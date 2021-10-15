Румыния: Первая лига 2021-2022
Газ-Метан Медиаш
2:1
Конец матча
Стадион: Газ Метан
Динамо Бухарест
29' Желтая карточкаМоура Габриэл
1:0
36' ГолДякону Роналдо
2:0
38' ГолДякону Роналдо
55' Желтая карточкаФилип Стелиано
70' Желтая карточкаКрету Джани
2:1
84' ПенальтиИвановски Мирко
86' Желтая карточкаМолдовяну Роберт
86' Желтая карточкаТриф Разван
89' Желтая карточкаШамед Нассер
90' Красная карточкаAlin Dudea
92
Альсё
Бриан
77
Сарр
Адама
12
Эшану
Михай
32
Крету
Джани
35
Попа
Рэзван
22
Сореску
Деян
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сарр АдамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Хорж РэзванЗащитник
- Полузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
-
69 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Морар ВладНападающий
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
-
32 Крету ДжаниЗащитник
- Защитник
-
35 Попа РэзванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
-
10 Матей КосминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
-
75 Амзар ЙонуцЗащитник
-
17 Alin DudeaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
Ход матча
29'
36'
1:0
38'
2:0
55'
70'
72'
84'
2:1
86'
86'
89'
90'
Владение мячом
История личных встреч
Газ-Метан Медиаш
Динамо Бухарест
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
30 матчей
26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
36.7%
43.3%
6 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матиас Иури
|3
|0.25
|Дякону Роналдо
|2
|0.17
|Матрикарди Патрисио
|2
|0.17
|Морар Влад
|1
|0.08
|Филип Иоан
|1
|0.08
|Шамед Нассер
|1 (1)
|0.08
|Грэдинару Рэзван
|0
|0
|Christian Irobiso I
|0
|0
|Хоршия Овидиу
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|6 (1)
|0.5
|Торже Андрей-Габриэль
|2 (1)
|0.17
|Михаю Андреас
|1
|0.08
|Ивановски Мирко
|1 (1)
|0.08
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diogo Izata
|3
|1
|Моура Габриэл
|4
|0
|Шамед Нассер
|3
|0
|Матиас Иури
|1
|1
|Морар Влад
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Триф Разван
|2
|0
|Mihai Lixandru
|2
|0
|Филип Иоан
|1
|0
|Ромеро Роберто
|1
|0
|Felix Mathaus
|1
|0
|Хорж Рэзван
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Велисар Михай
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
|Dobrin Gaspar
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|5
|0
|Рэуцэ Александру
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Ивановски Мирко
|2
|0
|Раду Йонуц
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Alin Dudea
|0
|1
|Матей Космин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
7
18
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
1
14%
5
28%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
57%
1
6%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
2
50%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
30%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
3
30%
76-90
Пропущено
15
28
4 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
3
20%
4
14%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
5
33%
6
21%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
6
40%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2
Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Газ-Метан Медиаш - Политехника Яссы 4:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Астра 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Германнштадт - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 4:1 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0
Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|10
|0
|1
|17 - 6
|30
|2.
|Университатя Крайова
|21
|8
|4
|9
|23 - 23
|28
|3.
|Ботошани
|11
|6
|4
|1
|12 - 8
|22
|4.
|Волунтари
|11
|7
|0
|4
|15 - 12
|21
|5.
|ФКСБ
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|6.
|Вииторул Констанца
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|12.
|Миовени
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|13.
|Сепси
|11
|1
|7
|3
|9 - 11
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|12
|2
|1
|9
|10 - 28
|7
|15.
|Академика Клинчени
|11
|0
|3
|8
|9 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Волунтари
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|4.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|5.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|12.
|Сепси
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Университатя Крайова
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|6.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|7.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|5
|1
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|4
|0
|2
|5.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|6
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|3.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0