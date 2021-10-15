Аргентина: Лига професьональ 2021
Росарио Сентраль
3:2
Конец матча
Патронато Парана
1:0
4' ГолРубен Марко
29' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
1:1
44' ГолSebastian Sosa II
51' Желтая карточкаRolando Garcia
61' Желтая карточкаMatias Pardo
1:2
77' ГолSebastian Sosa II
83' Желтая карточкаИбанес Матиас
2:2
85' ГолLuciano Ferreyra
90' Желтая карточкаSebastian Sosa II
3:2
90' ГолEmiliano Vecchio
90' Желтая карточкаEmiliano Vecchio
19
Броун
Хорхе
25
Pedro
Ojeda
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
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-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Matias PardoПолузащитник
-
20 Junior AriasНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Martin Garay
-
13 Brian Nievas
-
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
Ход матча
4'
1:0
44'
51'
61'
77'
83'
85'
90'
90'
История личных встреч
Росарио Сентраль
Патронато Парана
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Марко
|6
|0.38
|Lucas Emanuel Gamba
|3
|0.19
|Gaston Avilla
|3
|0.19
|Emiliano Vecchio
|2
|0.13
|Gino Infantino
|2
|0.13
|Alan Marinelli
|1
|0.06
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.06
|Luciano Ferreyra
|1
|0.06
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.06
|Каральо Милтон
|1
|0.06
|Facundo Almada
|1
|0.06
|Russo Cordero
|1
|0.06
|Diego Zabala
|0
|0
|Michael Covea
|0
|0
|Nicolas Ferreyra
|0
|0
|Lautaro Blanco
|0
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Sosa II
|5
|0.31
|Junior Arias
|2 (1)
|0.13
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0.06
|Марин Леандро
|1
|0.06
|Oliver Paz Benitez
|1
|0.06
|Fabio Vazquez
|1
|0.06
|Franco Leys
|1
|0.06
|Brian Nievas
|1
|0.06
|Кантерос Гектор
|0
|0
|Gabriel Gudino
|0
|0
|Охеда Серхио
|0
|0
|Rolando Garcia
|0
|0
|Matias Pardo
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Vecchio
|4
|1
|Damian Alberto Martinez
|5
|0
|Pedro Ojeda
|4
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|1
|Рубен Марко
|2
|0
|Diego Zabala
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Ricardo Garay
|2
|0
|Gaston Avilla
|2
|0
|Gino Infantino
|2
|0
|Nicolas Ferreyra
|0
|1
|Броун Хорхе
|1
|0
|Michael Covea
|1
|0
|Alan Marinelli
|1
|0
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|Lautaro Blanco
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Rafael Sangiovani
|1
|0
|Julio Luques
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Pardo
|4
|1
|Lautaro Geminiani
|5
|0
|Brian Nievas
|4
|0
|Oliver Paz Benitez
|3
|0
|Rolando Garcia
|3
|0
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Tiago Banega
|3
|0
|Lucas Kruspzky
|2
|0
|Sebastian Sosa II
|2
|0
|Охеда Серхио
|0
|1
|Кантерос Гектор
|1
|0
|Ибанес Матиас
|1
|0
|Fabio Vazquez
|1
|0
|Nicolas Albarracin
|1
|0
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|Facundo Cobos
|1
|0
|Matias Palavecino2
|1
|0
|Hugo Magallanes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
4
31%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
54%
2
29%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
3
21%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
40%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
40%
76-90
Забито
24
13
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
5
21%
3
23%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
9
38%
3
23%
76-90
Пропущено
22
19
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
1
5%
3
16%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
8
36%
2
11%
31-45
4
18%
4
21%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
5
23%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эстудиантес Касерос - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0
Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Росарио Сентраль - Тачира 1:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1 Тачира - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - 12 де Октубре Итаугуа 0:0
Патронато Парана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0
Патронато Парана - Эстудиантес Касерос 1:2 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Вилья Сан-Карлос - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|15
|10
|2
|3
|24 - 13
|32
|3.
|Ланус
|15
|8
|2
|5
|26 - 24
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Бока Хуниорс
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|7.
|Велес Сарсфилд
|15
|6
|6
|3
|22 - 12
|24
|8.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|12 - 16
|23
|9.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|10.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|16
|5
|8
|3
|13 - 8
|23
|11.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|12.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|6
|4
|18 - 12
|21
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|14.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|2
|8
|23 - 23
|20
|15.
|Сармиенто
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|17.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|18.
|Сан-Лоренсо
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|19.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|16
|3
|8
|5
|17 - 19
|17
|20.
|Атлетико Тукуман
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|22.
|Патронато Парана
|16
|3
|6
|7
|13 - 19
|15
|23.
|Банфилд
|15
|2
|8
|5
|10 - 14
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|15
|2
|6
|7
|6 - 20
|12
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|2
|6
|8
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Сармиенто
|8
|4
|1
|3
|9 - 6
|13
|7.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|12.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|13.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|14.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|16.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|8
|2
|5
|1
|5 - 3
|11
|17.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|18.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|19.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|20.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Эстудиантес Касерос
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|7.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|9.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|10.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|12.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|13.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|14.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|15.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|22.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|23.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|Бланко Доминго
|5
|1
|5.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1