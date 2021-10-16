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Аргентина: Лига професьональ 2021

Велес Сарсфилд
0:0
Перерыв
Арсенал Саранди
0'
20' Желтая карточка
Поблет Херонимо
30' Желтая карточка
Emiliano Mendez
36' Желтая карточка
Ортега Франсиско
45' Желтая карточка
Эмилиано Папа
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
16
Поблет
Херонимо
30
Манкуэльо
Федерико
14
Luca
Orellano
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
23
Alejandro
Medina
I
29
Gaston
Americo
Benavidez
14
Gonzalo
Goni
6
Gaston
Suso
3
Эмилиано
Папа
11
Nicolas
Castro1
5
Emiliano
Mendez
21
Leonel
Picco
27
Facundo
Kruspzky
9
Lucas
Albertengo
10
Руис
Алан
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Арсенал Саранди
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:4
С
1:1
П
2:1
П
1:0
П
2:1
П
2:1
П
1:3
С
1:0
П
0:0
П
2:2
П
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Martin Lucero 5 (1) 0.31
Thiago Almada 4 0.25
Luca Orellano 2 0.13
Адриан Рикардо 2 0.13
Agustin Bouzat 2 0.13
Ортега Франсиско 1 0.06
Дженсон Лукас 1 0.06
Манкуэльо Федерико 1 0.06
Matias De los Santos II 1 0.06
Cristian Alberto Tarragona 1 0.06
Касерес Сантьяго 1 0.06
Поблет Херонимо 0 0
Tomas Ezequiel Guidara 0 0
Mateo Pellegrino 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 2 0.13
Руис Алан 1 0.06
Mateo Carabajal 1 0.06
Leonel Picco 1 0.06
Brian Farioli 1 (1) 0.06
Массола Николас 0 0
Lucas Albertengo 0 0
Alejo Antilef 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Сантьяго 4 0
Ортега Франсиско 4 0
Манкуэльо Федерико 3 0
Поблет Херонимо 3 0
Cristian Alberto Tarragona 3 0
Damian Fernandez 1 1
Адриан Рикардо 1 1
Хианетти Лаутаро 2 0
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Juan Martin Lucero 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Matias De los Santos II 1 0
Enzo Martinez3 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Nazareno Romero 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 4 0
Эмилиано Папа 3 0
Gaston Suso 3 0
Julian Navas 3 0
Jorge Ortiz IV 1 1
Mateo Carabajal 1 1
Dardo Federico Miloc 2 0
Lucas Albertengo 2 0
Gonzalo Goni 2 0
Массола Николас 1 0
Alejandro Medina I 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Gaston Americo Benavidez 1 0
Brian Farioli 1 0
Leonel Picco 1 0
Nicolas Castro1 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
2
4 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
8
47%
2
100%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
25%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
4
50%
2
15%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Забито

21
7
5 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
14%
1
14%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
14%
1
14%
46-60
4
19%
2
29%
61-75
9
43%
2
29%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
23%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
7
54%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль - Велес Сарсфилд 3:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - Барселона Гуаякиль 1:0 Фламенго - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Ла-Калера 2:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0
Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Касерос - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Спортинг Кристал 1:1 Арсенал Саранди - Сан-Лоренсо 1:1 Спортинг Кристал - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Боливар 3:1 Вильстерман - Арсенал Саранди 1:2 Сеара - Арсенал Саранди 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 15 10 2 3 24 - 13 32
3. Ланус 15 8 2 5 26 - 24 26
4. Эстудиантес Касерос 0:1 16 7 5 4 24 - 16 26
5. Велес Сарсфилд 0:0 16 6 7 3 22 - 12 25
6. Бока Хуниорс 15 6 6 3 16 - 12 24
7. Индепендьенте Авельянеда 15 6 6 3 17 - 14 24
8. Дефенса и Хустисия 1:0 16 6 6 4 19 - 12 24
9. Колон 15 6 5 4 12 - 16 23
10. Годой Крус 16 6 5 5 25 - 20 23
11. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
12. Расинг Авельянеда 16 5 7 4 13 - 9 22
13. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
14. Росарио Сентраль 16 6 2 8 23 - 23 20
15. Сармиенто 15 5 4 6 15 - 16 19
16. Атлетико Платенсе 16 4 7 5 18 - 19 19
17. Химнасия Ла-Плата 15 4 6 5 12 - 16 18
18. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
19. Сан-Лоренсо 15 4 5 6 13 - 17 17
20. Атлетико Тукуман 15 4 4 7 12 - 20 16
21. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
22. Патронато Парана 16 3 6 7 13 - 19 15
23. Банфилд 15 2 8 5 10 - 14 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 0:0 16 2 7 7 6 - 20 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 16 2 6 8 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
2. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
3. Дефенса и Хустисия 1:0 8 5 2 1 15 - 7 17
4. Велес Сарсфилд 0:0 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Сармиенто 8 4 1 3 9 - 6 13
7. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
8. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
9. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
10. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
11. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
12. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
13. Эстудиантес Касерос 0:1 7 3 3 1 11 - 5 12
14. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
15. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
16. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
17. Арсенал Саранди 0:0 8 2 5 1 5 - 6 11
18. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Эстудиантес Касерос 0:1 9 4 2 3 13 - 11 14
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
8. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
9. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
10. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
11. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
12. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
13. Велес Сарсфилд 0:0 7 2 3 2 4 - 5 9
14. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 1:0 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Атлетико Тукуман 8 2 0 6 6 - 16 6
20. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
21. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
22. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
23. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
24. Химнасия Ла-Плата 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 0:0 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
2. Уракан Jonathan Galvan 7 0
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
4. Индепендьенте Авельянеда Бланко Доминго 5 1
5. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
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  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Эмилиано Папа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Ортега Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Эмилиано Мендес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Поблет Херонимо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Арсенал Саранди
1.92
4.45
7.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди онлайн




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