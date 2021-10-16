Аргентина: Лига професьональ 2021
Дефенса и Хустисия
2:1
Конец матча
Эстудиантес Касерос
1:0
22' ГолMiguel Merentiel
41' Желтая карточкаNazareno Colombo
1:1
51' ГолGustavo Del Prete
61' Желтая карточкаТобио Фернандо
2:1
71' ГолWalter Bou
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
30 Raul Loaiza
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Айови ХаймеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
Ход матча
22'
1:0
41'
51'
1:1
61'
71'
2:1
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Эстудиантес Касерос
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пиццини Франсиско
|4
|0.25
|Miguel Merentiel
|4
|0.25
|Walter Bou
|3
|0.19
|Барриос Лукас
|2
|0.13
|Gabriel Hachen
|2
|0.13
|Rodrigo Contreras
|2
|0.13
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.06
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.06
|Hugo Ezequiel Silva
|1
|0.06
|Matías Rodríguez I
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
|Facundo Gutierrez
|0
|0
|Adonis Frias
|0
|0
Эстудиантес Касерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро Мануэль
|7
|0.44
|Gustavo Del Prete
|5
|0.31
|Juan Apaolaza
|4
|0.25
|Leonardo Godoy
|2
|0.13
|Ногера Фабьян
|2
|0.13
|Пеллегрини Матиас
|2 (1)
|0.13
|Айови Хайме
|1
|0.06
|Паскини Николас
|1
|0.06
|Leandro Diaz III
|1
|0.06
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Nicolas Palavecino
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Tripicchio
|4
|0
|Adonis Frias
|4
|0
|Matías Rodríguez I
|3
|0
|Gabriel Hachen
|2
|0
|Rodrigo Contreras
|2
|0
|Кардона Томас
|2
|0
|Hugo Ezequiel Silva
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Miguel Merentiel
|2
|0
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Hugo Fernandez
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
Эстудиантес Касерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|5
|0
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Juan Apaolaza
|4
|0
|Ногера Фабьян
|3
|0
|Пеллегрини Матиас
|3
|0
|Айови Хайме
|2
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Тобио Фернандо
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Gustavo Del Prete
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
6%
1
7%
1-15
4
25%
4
27%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Пропущено
8
11
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
5
45%
61-75
4
50%
2
18%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
1
25%
5
45%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
26
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
2
10%
2
8%
1-15
4
20%
5
19%
16-30
1
5%
4
15%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
6
30%
7
27%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
1
8%
8
50%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Фламенго 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте дель Валле 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Дефенса и Хустисия 3:4
Эстудиантес Касерос
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Альварадо - Эстудиантес Касерос 0:1 Эстудиантес Касерос - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Тигре 2:1
Кильмес - Эстудиантес Касерос 2:1 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Эстудиантес Касерос 1:2 Эстудиантес Касерос - Агропекуарио 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Касерос 0:2 Депортиво Майпу - Эстудиантес Касерос 0:0 Эстудиантес Касерос - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Касерос - Темперлей 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Касерос 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Касерос - Химназия Мендоса 0:0 Банфилд - Эстудиантес Касерос 1:1 Депортиво Риестра - Эстудиантес Касерос 1:0 Эстудиантес Касерос - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эстудиантес Касерос 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|15
|10
|2
|3
|24 - 13
|32
|3.
|Ланус
|15
|8
|2
|5
|26 - 24
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|5.
|Велес Сарсфилд
|16
|6
|7
|3
|22 - 12
|25
|6.
|Бока Хуниорс
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|24
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|8.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|6
|4
|20 - 13
|24
|9.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|12 - 16
|23
|10.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|11.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|12.
|Расинг Авельянеда
|16
|5
|7
|4
|13 - 9
|22
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|14.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|2
|8
|23 - 23
|20
|15.
|Сармиенто
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|16.
|Атлетико Платенсе
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|18.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|19.
|Сан-Лоренсо
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|20.
|Атлетико Тукуман
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|22.
|Патронато Парана
|16
|3
|6
|7
|13 - 19
|15
|23.
|Банфилд
|15
|2
|8
|5
|10 - 14
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|16
|2
|7
|7
|6 - 20
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|2
|6
|8
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Сармиенто
|8
|4
|1
|3
|9 - 6
|13
|7.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|12.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|13.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|14.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|16.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|17.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|18.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Эстудиантес Касерос
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|8.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|9.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|11.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|13.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|14.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|15.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|22.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|23.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|Бланко Доминго
|5
|1
|5.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1