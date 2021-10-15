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Аргентина: Лига професьональ 2021

Росарио Сентраль
1:1
Второй тайм: 71'
Патронато Парана
0'
1:0
4' Гол
Рубен Марко
29' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
1:1
44' Гол
Sebastian Sosa II
51' Желтая карточка
Rolando Garcia
61' Желтая карточка
Matias Pardo
71'
19
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
22
Gaston
Avilla
2
Nicolas
Ferreyra
3
Lautaro
Blanco
6
Leandro
Desábato
III
25
Pedro
Ojeda
7
Alan
Marinelli
30
Michael
Covea
27
Gino
Infantino
9
Рубен
Марко
12
Ибанес
Матиас
5
Марин
Леандро
22
Rolando
Garcia
3
Oliver
Paz
Benitez
28
Facundo
Cobos
8
Gabriel
Gudino
15
Fabio
Vazquez
7
Кантерос
Гектор
33
Matias
Pardo
20
Junior
Arias
9
Sebastian
Sosa
II
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Патронато Парана
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Патронато Парана

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

КДМЭП
4:0
С
1:1
С
2:1
С
3:0
ТМК
1:5
ТМК
0:0
ТМК
1:2
П
2:1
П
1:0
НБ
1:0
НБ
1:0
НБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 6 0.38
Lucas Emanuel Gamba 3 0.19
Gaston Avilla 3 0.19
Gino Infantino 2 0.13
Emiliano Vecchio 1 0.06
Alan Marinelli 1 0.06
Damian Alberto Martinez 1 0.06
Luca Martinez Dupuy 1 0.06
Каральо Милтон 1 0.06
Facundo Almada 1 0.06
Russo Cordero 1 0.06
Diego Zabala 0 0
Michael Covea 0 0
Nicolas Ferreyra 0 0
Luciano Ferreyra 0 0
Lautaro Blanco 0 0
Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Sosa II 4 0.25
Junior Arias 2 (1) 0.13
Nicolas Delgadillo Godoy 1 0.06
Марин Леандро 1 0.06
Oliver Paz Benitez 1 0.06
Fabio Vazquez 1 0.06
Franco Leys 1 0.06
Brian Nievas 1 0.06
Кантерос Гектор 0 0
Gabriel Gudino 0 0
Охеда Серхио 0 0
Rolando Garcia 0 0
Matias Pardo 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 5 0
Emiliano Vecchio 3 1
Pedro Ojeda 4 0
Facundo Almada 3 0
Rodrigo Villagra 1 1
Рубен Марко 2 0
Diego Zabala 2 0
Fernando Torrent 2 0
Ricardo Garay 2 0
Gaston Avilla 2 0
Gino Infantino 2 0
Nicolas Ferreyra 0 1
Броун Хорхе 1 0
Michael Covea 1 0
Alan Marinelli 1 0
Francesco Lo Celso 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Rafael Sangiovani 1 0
Julio Luques 1 0
Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lautaro Geminiani 5 0
Matias Pardo 3 1
Brian Nievas 4 0
Oliver Paz Benitez 3 0
Rolando Garcia 3 0
Gabriel Gudino 3 0
Tiago Banega 3 0
Lucas Kruspzky 2 0
Охеда Серхио 0 1
Кантерос Гектор 1 0
Fabio Vazquez 1 0
Nicolas Albarracin 1 0
Nicolas Delgadillo Godoy 1 0
Facundo Cobos 1 0
Sebastian Sosa II 1 0
Matias Palavecino2 1 0
Hugo Magallanes 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
30%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
40%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
40%
76-90

Забито

21
11
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
4
19%
3
27%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
7
33%
2
18%
76-90

Пропущено

20
16
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
7
35%
2
13%
31-45
4
20%
4
25%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
4
20%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эстудиантес Касерос - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0
Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Росарио Сентраль - Тачира 1:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1 Тачира - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - 12 де Октубре Итаугуа 0:0
Патронато Парана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0
Патронато Парана - Эстудиантес Касерос 1:2 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Вилья Сан-Карлос - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 15 10 2 3 24 - 13 32
3. Ланус 15 8 2 5 26 - 24 26
4. Эстудиантес Касерос 15 7 5 3 24 - 15 26
5. Бока Хуниорс 15 6 6 3 16 - 12 24
6. Индепендьенте Авельянеда 15 6 6 3 17 - 14 24
7. Велес Сарсфилд 15 6 6 3 22 - 12 24
8. Колон 15 6 5 4 12 - 16 23
9. Годой Крус 16 6 5 5 25 - 20 23
10. Расинг Авельянеда 15 5 7 3 13 - 8 22
11. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
12. Дефенса и Хустисия 15 5 6 4 18 - 12 21
13. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
14. Сармиенто 15 5 4 6 15 - 16 19
15. Химнасия Ла-Плата 15 4 6 5 12 - 16 18
16. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
17. Росарио Сентраль 1:1 16 5 3 8 21 - 22 18
18. Сан-Лоренсо 15 4 5 6 13 - 17 17
19. Атлетико Тукуман 15 4 4 7 12 - 20 16
20. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
21. Атлетико Платенсе 15 3 7 5 17 - 19 16
22. Патронато Парана 1:1 16 3 7 6 12 - 17 16
23. Банфилд 15 2 8 5 10 - 14 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 15 2 6 7 6 - 20 12
26. Сентраль Кордоба Росарио 16 2 6 8 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
2. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Сармиенто 8 4 1 3 9 - 6 13
7. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
8. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
9. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
10. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
11. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
12. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
13. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
14. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
15. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
16. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
17. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
18. Расинг Авельянеда 7 2 4 1 5 - 3 10
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Росарио Сентраль 1:1 8 3 1 4 10 - 8 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
22. Патронато Парана 1:1 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Эстудиантес Касерос 8 4 2 2 13 - 10 14
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
7. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
9. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
10. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
11. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
12. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
13. Атлетико Платенсе 8 2 3 3 12 - 12 9
14. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 1:1 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Патронато Парана 1:1 9 1 4 4 6 - 12 7
18. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
19. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
20. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
21. Атлетико Тукуман 8 2 0 6 6 - 16 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
23. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
24. Химнасия Ла-Плата 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
2. Уракан Jonathan Galvan 7 0
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
4. Индепендьенте Авельянеда Бланко Доминго 5 1
5. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Себастьян Соса бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Дамиан Альберто Мартинес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Рубен Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Патронато Парана
2.42
3.42
3.19
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Росарио Сентраль 1:1 Патронато Парана онлайн




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