Аргентина: Лига професьональ 2021
Сармиенто
3:4
Конец матча
Унион Санта-Фе
30' Желтая карточкаFranco Calderon
0:1
38' ГолGaston Gonzalez2
1:1
44' ГолJonathan Torres
51' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
1:2
54' ГолFranco Calderon
58' Желтая карточкаNicolas Bazzana
1:3
68' ГолMauro Luna Diale
2:3
73' ГолGabriel Alanis
2:4
80' ГолGaston Gonzalez2
82' Желтая карточкаGaston Gonzalez2
88' Желтая карточкаYair Arismendi
89' Красная карточкаJuan Portillo
3:4
90' ГолLuciano Gondou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
21 Julian Brea
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
21 Gaston Comas
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
Ход матча
30'
38'
44'
54'
58'
68'
73'
80'
82'
88'
89'
90'
3:4
История личных встреч
Сармиенто
Унион Санта-Фе
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|5 (1)
|0.31
|Luciano Gondou
|4
|0.25
|Gabriel Alanis
|3 (1)
|0.19
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.06
|Guido Mainero
|1
|0.06
|Yair Arismendi
|1
|0.06
|Patricio Cucchi
|1
|0.06
|Lautaro Montoya
|1
|0.06
|Braian Salvareschi
|1
|0.06
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Мартин Гарсия
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Gonzalez2
|4
|0.25
|Mauro Luna Diale
|3
|0.19
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.13
|Juan Manuel Garcia
|2
|0.13
|Nicolas Cordero
|2 (1)
|0.13
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.06
|Cristian Insaurralde
|1
|0.06
|Emanuel Britez
|1
|0.06
|Franco Calderon
|1
|0.06
|Lucas Esquivel
|1
|0.06
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Braian Salvareschi
|5
|1
|Julian Chicco
|5
|0
|Нуньес Хервасио
|3
|0
|Браво Федерико
|3
|0
|Lautaro Montoya
|3
|0
|Nicolas Bazzana
|3
|0
|Yair Arismendi
|3
|0
|Мартин Гарсия
|2
|0
|Federico Mancinelli
|1
|0
|Jonathan Torres
|1
|0
|Manuel Vicentini
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корвалан Клаудио
|5
|0
|Emanuel Britez
|3
|1
|Juan Portillo
|3
|1
|Franco Calderon
|2
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|Lucas Esquivel
|1
|1
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Nicolas Penailillo
|1
|0
|Cristian Insaurralde
|1
|0
|Marco Borgnino
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Gaston Gonzalez2
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
4
33%
2
20%
76-90
Пропущено
10
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
4
40%
3
21%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
22%
76-90
Забито
18
19
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
28%
4
21%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
6
33%
5
26%
76-90
Пропущено
20
23
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
2
10%
5
22%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
6
30%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1
Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Темперлей 0:1 Сармиенто - Эстудиантес Касерос 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Сармиенто 1:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Унион Санта-Фе - Эстудиантес Касерос 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|15
|10
|2
|3
|24 - 13
|32
|3.
|Ланус
|15
|8
|2
|5
|26 - 24
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|5.
|Велес Сарсфилд
|16
|6
|7
|3
|22 - 12
|25
|6.
|Бока Хуниорс
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|24
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|8.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|6
|4
|20 - 13
|24
|9.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|12 - 16
|23
|10.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|11.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|12.
|Расинг Авельянеда
|16
|5
|7
|4
|13 - 9
|22
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|16
|5
|6
|5
|13 - 16
|21
|14.
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|3
|7
|19 - 23
|21
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|16.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|2
|8
|23 - 23
|20
|17.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|18.
|Атлетико Платенсе
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|19.
|Сан-Лоренсо
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|20.
|Атлетико Тукуман
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|22.
|Патронато Парана
|16
|3
|6
|7
|13 - 19
|15
|23.
|Банфилд
|15
|2
|8
|5
|10 - 14
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|16
|2
|7
|7
|6 - 20
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|2
|6
|8
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|7.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|8.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|12.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|13.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|14.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|15.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|16.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|18.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Эстудиантес Касерос
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|8.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|9.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|11.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|12.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|14.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|15.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|22.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|23.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|Бланко Доминго
|5
|1
|5.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1