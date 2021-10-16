Испания: Ла Лига 2021-2022
Леванте
0:0
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 14551
Хетафе
29' Желтая карточкаТимор Давид
39' Желтая карточкаМирамон Хорхе
49' Желтая карточкаОливера Матиас
58' Желтая карточкаМоралес Луис
64' Желтая карточкаКлерк Карлос
68' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
24
Тимор
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Коке ХорхеЗащитник
- Защитник
-
2 СонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
-
19 Поведа ДариоНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
29'
39'
49'
58'
64'
68'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 11
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
Леванте
Хетафе
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
15.4%
65.4%
19.2%
4 победы 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|2
|0.22
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.22
|Кампанья Хосе
|1
|0.11
|Робер Пьер
|1
|0.11
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Сандро
|2
|0.22
|Митрович Стефан
|1
|0.11
|Аленья Карлес
|0
|0
|Максимович Неманья
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клерк Карлос
|3
|0
|Моралес Луис
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Кампанья Хосе
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Мирамон Хорхе
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Малса Микаэль
|1
|0
|Робер Пьер
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|4
|1
|Кабако Эрик
|2
|1
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Оливера Матиас
|3
|0
|Тимор Давид
|2
|0
|Дьене Даконам
|2
|0
|Унал Энес
|2
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Сильва Хонатан
|1
|0
|Мата Хайме
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
|Чема Родригес
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
4
50%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
3
60%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
23%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
5
38%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1
Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1 Леванте - Кадис 2:2 Хетафе - Леванте 2:1 Леванте - Барселона 3:3 Алавес - Леванте 2:2 Сельта - Леванте 2:0
Хетафе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0
Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1 Хетафе - УД Ибица 1:0 Гранада - Хетафе 0:0 Хетафе - Леванте 2:1 Сельта - Хетафе 1:0 Хетафе - Эйбар 0:1 Вильярреал - Хетафе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|10.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|11.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 12
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 3
|11
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|15.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|17.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
|5.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|3.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|4.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|5.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0