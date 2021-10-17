Румыния: Первая лига 2021-2022
Арджеш
0:0
Перерыв
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
Вииторул Констанца
36' Желтая карточкаМладен Себастьян
14
Joao
Miguel
16
Телес
Руан
28
Ариас
Яфар
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Телес РуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
Ход матча
36'
Владение мячом
История личных встреч
Арджеш
Вииторул Констанца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.25
|Турда Григоре
|2
|0.17
|Виана Диогу
|1
|0.08
|Думитру Кристиан
|1
|0.08
|Alexandru Isfan
|1
|0.08
|Сед Ахмед
|0
|0
|Joao Miguel
|0
|0
|Думитрашку Денис
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|8 (1)
|0.67
|Петре Адриан
|3 (1)
|0.25
|Чобану Андрей
|1
|0.08
|Ганя Джордже
|1
|0.08
|Enes Sali
|1
|0.08
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|Меца Давид
|3
|0
|Сербан Ионут II
|3
|0
|Турда Григоре
|3
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Хонциу Георгиан
|2
|0
|Тофан Костинел
|2
|0
|Мушат Николае
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
|Mihaita Ianovschi
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Нойер Брадлей
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Младен Себастьян
|2
|0
|Артян Андрей
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Пирес Ромарио
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
25%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
5
36%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0
Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Германнштадт - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Арджеш - УТА Арад 4:1 Астра - Арджеш 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Политехника Яссы 0:0
Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0
Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - Астра 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Германнштадт - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2 Политехника Яссы - Вииторул Констанца 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|10
|0
|1
|17 - 6
|30
|2.
|Университатя Крайова
|21
|8
|4
|9
|23 - 23
|28
|3.
|Волунтари
|12
|8
|0
|4
|17 - 13
|24
|4.
|ФКСБ
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|5.
|Ботошани
|11
|6
|4
|1
|12 - 8
|22
|6.
|Вииторул Констанца
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 6
|19
|7.
|Рапид Бухарест
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|0:0
|12
|4
|4
|4
|8 - 6
|16
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|12.
|Миовени
|12
|3
|2
|7
|6 - 16
|11
|13.
|Сепси
|12
|1
|7
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|12
|2
|1
|9
|10 - 28
|7
|15.
|Академика Клинчени
|11
|0
|3
|8
|9 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|ФКСБ
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|4.
|Волунтари
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|0:0
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|12.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Арджеш
|0:0
|6
|1
|2
|3
|1 - 3
|5
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Университатя Крайова
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|6.
|Волунтари
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|7.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|8.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Миовени
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Вииторул Констанца
|0:0
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|12.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|5
|1
|1
|4.
|Волунтари
|Раца Вадим
|4
|0
|2
|5.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|6
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|3.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0