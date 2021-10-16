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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сармиенто
0:0
Первый тайм: 16'
Унион Санта-Фе
0' 16'
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
18
Braian
Salvareschi
23
Nicolas
Bazzana
35
Federico
Rasmussen
17
Gabriel
Alanis
5
Julian
Chicco
39
Federico
Paradela
10
Sergio
Quiroga
19
Luciano
Gondou
9
Jonathan
Torres
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
37
Lucas
Esquivel
8
Enzo
Roldan
28
Juan
Portillo
30
Juan
Ignacio
Nardoni
15
Gaston
Gonzalez2
23
Mauro
Luna
Diale
9
Фернандо
Андре
Маркес
Сармиенто
5-3-2
Унион Санта-Фе
4-4-2

История личных встреч

Сармиенто
Унион Санта-Фе

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
0:0
ТМК
1:1
ТМК
0:0
П
1:0
П
0:1
ПБ
0:0
ПБ
2:1
ПБ
0:1
ПБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 4 (1) 0.25
Luciano Gondou 3 0.19
Gabriel Alanis 2 (1) 0.13
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.06
Yair Arismendi 1 0.06
Patricio Cucchi 1 0.06
Lautaro Montoya 1 0.06
Guido Mainero 1 0.06
Braian Salvareschi 1 0.06
Rodrigo Javier Salinas 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Мартин Гарсия 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Gonzalez2 2 0.13
Juan Manuel Garcia 2 0.13
Фернандо Андре Маркес 2 0.13
Mauro Luna Diale 2 0.13
Nicolas Cordero 2 (1) 0.13
Martin Ezequiel Canete 1 0.06
Cristian Insaurralde 1 0.06
Emanuel Britez 1 0.06
Lucas Esquivel 1 0.06
Federico Vera 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Enzo Roldan 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Braian Salvareschi 5 1
Julian Chicco 5 0
Нуньес Хервасио 3 0
Браво Федерико 3 0
Lautaro Montoya 3 0
Мартин Гарсия 2 0
Nicolas Bazzana 2 0
Yair Arismendi 2 0
Federico Mancinelli 1 0
Jonathan Torres 1 0
Manuel Vicentini 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Guido Mainero 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корвалан Клаудио 5 0
Emanuel Britez 3 1
Juan Portillo 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Franco Calderon 1 1
Lucas Esquivel 1 1
Juan Manuel Garcia 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Nicolas Penailillo 1 0
Cristian Insaurralde 1 0
Marco Borgnino 1 0
Nicolas Cordero 1 0
Daniel Juarez 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
3
50%
3
27%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
27%
3
20%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
5
33%
4
27%
76-90

Пропущено

16
20
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
5
31%
4
20%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
5
31%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1
Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Темперлей 0:1 Сармиенто - Эстудиантес Касерос 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Сармиенто 1:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Унион Санта-Фе - Эстудиантес Касерос 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 15 10 2 3 24 - 13 32
3. Ланус 15 8 2 5 26 - 24 26
4. Эстудиантес Касерос 16 7 5 4 25 - 17 26
5. Велес Сарсфилд 16 6 7 3 22 - 12 25
6. Бока Хуниорс 15 6 6 3 16 - 12 24
7. Индепендьенте Авельянеда 15 6 6 3 17 - 14 24
8. Дефенса и Хустисия 16 6 6 4 20 - 13 24
9. Колон 15 6 5 4 12 - 16 23
10. Годой Крус 16 6 5 5 25 - 20 23
11. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
12. Расинг Авельянеда 16 5 7 4 13 - 9 22
13. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
14. Сармиенто 0:0 16 5 5 6 15 - 16 20
15. Росарио Сентраль 16 6 2 8 23 - 23 20
16. Атлетико Платенсе 16 4 7 5 18 - 19 19
17. Унион Санта-Фе 0:0 16 5 4 7 15 - 20 19
18. Химнасия Ла-Плата 15 4 6 5 12 - 16 18
19. Сан-Лоренсо 15 4 5 6 13 - 17 17
20. Атлетико Тукуман 15 4 4 7 12 - 20 16
21. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
22. Патронато Парана 16 3 6 7 13 - 19 15
23. Банфилд 15 2 8 5 10 - 14 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 16 2 7 7 6 - 20 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 16 2 6 8 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
2. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
3. Дефенса и Хустисия 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Сармиенто 0:0 9 4 2 3 9 - 6 14
6. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
7. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
8. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
9. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
10. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
11. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
12. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
13. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
14. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
15. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
16. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
17. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
18. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
19. Унион Санта-Фе 0:0 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Эстудиантес Касерос 9 4 2 3 14 - 12 14
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
8. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
9. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
10. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
11. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
12. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
13. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
14. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
15. Унион Санта-Фе 0:0 8 2 3 3 5 - 12 9
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Сармиенто 0:0 7 1 3 3 6 - 10 6
21. Атлетико Тукуман 8 2 0 6 6 - 16 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
23. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
24. Химнасия Ла-Плата 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
2. Уракан Jonathan Galvan 7 0
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
4. Индепендьенте Авельянеда Бланко Доминго 5 1
5. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
Весь список
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сармиенто
Ничья
Унион Санта-Фе
2.58
3.12
3.20
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Где смотреть матч Сармиенто 0:0 Унион Санта-Фе онлайн




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