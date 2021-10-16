Второй тайм

93' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

93' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Хетафе

92' Удар от ворот произведет Леванте

91' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Кантеро Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Айтор Фернандес отбил мяч на угловой после удара Унал Энес из штрафной площади.

89' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Удар от ворот произведет Хетафе

87' Кантеро Алехандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

82' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

80' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Дамиан Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Тимор Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Моралес Луис из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Тимор Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Арамбарри Мауро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Моралес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Мустафи Шкодран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Унал Энес из команды Хетафе делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

68' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Максимович Неманья из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

66' Клерк Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Сегодняшная посещаемость составляет 14551 болельщиков

65' Везу Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Клерк Карлос получил желтую карточку от судьи

63' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Должен был быть гол! Де Фрутос Хорхе имел отличный шанс, но Давид Сория не дал голу состоятся!

60' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Моралес Луис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Рамирес Сандро пробует нанести удар издали, но Айтор Фернандес держит все под контролем

53' Мартинес Пабло II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Тимор Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Оливера Матиас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

48' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Радоя Неманья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Мелеро Гонсало предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Везу Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...