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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Арджеш
2:1
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
36' Желтая карточка
Младен Себастьян
1:0
50' Гол
Ариас Яфар
2:0
73' Гол
Виана Диогу
2:1
80' Пенальти
Бетанкор Хефте
90'+5
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
14
Joao
Miguel
3
Латовлевич
Ясмин
4
Меца
Давид
71
Райнов
Мартин
16
Телес
Руан
90
Фатаи
Кехинде
9
Думитру
Кристиан
28
Ариас
Яфар
12
Айоани
Михай
2
Раду
Бобок
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
18
Артян
Андрей
5
Младен
Себастьян
11
Чобану
Андрей
25
Кицу
Аурелиан
10
Бетанкор
Хефте
80
Питу
Алекси
Арджеш
Вииторул Констанца

История личных встреч

Арджеш
Вииторул Констанца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Кристиан 3 0.25
Виана Диогу 2 0.17
Турда Григоре 2 0.17
Думитру Кристиан 1 0.08
Ариас Яфар 1 0.08
Alexandru Isfan 1 0.08
Сед Ахмед 0 0
Joao Miguel 0 0
Думитрашку Денис 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 9 (2) 0.75
Петре Адриан 3 (1) 0.25
Чобану Андрей 1 0.08
Ганя Джордже 1 0.08
Enes Sali 1 0.08
Де Нойер Брадлей 0 0
Дюссо Дамьен 0 0
Питу Алекси 0 0
Артян Андрей 0 0
Раду Бобок 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэнасе Кристиан 3 0
Меца Давид 3 0
Сербан Ионут II 3 0
Турда Григоре 3 0
Райнов Мартин 2 0
Болдор Деян 2 0
Хонциу Георгиан 2 0
Тофан Костинел 2 0
Мушат Николае 1 0
Де Йонге Джимми 1 0
Телес Руан 1 0
Думитру Кристиан 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Alexandru Isfan 1 0
Mihaita Ianovschi 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младен Себастьян 3 0
Де Нойер Брадлей 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Дюссо Дамьен 1 1
Артян Андрей 2 0
Питу Алекси 2 0
Пирес Ромарио 2 0
Георге Хаджи 2 0
Ларие Йонуц 1 0
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
5
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
6
40%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0
Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Германнштадт - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Арджеш - УТА Арад 4:1 Астра - Арджеш 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Политехника Яссы 0:0
Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0
Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - Астра 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Германнштадт - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2 Политехника Яссы - Вииторул Констанца 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 10 0 1 17 - 6 30
2. Университатя Крайова 0:0 22 8 5 9 23 - 23 29
3. Волунтари 12 8 0 4 17 - 13 24
4. ФКСБ 12 7 3 2 23 - 11 24
5. Ботошани 11 6 4 1 12 - 8 22
6. Рапид Бухарест 11 5 3 3 13 - 9 18
7. УТА Арад 0:0 12 4 6 2 11 - 8 18
8. Арджеш 12 5 3 4 10 - 7 18
9. Вииторул Констанца 12 5 3 4 15 - 8 18
10. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 8 - 8 13
11. Газ-Метан Медиаш 12 3 2 7 10 - 15 11
12. Миовени 12 3 2 7 6 - 16 11
13. Сепси 12 1 7 4 10 - 13 10
14. Динамо Бухарест 12 2 1 9 10 - 28 7
15. Академика Клинчени 11 0 3 8 9 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 11 6 3 2 14 - 7 21
2. ЧФР Клуж 6 6 0 0 12 - 4 18
3. ФКСБ 6 5 1 0 19 - 5 16
4. Волунтари 6 5 0 1 10 - 3 15
5. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
6. УТА Арад 0:0 7 2 4 1 6 - 4 10
7. Киндия Тырговиште 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Ботошани 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Газ-Метан Медиаш 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Рапид Бухарест 6 2 1 3 4 - 5 7
11. Арджеш 6 2 1 3 3 - 4 7
12. Динамо Бухарест 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Сепси 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 5 0 2 3 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 6 4 2 0 8 - 4 14
2. ЧФР Клуж 5 4 0 1 5 - 2 12
3. Университатя Крайова 0:0 12 3 2 7 9 - 18 11
4. Рапид Бухарест 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Арджеш 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Волунтари 6 3 0 3 7 - 10 9
7. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
8. УТА Арад 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Миовени 7 2 1 4 5 - 12 7
10. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 7 0 3 4 2 - 7 3
13. Газ-Метан Медиаш 5 1 0 4 4 - 8 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 6 0 0 6 1 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 9 2 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 5 1 1
4. Волунтари Раца Вадим 4 0 2
5. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 6 1
2. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
3. УТА Арад Батха Идриз 5 1
4. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 6 0
5. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арджеш 2:1 Вииторул Констанца онлайн




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