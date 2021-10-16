Аргентина: Лига професьональ 2021
Велес Сарсфилд
0:0
Конец матча
Арсенал Саранди
20' Желтая карточкаПоблет Херонимо
29' Желтая карточкаEmiliano Mendez
35' Желтая карточкаОртега Франсиско
45' Желтая карточкаЭмилиано Папа
71' Желтая карточкаРуис Алан
81' Желтая карточкаAgustin Mulet
12
Lucas
Hoyos
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Руис АланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 E. Viveros
-
-
-
-
-
18 Julian Navas
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
Ход матча
20'
29'
35'
45'
71'
81'
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|5 (1)
|0.31
|Thiago Almada
|4
|0.25
|Luca Orellano
|2
|0.13
|Адриан Рикардо
|2
|0.13
|Agustin Bouzat
|2
|0.13
|Ортега Франсиско
|1
|0.06
|Дженсон Лукас
|1
|0.06
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.06
|Matias De los Santos II
|1
|0.06
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|0.06
|Касерес Сантьяго
|1
|0.06
|Поблет Херонимо
|0
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0.13
|Руис Алан
|1
|0.06
|Mateo Carabajal
|1
|0.06
|Leonel Picco
|1
|0.06
|Brian Farioli
|1 (1)
|0.06
|Массола Николас
|0
|0
|Lucas Albertengo
|0
|0
|Alejo Antilef
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Сантьяго
|4
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Манкуэльо Федерико
|3
|0
|Поблет Херонимо
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Damian Fernandez
|1
|1
|Адриан Рикардо
|1
|1
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Matias De los Santos II
|1
|0
|Enzo Martinez3
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Nazareno Romero
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|4
|0
|Эмилиано Папа
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Jorge Ortiz IV
|1
|1
|Mateo Carabajal
|1
|1
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Lucas Albertengo
|2
|0
|Gonzalo Goni
|2
|0
|Массола Николас
|1
|0
|Руис Алан
|1
|0
|Alejandro Medina I
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Gaston Americo Benavidez
|1
|0
|Brian Farioli
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
2
4 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
8
47%
2
100%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
25%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
4
50%
2
15%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Забито
21
7
5 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
14%
1
14%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
14%
1
14%
46-60
4
19%
2
29%
61-75
9
43%
2
29%
76-90
Пропущено
13
19
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
23%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
7
54%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль - Велес Сарсфилд 3:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - Барселона Гуаякиль 1:0 Фламенго - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Ла-Калера 2:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0
Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Касерос - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Спортинг Кристал 1:1 Арсенал Саранди - Сан-Лоренсо 1:1 Спортинг Кристал - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Боливар 3:1 Вильстерман - Арсенал Саранди 1:2 Сеара - Арсенал Саранди 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|15
|10
|2
|3
|24 - 13
|32
|3.
|Ланус
|15
|8
|2
|5
|26 - 24
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|5.
|Велес Сарсфилд
|16
|6
|7
|3
|22 - 12
|25
|6.
|Бока Хуниорс
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|24
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|8.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|6
|4
|20 - 13
|24
|9.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|12 - 16
|23
|10.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|11.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|12.
|Расинг Авельянеда
|16
|5
|7
|4
|13 - 9
|22
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|14.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|2
|8
|23 - 23
|20
|15.
|Сармиенто
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|16.
|Атлетико Платенсе
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|18.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|19.
|Сан-Лоренсо
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|20.
|Атлетико Тукуман
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|22.
|Патронато Парана
|16
|3
|6
|7
|13 - 19
|15
|23.
|Банфилд
|15
|2
|8
|5
|10 - 14
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|16
|2
|7
|7
|6 - 20
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|2
|6
|8
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Сармиенто
|8
|4
|1
|3
|9 - 6
|13
|7.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|12.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|13.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|14.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|16.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|17.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|18.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Эстудиантес Касерос
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|8.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|9.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|11.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|13.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|14.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|15.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|22.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|23.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|Бланко Доминго
|5
|1
|5.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1