|5
|0
|Рэуцэ Александру
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Молдовяну Роберт
|3
|0
|Крету Джани
|3
|0
|Ивановски Мирко
|2
|0
|Раду Йонуц
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
17%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
50%
1
6%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
50%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
38%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Пропущено
14
26
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
3
21%
4
15%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
5
36%
6
23%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
5
36%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2
Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Газ-Метан Медиаш - Политехника Яссы 4:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Астра 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Германнштадт - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 4:1 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0
Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|10
|0
|1
|17 - 6
|30
|2.
|Университатя Крайова
|21
|8
|4
|9
|23 - 23
|28
|3.
|Ботошани
|11
|6
|4
|1
|12 - 8
|22
|4.
|Волунтари
|11
|7
|0
|4
|15 - 12
|21
|5.
|ФКСБ
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|6.
|Вииторул Констанца
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|2:0
|12
|3
|2
|7
|10 - 14
|11
|12.
|Миовени
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|13.
|Сепси
|11
|1
|7
|3
|9 - 11
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|0:2
|12
|2
|1
|9
|9 - 28
|7
|15.
|Академика Клинчени
|11
|0
|3
|8
|9 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Волунтари
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|4.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|5.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|2:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|10.
|Динамо Бухарест
|0:2
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|12.
|Сепси
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Университатя Крайова
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|6.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|7.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|2:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|0:2
|6
|0
|0
|6
|0 - 18
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|5
|1
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|4
|0
|2
|5.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|6
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|3.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0