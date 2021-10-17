Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Тофан Костинел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Думитру Кристиан из команды Арджеш сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

45' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Арджеш

41' Райнов Мартин из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Тофан Костинел из команды Арджеш направляет мяч в штрафную площадку, но Mihai Aioani выбегает и ловит мяч

41' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Турда Григоре из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Арджеш

39' Как он промахнулся? Кицу Аурелиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

38' Младен Себастьян разрезает оборону соперника отличным пасом

38' Думитру Кристиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

37' Отличные скиллы показывает Думитру Кристиан , обводя своих соперников

37' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Младен Себастьян получает желтую карточку за толчок соперника.

36' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Чобану Андрей пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем

32' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Бетанкор Хефте из команды Вииторул Констанца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

30' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Фатаи Кехинде получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Игрок Фатаи Кехинде из команды Арджеш неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

28' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Вратарь парирует удар, который нанес Питу Алекси , и мяч снова в игре

22' Думитру Кристиан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

22' Отличные скиллы показывает Думитру Кристиан , обводя своих соперников

21' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

18' Латовлевич Ясмин из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Удар от ворот произведет Арджеш

15' Райнов Мартин из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Игрок Телес Руан из команды Арджеш неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

14' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

13' Телес Руан имел все шансы забить, но Mihai Aioani сделал отличный сейв!

12' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Де Нойер Брадлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Плохо сыграл Ларие Йонуц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Кицу Аурелиан нанес удар, мяч был парирован, но Alexandru Greab не удержал его в руках.

9' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

7' Ариас Яфар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Матч возобновлен

6' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Игрок Тофан Костинел из команды Арджеш неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

2' Ариас Яфар из команды Арджеш направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Арджеш начинает с центра поля