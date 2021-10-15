Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ovidiu Horsia выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Сореску Деян не смог попасть в створ ударом издали

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Франсишку Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Эшану Михай взял и забрал мяч на выходе

38' Ovidiu Horsia сделал результативную передачу.

37' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

36' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Филип Стелиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матиас Иури оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Рефери не любит споров - именно за это Моура Габриэл сейчас получил желтую

28' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Octavian Valceanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Ovidiu Horsia предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Моура Габриэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Торже Андрей-Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ovidiu Horsia из команды Газ-Метан Медиаш подал угловой справа.

23' Эшану Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Ovidiu Horsia из команды Газ-Метан Медиаш подал угловой справа.

22' Mihai Esanu отбил мяч на угловой после удара Дякону Роналдо из штрафной площади.

21' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Игрок из команды Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ovidiu Horsia наказан за толчок Филип Стелиано

13' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

7' Торже Андрей-Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ovidiu Horsia из команды Газ-Метан Медиаш отправил кросс в штрафную...

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру