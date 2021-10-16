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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Хетафе
0' 17'
1
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
13
Мустафи
Шкодран
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
5
Радоя
Неманья
18
Де
Фрутос
Хорхе
25
Мартинес
Пабло
II
22
Мелеро
Гонсало
11
Моралес
Луис
16
Сольдадо
Роберто
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
18
Арамбарри
Мауро
5
Флорентину
24
Тимор
Давид
11
Аленья
Карлес
20
Максимович
Неманья
12
Рамирес
Сандро
Леванте
4-1-4-1
Хетафе
4-4-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

Леванте
Хетафе

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

15.4%
65.4%
19.2%
4 победы 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:0
П
0:0
П
0:1
П
0:1
П
1:1
С
2:0
С
1:1
П
3:0
П
3:0
П
0:1
П
1:1
П
0:0
П
1:0
П
0:0
П
0:1
П
1:2
П
1:1
П
2:0
П
4:1
ТМС
1:2
ПД
3:1
КК
0:1
КК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 2 0.22
Рохер Марти 2 (1) 0.22
Кампанья Хосе 1 0.11
Робер Пьер 1 0.11
Мелеро Гонсало 0 0
Гомес Даниэль 0 0
Де Фрутос Хорхе 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 2 0.22
Митрович Стефан 1 0.11
Аленья Карлес 0 0
Максимович Неманья 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелеро Гонсало 3 0
Кампанья Хосе 2 0
Клерк Карлос 2 0
Рохер Марти 2 0
Моралес Луис 2 0
Пепелу 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Постиго Серхио 1 0
Сольдадо Роберто 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Везу Рубен 1 0
Малса Микаэль 1 0
Мирамон Хорхе 1 0
Робер Пьер 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 4 1
Кабако Эрик 2 1
Дамиан Суарес 3 0
Дьене Даконам 2 0
Унал Энес 2 0
Рамирес Сандро 2 0
Оливера Матиас 2 0
Сория Давид 1 0
Тимор Давид 1 0
Сильва Хонатан 1 0
Мата Хайме 1 0
Максимович Неманья 1 0
Арамбарри Мауро 1 0
Чема Родригес 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
4
50%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
23%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
5
38%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1
Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1 Леванте - Кадис 2:2 Хетафе - Леванте 2:1 Леванте - Барселона 3:3 Алавес - Леванте 2:2 Сельта - Леванте 2:0
Хетафе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0
Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1 Хетафе - УД Ибица 1:0 Гранада - Хетафе 0:0 Хетафе - Леванте 2:1 Сельта - Хетафе 1:0 Хетафе - Эйбар 0:1 Вильярреал - Хетафе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
2. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
3. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 11 - 7 17
4. Севилья Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Райо Вальекано Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Барселона Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Бетис Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
11. Вильярреал Заявка 7 2 5 0 8 - 3 11
12. Мальорка Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
13. Эспаньол Заявка 8 2 3 3 6 - 8 9
14. Эльче Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
15. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
16. Сельта Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Гранада Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Леванте 0:0 Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
19. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
20. Хетафе 0:0 Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Эспаньол Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Леванте 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
20. Хетафе 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Бетис Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Хетафе 0:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Хетафе
2.47
2.97
3.83
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Леванте 0:0 Хетафе онлайн




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