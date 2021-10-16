Аргентина: Лига професьональ 2021
Велес Сарсфилд
0:0
Перерыв
Арсенал Саранди
20' Желтая карточкаПоблет Херонимо
30' Желтая карточкаEmiliano Mendez
36' Желтая карточкаОртега Франсиско
45' Желтая карточкаЭмилиано Папа
12
Lucas
Hoyos
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Руис АланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 E. Viveros
-
-
-
-
-
18 Julian Navas
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
Ход матча
20'
30'
36'
45'
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|5 (1)
|0.31
|Thiago Almada
|4
|0.25
|Luca Orellano
|2
|0.13
|Адриан Рикардо
|2
|0.13
|Agustin Bouzat
|2
|0.13
|Ортега Франсиско
|1
|0.06
|Дженсон Лукас
|1
|0.06
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.06
|Matias De los Santos II
|1
|0.06
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|0.06
|Касерес Сантьяго
|1
|0.06
|Поблет Херонимо
|0
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0.13
|Руис Алан
|1
|0.06
|Mateo Carabajal
|1
|0.06
|Leonel Picco
|1
|0.06
|Brian Farioli
|1 (1)
|0.06
|Массола Николас
|0
|0
|Lucas Albertengo
|0
|0
|Alejo Antilef
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Сантьяго
|4
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Манкуэльо Федерико
|3
|0
|Поблет Херонимо
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Damian Fernandez
|1
|1
|Адриан Рикардо
|1
|1
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Matias De los Santos II
|1
|0
|Enzo Martinez3
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Nazareno Romero
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|4
|0
|Эмилиано Папа
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Jorge Ortiz IV
|1
|1
|Mateo Carabajal
|1
|1
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Lucas Albertengo
|2
|0
|Gonzalo Goni
|2
|0
|Массола Николас
|1
|0
|Alejandro Medina I
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Gaston Americo Benavidez
|1
|0
|Brian Farioli
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
2
4 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
8
47%
2
100%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
25%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
4
50%
2
15%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Забито
21
7
5 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
14%
1
14%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
14%
1
14%
46-60
4
19%
2
29%
61-75
9
43%
2
29%
76-90
Пропущено
13
19
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
23%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
7
54%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль - Велес Сарсфилд 3:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - Барселона Гуаякиль 1:0 Фламенго - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Ла-Калера 2:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0
Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Касерос - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Спортинг Кристал 1:1 Арсенал Саранди - Сан-Лоренсо 1:1 Спортинг Кристал - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Боливар 3:1 Вильстерман - Арсенал Саранди 1:2 Сеара - Арсенал Саранди 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|15
|10
|2
|3
|24 - 13
|32
|3.
|Ланус
|15
|8
|2
|5
|26 - 24
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|0:1
|16
|7
|5
|4
|24 - 16
|26
|5.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|16
|6
|7
|3
|22 - 12
|25
|6.
|Бока Хуниорс
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|24
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|8.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|16
|6
|6
|4
|19 - 12
|24
|9.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|12 - 16
|23
|10.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|11.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|12.
|Расинг Авельянеда
|16
|5
|7
|4
|13 - 9
|22
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|14.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|2
|8
|23 - 23
|20
|15.
|Сармиенто
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|16.
|Атлетико Платенсе
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|18.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|19.
|Сан-Лоренсо
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|20.
|Атлетико Тукуман
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|22.
|Патронато Парана
|16
|3
|6
|7
|13 - 19
|15
|23.
|Банфилд
|15
|2
|8
|5
|10 - 14
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|0:0
|16
|2
|7
|7
|6 - 20
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|2
|6
|8
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|3.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Сармиенто
|8
|4
|1
|3
|9 - 6
|13
|7.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|12.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|13.
|Эстудиантес Касерос
|0:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|14.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|16.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|17.
|Арсенал Саранди
|0:0
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|18.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Эстудиантес Касерос
|0:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|8.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|9.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|11.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|13.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|14.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|15.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|22.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|23.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|0:0
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|Бланко Доминго
|5
|1
|5.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1