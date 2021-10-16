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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ланус
0:1
Второй тайм: 67'
Банфилд
0'
9' Желтая карточка
Franco Quinteros
19' Желтая карточка
Tomas Belmonte
36' Желтая карточка
Alexis Maldonado
39' Желтая карточка
Alexandro Bernabei
0:1
44' Гол
Juan Manuel Cruz
55' Желтая карточка
56' Желтая карточка
60' Желтая карточка
 67'
17
Lautaro
Morales
35
Braian
Aguirre
3
Бурдиссо
Гильермо
6
Брагьери
Диего
25
Alexandro
Bernabei
7
Акоста
Лаутаро
8
Tomas
Belmonte
34
Facundo
Perez
20
Victor
Malcorra
9
Жозе
Густаво
Санд
42
Лопес
Хосе
Мануэль
1
Facundo
Altamirano
24
Leonardo
Flores2
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
22
Juan
Alvarez2
15
Lautaro
Rios
27
Доминго
Николас
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
Ланус
4-4-2
Банфилд
4-5-1

История личных встреч

Ланус
Банфилд

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
2:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
П
1:0
П
4:2
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
1:2
П
1:0
П
2:1
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПАК
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозе Густаво Санд 10 (2) 0.63
Лопес Хосе Мануэль 8 0.5
Victor Malcorra 4 0.25
Angel Gonzalez II 2 0.13
Tomas Belmonte 1 0.06
Брагьери Диего 1 0.06
Matias Esquivel 0 0
Javier Rodriguez 0 0
Alexandro Bernabei 0 0
Braian Aguirre 0 0
Lucas Varaldo 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Cruz 6 0.38
Датоло Хесус 2 0.13
Luciano Pons 1 0.06
Giuliano Galoppo 1 0.06
Ramiro Enrique 1 0.06
Emanuel Coronel 0 0
Joel Sonora 0 0
Alexis Maldonado 0 0
Урси Агустин 0 0
Juan Alvarez2 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Belmonte 5 1
Морель Хорхе 5 0
Alexandro Bernabei 5 0
Nicolas Thaller 4 0
Braian Aguirre 4 0
Angel Gonzalez II 3 0
Julian Aude 3 0
Victor Malcorra 2 0
Весприни Матиас 1 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Бурдиссо Гильермо 1 0
Жозе Густаво Санд 1 0
Javier Rodriguez 1 0
Matias Esquivel 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Maldonado 5 1
Emanuel Coronel 5 0
Lautaro Rios 5 0
Giuliano Galoppo 2 1
Лолло Лусиано 3 0
Franco Quinteros 3 0
Ramiro Enrique 3 0
Датоло Хесус 2 0
Урси Агустин 2 0
Juan Alvarez2 2 0
Alexis Sosa 0 1
Матиас Гонсалез 1 0
Куэро Маурисио 1 0
Valentin Barbero 1 0
Nicolas Linares 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
4
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
25%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
2
50%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
3
43%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
1
14%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
3
38%
76-90

Забито

26
11
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
3
12%
2
18%
1-15
5
19%
4
36%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
4
15%
2
18%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
7
27%
3
27%
76-90

Пропущено

24
13
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
13%
2
15%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
25%
4
31%
31-45
6
25%
3
23%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
5
21%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ланус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Ланус 2:3 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Уракан - Ланус 0:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Колон - Ланус 1:4 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Ланус - Арагуа 0:0 Ланус - Ла Экидад 4:1 Гремио - Ланус 3:1 Ланус - Тальерес Кордоба 1:0 Ла Экидад - Ланус 0:1
Банфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0
Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Банфилд 1:1 Сан-Тельмо - Банфилд 1:0 Годой Крус - Банфилд 0:1 Банфилд - Ривер Плейт 1:0 Депортиво Мадрин - Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 15 10 2 3 24 - 13 32
3. Ланус 0:1 16 8 2 6 26 - 25 26
4. Эстудиантес Касерос 16 7 5 4 25 - 17 26
5. Велес Сарсфилд 16 6 7 3 22 - 12 25
6. Бока Хуниорс 15 6 6 3 16 - 12 24
7. Индепендьенте Авельянеда 15 6 6 3 17 - 14 24
8. Дефенса и Хустисия 16 6 6 4 20 - 13 24
9. Колон 15 6 5 4 12 - 16 23
10. Годой Крус 16 6 5 5 25 - 20 23
11. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
12. Расинг Авельянеда 16 5 7 4 13 - 9 22
13. Химнасия Ла-Плата 16 5 6 5 13 - 16 21
14. Унион Санта-Фе 16 6 3 7 19 - 23 21
15. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
16. Росарио Сентраль 16 6 2 8 23 - 23 20
17. Сармиенто 16 5 4 7 18 - 20 19
18. Атлетико Платенсе 16 4 7 5 18 - 19 19
19. Банфилд 1:0 16 3 8 5 11 - 14 17
20. Сан-Лоренсо 15 4 5 6 13 - 17 17
21. Атлетико Тукуман 15 4 4 7 12 - 20 16
22. Ньюэллс Олд Бойз 16 4 4 8 17 - 24 16
23. Патронато Парана 16 3 6 7 13 - 19 15
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 16 2 7 7 6 - 20 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 16 2 6 8 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
2. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
3. Дефенса и Хустисия 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Химнасия Ла-Плата 9 4 4 1 7 - 4 16
6. Ланус 0:1 9 4 2 3 14 - 12 14
7. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
8. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
9. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
10. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
11. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
12. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
13. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
14. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
15. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
16. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
17. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
18. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 1:0 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Эстудиантес Касерос 9 4 2 3 14 - 12 14
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 0:1 7 4 0 3 12 - 13 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
8. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
9. Банфилд 1:0 9 2 6 1 5 - 5 12
10. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
13. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
14. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
15. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
20. Атлетико Тукуман 8 2 0 6 6 - 16 6
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
22. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
23. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
24. Химнасия Ла-Плата 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
2. Уракан Jonathan Galvan 7 0
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
4. Индепендьенте Авельянеда Бланко Доминго 5 1
5. Банфилд Alexis Maldonado 5 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    60'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    56'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    55'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Брагьери Диего уходит с поля. Матиас Перес выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Хуан Мануэль Крус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Александро Бернабей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Алексис Мальдонадо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Томас Бельмонте получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Франко Кинтерос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Банфилд
2.62
3.34
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ланус 0:1 Банфилд онлайн




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