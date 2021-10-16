  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Химнасия Ла-Плата
1:0
Перерыв
Ньюэллс Олд Бойз
0'
29' Желтая карточка
Luis Miguel Rodriguez
1:0
42' Гол
Карбонеро Йохан
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
23
Maximiliano
Angel
Coronel
25
Лихт
Лукас
10
Алеман
Брайн
11
Матеас
Перез
Гарсия
7
Карбонеро
Йохан
5
Чеккини
Эмануэль
30
Rodrigo
Holgado
8
Luis
Miguel
Rodriguez
12
Ramiro
Macagno
50
Patricio
Acevedo
2
Лема
Кристиан
6
Jose
Maria
Canale
38
Franco
Negri
15
Diego
Calcaterra
5
Белуччи
Фернандо
33
Maximiliano
Comba
36
Nicolas
Castro
9
Кристальдо
Хонатан
32
Игнасио
Скокко
Химнасия Ла-Плата
4-3-1-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

Ход матча

29'
Luis Miguel Rodriguez
 
42'
Карбонеро Йохан
1:0

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:1
С
0:4
КДЛС
1:3
КДЛС
0:1
С
1:0
С
2:0
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
3:0
П
3:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
6:0
ПА
0:2
ПА
3:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Contin 2 0.13
Карбонеро Йохан 2 0.13
Luis Miguel Rodriguez 2 0.13
Матеас Перез Гарсия 2 0.13
Guillermo Fratta 2 0.13
Алеман Брайн 1 0.06
Leonardo Morales 1 0.06
German Guiffrey 1 0.06
Francisco Gerometta 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 5 0.31
Игнасио Скокко 4 0.25
Juan Fernando Garro 2 0.13
Кристальдо Хонатан 2 (1) 0.13
Justo Giani 1 0.06
Gabriel Compagnucci 1 0.06
Manuel Capasso 1 0.06
Facundo Mansilla Zahir 1 0.06
Maximiliano Comba 0 0
Белуччи Фернандо 0 0
Биттоло Мариано 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Melluso 5 0
Manuel Insurralde 3 1
Nery Leyes 1 1
Luis Miguel Rodriguez 2 0
Leandro Contin 2 0
Чеккини Эмануэль 2 0
Francisco Gerometta 2 0
Карбонеро Йохан 0 1
Лихт Лукас 1 0
Maximiliano Angel Coronel 1 0
Leonardo Morales 1 0
Erik Ramirez 1 0
Guillermo Fratta 1 0
Harrinson Mancilla 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Игнасио Скокко 4 1
Лема Кристиан 5 0
Juan Sforza 5 0
Julian Fernandez II 3 0
Mateo Maccari 3 0
Биттоло Мариано 2 0
Nicolas Castro 2 0
Alan Aguerre 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Franco Negri 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Jeronimo Cacciabue 2 0
Кристальдо Хонатан 0 1
Перес Пабло II 1 0
Manuel Capasso 1 0
Jose Maria Canale 1 0
Justo Giani 1 0
Facundo Mansilla Zahir 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 8
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
5
42%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

12
14
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
33%
3
21%
61-75
5
42%
3
21%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
5
28%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
13%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
5
31%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
25%
5
23%
61-75
5
31%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Эстудиантес Касерос - Химнасия Ла-Плата 0:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Касерос 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Гойяненсе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Палестино 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Либертад - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 15 10 2 3 24 - 13 32
3. Ланус 15 8 2 5 26 - 24 26
4. Эстудиантес Касерос 16 7 5 4 25 - 17 26
5. Велес Сарсфилд 16 6 7 3 22 - 12 25
6. Бока Хуниорс 15 6 6 3 16 - 12 24
7. Индепендьенте Авельянеда 15 6 6 3 17 - 14 24
8. Дефенса и Хустисия 16 6 6 4 20 - 13 24
9. Колон 15 6 5 4 12 - 16 23
10. Годой Крус 16 6 5 5 25 - 20 23
11. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
12. Расинг Авельянеда 16 5 7 4 13 - 9 22
13. Химнасия Ла-Плата 1:0 16 5 6 5 13 - 16 21
14. Унион Санта-Фе 16 6 3 7 19 - 23 21
15. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
16. Росарио Сентраль 16 6 2 8 23 - 23 20
17. Сармиенто 16 5 4 7 18 - 20 19
18. Атлетико Платенсе 16 4 7 5 18 - 19 19
19. Сан-Лоренсо 15 4 5 6 13 - 17 17
20. Атлетико Тукуман 15 4 4 7 12 - 20 16
21. Ньюэллс Олд Бойз 0:1 16 4 4 8 17 - 24 16
22. Патронато Парана 16 3 6 7 13 - 19 15
23. Банфилд 15 2 8 5 10 - 14 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 16 2 7 7 6 - 20 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 16 2 6 8 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
2. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
3. Дефенса и Хустисия 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Химнасия Ла-Плата 1:0 9 4 4 1 7 - 4 16
6. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
7. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
8. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
9. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
10. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
11. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
12. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
13. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
14. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
15. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
16. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
17. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
18. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 0:1 8 3 1 4 12 - 14 10
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Эстудиантес Касерос 9 4 2 3 14 - 12 14
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
8. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
9. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
10. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
11. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
12. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
13. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
14. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
15. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Атлетико Тукуман 8 2 0 6 6 - 16 6
20. Ньюэллс Олд Бойз 0:1 8 1 3 4 5 - 10 6
21. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
22. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
23. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
24. Химнасия Ла-Плата 1:0 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
2. Уракан Jonathan Galvan 7 0
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
4. Индепендьенте Авельянеда Бланко Доминго 5 1
5. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Карбонеро Йохан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Луис Мигел Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.37
4.24
9.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 