Аргентина: Лига професьональ 2021
9' Желтая карточкаFranco Quinteros
19' Желтая карточкаTomas Belmonte
36' Желтая карточкаAlexis Maldonado
40' Желтая карточкаAlexandro Bernabei
0:1
44' ГолJuan Manuel Cruz
55' Желтая карточкаLautaro Rios
56' Желтая карточкаДоминго Николас
60' Желтая карточкаJuan Manuel Cruz
76' Желтая карточкаFacundo Perez
1:1
86' ГолЛопес Хосе Мануэль
90' Желтая карточкаNicolas Linares
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Морель ХорхеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
13 Julian Aude
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lautaro RiosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
-
20 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
19'
36'
44'
0:1
55'
56'
60'
76'
86'
90'
История личных встреч
Ланус
Банфилд
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозе Густаво Санд
|10 (2)
|0.63
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0.56
|Victor Malcorra
|4
|0.25
|Angel Gonzalez II
|2
|0.13
|Tomas Belmonte
|1
|0.06
|Брагьери Диего
|1
|0.06
|Matias Esquivel
|0
|0
|Javier Rodriguez
|0
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
|Lucas Varaldo
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Cruz
|6
|0.38
|Датоло Хесус
|2
|0.13
|Luciano Pons
|1
|0.06
|Giuliano Galoppo
|1
|0.06
|Ramiro Enrique
|1
|0.06
|Emanuel Coronel
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
|Alexis Maldonado
|0
|0
|Урси Агустин
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tomas Belmonte
|5
|1
|Морель Хорхе
|5
|0
|Alexandro Bernabei
|5
|0
|Nicolas Thaller
|4
|0
|Braian Aguirre
|4
|0
|Angel Gonzalez II
|3
|0
|Julian Aude
|3
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Весприни Матиас
|1
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Бурдиссо Гильермо
|1
|0
|Жозе Густаво Санд
|1
|0
|Javier Rodriguez
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexis Maldonado
|5
|1
|Lautaro Rios
|6
|0
|Emanuel Coronel
|5
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|1
|Лолло Лусиано
|3
|0
|Franco Quinteros
|3
|0
|Ramiro Enrique
|3
|0
|Датоло Хесус
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Урси Агустин
|2
|0
|Juan Alvarez2
|2
|0
|Alexis Sosa
|0
|1
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Куэро Маурисио
|1
|0
|Доминго Николас
|1
|0
|Valentin Barbero
|1
|0
|Juan Manuel Cruz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
2
40%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
33%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
3
43%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
1
14%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
3
38%
76-90
Забито
27
12
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
11%
2
17%
1-15
5
19%
4
33%
16-30
6
22%
1
8%
31-45
4
15%
2
17%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
8
30%
30%
3
25%
76-90
Пропущено
25
14
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
12%
2
14%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
7
28%
4
29%
31-45
6
24%
3
21%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
5
20%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ланус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Ланус 2:3 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Уракан - Ланус 0:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Колон - Ланус 1:4 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Ланус - Арагуа 0:0 Ланус - Ла Экидад 4:1 Гремио - Ланус 3:1 Ланус - Тальерес Кордоба 1:0 Ла Экидад - Ланус 0:1
Банфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0
Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Банфилд 1:1 Сан-Тельмо - Банфилд 1:0 Годой Крус - Банфилд 0:1 Банфилд - Ривер Плейт 1:0 Депортиво Мадрин - Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|15
|10
|2
|3
|24 - 13
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|2:0
|16
|7
|6
|3
|18 - 12
|27
|4.
|Ланус
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|5.
|Эстудиантес Касерос
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|6.
|Велес Сарсфилд
|16
|6
|7
|3
|22 - 12
|25
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|8.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|6
|4
|20 - 13
|24
|9.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|12 - 16
|23
|10.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|11.
|Расинг Авельянеда
|16
|5
|7
|4
|13 - 9
|22
|12.
|Уракан
|0:2
|16
|5
|7
|4
|12 - 11
|22
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|5
|6
|5
|13 - 16
|21
|14.
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|3
|7
|19 - 23
|21
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|16.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|2
|8
|23 - 23
|20
|17.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|18.
|Атлетико Платенсе
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|19.
|Сан-Лоренсо
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|20.
|Атлетико Тукуман
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|22.
|Банфилд
|16
|2
|9
|5
|11 - 15
|15
|23.
|Патронато Парана
|16
|3
|6
|7
|13 - 19
|15
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|16
|2
|7
|7
|6 - 20
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|2
|6
|8
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|7.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|8.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|9.
|Бока Хуниорс
|2:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|12.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|13.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|14.
|Уракан
|0:2
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|15.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|16.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|18.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|2:0
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|3.
|Эстудиантес Касерос
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|4.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|5.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|7.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|8.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|9.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|11.
|Уракан
|0:2
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|12.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|14.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|15.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|22.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|23.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|3.
|Уракан
|Cesar Ibanez
|5
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Бланко Доминго
|5
|1