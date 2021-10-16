Испания: Ла Лига 2021-2022
Леванте
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Хетафе
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
24
Тимор
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Коке ХорхеЗащитник
- Защитник
-
2 СонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
-
19 Поведа ДариоНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
Леванте
Хетафе
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
15.4%
65.4%
19.2%
4 победы 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|2
|0.22
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.22
|Кампанья Хосе
|1
|0.11
|Робер Пьер
|1
|0.11
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Сандро
|2
|0.22
|Митрович Стефан
|1
|0.11
|Аленья Карлес
|0
|0
|Максимович Неманья
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Кампанья Хосе
|2
|0
|Клерк Карлос
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Малса Микаэль
|1
|0
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|Робер Пьер
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|4
|1
|Кабако Эрик
|2
|1
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Дьене Даконам
|2
|0
|Унал Энес
|2
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Тимор Давид
|1
|0
|Сильва Хонатан
|1
|0
|Мата Хайме
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|Чема Родригес
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
4
50%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
3
60%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
23%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
5
38%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1
Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1 Леванте - Кадис 2:2 Хетафе - Леванте 2:1 Леванте - Барселона 3:3 Алавес - Леванте 2:2 Сельта - Леванте 2:0
Хетафе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0
Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1 Хетафе - УД Ибица 1:0 Гранада - Хетафе 0:0 Хетафе - Леванте 2:1 Сельта - Хетафе 1:0 Хетафе - Эйбар 0:1 Вильярреал - Хетафе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|10.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 3
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|15.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|17.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Леванте
|0:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|18.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|19.
|Леванте
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
|5.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|3.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|4.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|5.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0