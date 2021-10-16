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Аргентина: Лига професьональ 2021

Дефенса и Хустисия
1:0
Второй тайм: 47'
Эстудиантес Касерос
0'
1:0
22' Гол
Miguel Merentiel
42' Желтая карточка
Nazareno Colombo
47'
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
24
Hugo
Fernandez
19
Gabriel
Hachen
31
Facundo
Gutierrez
29
Пиццини
Франсиско
7
Walter
Bou
9
Miguel
Merentiel
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
2
Тобио
Фернандо
18
Ногера
Фабьян
15
Паскини
Николас
8
Сукуи
Фернандо
25
Bautista
Kociubinski
14
Санчес-Миньо
Хуан
10
Gustavo
Del
Prete
19
Айови
Хайме
7
Пеллегрини
Матиас
Дефенса и Хустисия
4-4-2
Эстудиантес Касерос
4-3-3

Ход матча

22'
Miguel Merentiel
(Adonis Frias)
1:0
42'
Nazareno Colombo
 

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Эстудиантес Касерос

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0
КДЛС
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
П
1:2
П
2:1
П
0:1
П
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пиццини Франсиско 4 0.25
Miguel Merentiel 4 0.25
Walter Bou 2 0.13
Барриос Лукас 2 0.13
Gabriel Hachen 2 0.13
Rodrigo Contreras 2 0.13
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.06
Hugo Ezequiel Silva 1 0.06
Nicolas Tripicchio 1 0.06
Matías Rodríguez I 0 0
Сото Алексис 0 0
Facundo Gutierrez 0 0
Adonis Frias 0 0
Эстудиантес Касерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Мануэль 7 0.44
Juan Apaolaza 4 0.25
Gustavo Del Prete 4 0.25
Leonardo Godoy 2 0.13
Ногера Фабьян 2 0.13
Пеллегрини Матиас 2 (1) 0.13
Айови Хайме 1 0.06
Паскини Николас 1 0.06
Leandro Diaz III 1 0.06
Сукуи Фернандо 0 0
Franco Zapiola 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Nicolas Palavecino 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Tripicchio 4 0
Adonis Frias 4 0
Matías Rodríguez I 3 0
Gabriel Hachen 2 0
Rodrigo Contreras 2 0
Кардона Томас 2 0
Hugo Ezequiel Silva 2 0
Сото Алексис 2 0
Miguel Merentiel 2 0
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0
Braian Rivero 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Hugo Fernandez 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Franco Paredes 1 0
Эстудиантес Касерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 5 0
Jorge Rodriguez I 4 0
Juan Apaolaza 4 0
Ногера Фабьян 3 0
Пеллегрини Матиас 3 0
Айови Хайме 2 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Паскини Николас 2 0
Рохель Агустин 2 0
Leonardo Godoy 1 0
Gustavo Del Prete 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
4
29%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
5
36%
2
14%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
4
44%
61-75
4
57%
2
22%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
1
25%
5
45%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
25
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
2
11%
2
8%
1-15
3
17%
5
20%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
6
33%
7
28%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
1
8%
7
50%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Фламенго 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте дель Валле 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Дефенса и Хустисия 3:4
Эстудиантес Касерос
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Альварадо - Эстудиантес Касерос 0:1 Эстудиантес Касерос - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Тигре 2:1
Кильмес - Эстудиантес Касерос 2:1 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Эстудиантес Касерос 1:2 Эстудиантес Касерос - Агропекуарио 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Касерос 0:2 Депортиво Майпу - Эстудиантес Касерос 0:0 Эстудиантес Касерос - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Касерос - Темперлей 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Касерос 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Касерос - Химназия Мендоса 0:0 Банфилд - Эстудиантес Касерос 1:1 Депортиво Риестра - Эстудиантес Касерос 1:0 Эстудиантес Касерос - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эстудиантес Касерос 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 15 10 2 3 24 - 13 32
3. Ланус 15 8 2 5 26 - 24 26
4. Эстудиантес Касерос 0:1 16 7 5 4 24 - 16 26
5. Велес Сарсфилд 0:0 16 6 7 3 22 - 12 25
6. Бока Хуниорс 15 6 6 3 16 - 12 24
7. Индепендьенте Авельянеда 15 6 6 3 17 - 14 24
8. Дефенса и Хустисия 1:0 16 6 6 4 19 - 12 24
9. Колон 15 6 5 4 12 - 16 23
10. Годой Крус 16 6 5 5 25 - 20 23
11. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
12. Расинг Авельянеда 16 5 7 4 13 - 9 22
13. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
14. Росарио Сентраль 16 6 2 8 23 - 23 20
15. Сармиенто 15 5 4 6 15 - 16 19
16. Атлетико Платенсе 16 4 7 5 18 - 19 19
17. Химнасия Ла-Плата 15 4 6 5 12 - 16 18
18. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
19. Сан-Лоренсо 15 4 5 6 13 - 17 17
20. Атлетико Тукуман 15 4 4 7 12 - 20 16
21. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
22. Патронато Парана 16 3 6 7 13 - 19 15
23. Банфилд 15 2 8 5 10 - 14 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 0:0 16 2 7 7 6 - 20 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 16 2 6 8 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
2. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
3. Дефенса и Хустисия 1:0 8 5 2 1 15 - 7 17
4. Велес Сарсфилд 0:0 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Сармиенто 8 4 1 3 9 - 6 13
7. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
8. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
9. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
10. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
11. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
12. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
13. Эстудиантес Касерос 0:1 7 3 3 1 11 - 5 12
14. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
15. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
16. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
17. Арсенал Саранди 0:0 8 2 5 1 5 - 6 11
18. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Эстудиантес Касерос 0:1 9 4 2 3 13 - 11 14
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
8. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
9. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
10. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
11. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
12. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
13. Велес Сарсфилд 0:0 7 2 3 2 4 - 5 9
14. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 1:0 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Атлетико Тукуман 8 2 0 6 6 - 16 6
20. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
21. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
22. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
23. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
24. Химнасия Ла-Плата 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 0:0 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
2. Уракан Jonathan Galvan 7 0
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
4. Индепендьенте Авельянеда Бланко Доминго 5 1
5. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Назарено Коломбо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Мигель Мерентиэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Эстудиантес Касерос
2.37
5.70
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Касерос онлайн




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