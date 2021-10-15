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Аргентина: Лига професьональ 2021

Расинг Авельянеда
0:0
Второй тайм: 62'
Атлетико Платенсе
0'
11' Желтая карточка
Juan Caceres
15' Желтая карточка
Nahuel Iribarren
62'
21
Ариас
Габриэль
2
Juan
Caceres
30
Сигали
Леонардо
12
Fernando
Prado
50
Ignacio
Galvan
29
Морено
Анибал
26
Carlos
Alcaraz
10
Matias
Rojas
II
28
Чанкалай
Томас
9
Enzo
Copetti
15
Лисандро
Лопес
III
22
Охеда
Луис
4
Augusto
Schott
2
Nahuel
Iribarren
6
Luciano
Leonel
Recalde
3
Juan
Infante
5
Hernan
Lamberti
21
Ivan
Gomez
25
Куручет
Факундо
35
Бертоло
Николас
9
Мансилья
Брайан
7
Matias
Tissera
Расинг Авельянеда
4-1-3-2
Атлетико Платенсе
4-4-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Атлетико Платенсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чанкалай Томас 2 0.13
Лисандро Лопес III 2 (1) 0.13
Цвитанич Дарио 1 0.06
Javier Correa 1 0.06
Пиатти Игнасио 1 0.06
Nery Dominguez 1 0.06
Enzo Copetti 1 0.06
Гарре Бенжамин 1 0.06
Fabricio Dominguez 1 0.06
Морено Анибал 1 0.06
Leonel Ariel Miranda 0 0
Matias Rojas II 0 0
Carlos Alcaraz 0 0
Juan Caceres 0 0
Gaston Agustin Viera 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Tissera 4 0.25
Augusto Schott 3 0.19
Мансилья Брайан 3 (1) 0.19
Куручет Факундо 2 0.13
Mauro Bogado 1 (1) 0.06
Бертоло Николас 1 0.06
Lucas Acevedo 1 0.06
Kevin Lomonaco 1 0.06
Ivan Gomez 0 0
Nicolas Zalazar 0 0
Florian Monzon 0 0
Franco Baldassarra 0 0
Facundo Russo 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 4 0
Мартинес Маурисио 4 0
Морено Анибал 3 0
Carlos Alcaraz 3 0
Juan Caceres 3 0
Ловера Максимилиано 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Enzo Copetti 0 1
Leonel Ariel Miranda 1 0
Nery Dominguez 1 0
Javier Correa 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Matias Rojas II 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Fernando Prado 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансилья Брайан 5 0
Hernan Lamberti 4 0
Facundo Cardozo 4 0
Augusto Schott 4 0
Mauro Bogado 2 0
Ivan Gomez 2 0
Matias Tissera 2 0
Pablo Gerzel 2 0
Де Оливера Хорхе 0 1
Бертоло Николас 1 0
Nahuel Iribarren 1 0
Куручет Факундо 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Tiago Palacios 1 0
Nadir Zeineddin 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
50%
4
31%
76-90

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

12
16
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
17%
5
31%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
4
33%
3
19%
76-90

Пропущено

9
20
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
22%
5
25%
46-60
2
22%
3
15%
61-75
2
22%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу - Расинг Авельянеда 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0
Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 15 10 2 3 24 - 13 32
3. Ланус 15 8 2 5 26 - 24 26
4. Эстудиантес Касерос 15 7 5 3 24 - 15 26
5. Бока Хуниорс 15 6 6 3 16 - 12 24
6. Индепендьенте Авельянеда 15 6 6 3 17 - 14 24
7. Велес Сарсфилд 15 6 6 3 22 - 12 24
8. Колон 15 6 5 4 12 - 16 23
9. Годой Крус 16 6 5 5 25 - 20 23
10. Расинг Авельянеда 0:0 16 5 8 3 13 - 8 23
11. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
12. Дефенса и Хустисия 15 5 6 4 18 - 12 21
13. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
14. Росарио Сентраль 16 6 2 8 23 - 23 20
15. Сармиенто 15 5 4 6 15 - 16 19
16. Химнасия Ла-Плата 15 4 6 5 12 - 16 18
17. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
18. Сан-Лоренсо 15 4 5 6 13 - 17 17
19. Атлетико Платенсе 0:0 16 3 8 5 17 - 19 17
20. Атлетико Тукуман 15 4 4 7 12 - 20 16
21. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
22. Патронато Парана 16 3 6 7 13 - 19 15
23. Банфилд 15 2 8 5 10 - 14 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 15 2 6 7 6 - 20 12
26. Сентраль Кордоба Росарио 16 2 6 8 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
2. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Сармиенто 8 4 1 3 9 - 6 13
7. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
8. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
9. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
10. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
11. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
12. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
13. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
14. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
15. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
16. Расинг Авельянеда 0:0 8 2 5 1 5 - 3 11
17. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
18. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
19. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
20. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 0:0 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Эстудиантес Касерос 8 4 2 2 13 - 10 14
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Расинг Авельянеда 0:0 8 3 3 2 8 - 5 12
7. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
9. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
10. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
11. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
12. Атлетико Платенсе 0:0 9 2 4 3 12 - 12 10
13. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
14. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
20. Атлетико Тукуман 8 2 0 6 6 - 16 6
21. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
22. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
23. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
24. Химнасия Ла-Плата 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
2. Уракан Jonathan Galvan 7 0
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
4. Индепендьенте Авельянеда Бланко Доминго 5 1
5. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Науель Ирибаррен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Хуан Касерес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Атлетико Платенсе
2.08
3.28
4.34
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе онлайн




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