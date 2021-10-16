Аргентина: Лига професьональ 2021
Химнасия Ла-Плата
1:0
Перерыв
Ньюэллс Олд Бойз
29' Желтая карточкаLuis Miguel Rodriguez
1:0
42' ГолКарбонеро Йохан
17
Рей
Родриго
25
Лихт
Лукас
10
Алеман
Брайн
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Саббаг ПаблоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gamboa
Ход матча
42'
1:0
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Contin
|2
|0.13
|Карбонеро Йохан
|2
|0.13
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0.13
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.13
|Guillermo Fratta
|2
|0.13
|Алеман Брайн
|1
|0.06
|Leonardo Morales
|1
|0.06
|German Guiffrey
|1
|0.06
|Francisco Gerometta
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|5
|0.31
|Игнасио Скокко
|4
|0.25
|Juan Fernando Garro
|2
|0.13
|Кристальдо Хонатан
|2 (1)
|0.13
|Justo Giani
|1
|0.06
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.06
|Manuel Capasso
|1
|0.06
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.06
|Maximiliano Comba
|0
|0
|Белуччи Фернандо
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Melluso
|5
|0
|Manuel Insurralde
|3
|1
|Nery Leyes
|1
|1
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0
|Leandro Contin
|2
|0
|Чеккини Эмануэль
|2
|0
|Francisco Gerometta
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|Лихт Лукас
|1
|0
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0
|Leonardo Morales
|1
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Guillermo Fratta
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игнасио Скокко
|4
|1
|Лема Кристиан
|5
|0
|Juan Sforza
|5
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Mateo Maccari
|3
|0
|Биттоло Мариано
|2
|0
|Nicolas Castro
|2
|0
|Alan Aguerre
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Franco Negri
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Jeronimo Cacciabue
|2
|0
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Manuel Capasso
|1
|0
|Jose Maria Canale
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 8
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
5
42%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
12
14
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
33%
3
21%
61-75
5
42%
3
21%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
5
28%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
13%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
5
31%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
25%
5
23%
61-75
5
31%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Эстудиантес Касерос - Химнасия Ла-Плата 0:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Касерос 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Гойяненсе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Палестино 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Либертад - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|15
|10
|2
|3
|24 - 13
|32
|3.
|Ланус
|15
|8
|2
|5
|26 - 24
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|5.
|Велес Сарсфилд
|16
|6
|7
|3
|22 - 12
|25
|6.
|Бока Хуниорс
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|24
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|8.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|6
|4
|20 - 13
|24
|9.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|12 - 16
|23
|10.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|11.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|12.
|Расинг Авельянеда
|16
|5
|7
|4
|13 - 9
|22
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|16
|5
|6
|5
|13 - 16
|21
|14.
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|3
|7
|19 - 23
|21
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|16.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|2
|8
|23 - 23
|20
|17.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|18.
|Атлетико Платенсе
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|19.
|Сан-Лоренсо
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|20.
|Атлетико Тукуман
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|22.
|Патронато Парана
|16
|3
|6
|7
|13 - 19
|15
|23.
|Банфилд
|15
|2
|8
|5
|10 - 14
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|16
|2
|7
|7
|6 - 20
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|2
|6
|8
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|7.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|8.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|12.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|13.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|14.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|15.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|16.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|18.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Эстудиантес Касерос
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|8.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|9.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|11.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|12.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|14.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|15.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|22.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|23.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|Бланко Доминго
|5
|1
|5.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1