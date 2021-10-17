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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
4:3
Второй тайм: 75'

Стадион:
Волос
0'
0:1
14' Гол
Ван Веерт Том
1:1
24' Гол
Михаилидис Яннис
2:1
30' Гол
Акпом Чуба
3:1
32' Гол
Живкович Андрия
37' Желтая карточка
Фернандес Пауло
39' Желтая карточка
Бартоло Хулиан
4:1
42' Гол
Живкович Андрия
51' Желтая карточка
Феррари Франко
4:2
54' Гол
Бартоло Хулиан
4:3
62' Гол
Kevin Rosero
69' Желтая карточка
Эсити Андерсон
73' Желтая карточка
 75'
31
Пасхалакис
Александрос
13
Лукас
Тэйлор
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
20
Виейринья
44
Эсити
Андерсон
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
8
Дуглас
Гомес
21
Бисесвар
Диего
47
Акпом
Чуба
55
Клейман
Борис
7
Emiliano
Purita
27
Franco
Romero1
37
Грильо
Фаусто
26
Феррари
Франко
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
17
Регаттен
Адриен
9
Ван
Веерт
Том
73
Бартоло
Хулиан
ПАОК
4-2-3-1
Волос
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Ван Веерт Том
(Бартоло Хулиан)
24'
Михаилидис Яннис
1:1
30'
Акпом Чуба
(Виейринья)
2:1
32'
Живкович Андрия
(Акпом Чуба)
3:1
37'
 
Фернандес Пауло
39'
 
Бартоло Хулиан
42'
Живкович Андрия
(Шваб Штефан)
4:1
51'
 
Феррари Франко
54'
4:2
Бартоло Хулиан
(Franco Romero1)
56'
 
Kevin Rosero
Emiliano Purita
62'
4:3
Kevin Rosero
(Баррьентос Жан)
69'
Эсити Андерсон
 
71'
Эль-Каддури Омар
Шваб Штефан
 
71'
Алвес Родриго
Лукас Тэйлор
 
73'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

ПАОК
Волос

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:1
С
0:0
ТМС
2:0
ТМС
2:0
С
1:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 2 0.33
Куртич Ясмин 2 (1) 0.33
Акпом Чуба 1 0.17
Дуглас Гомес 1 0.17
Виейринья 1 (1) 0.17
Бисесвар Диего 1 0.17
Митрицэ Александру 1 0.17
Свидерски Кароль 1 0.17
Сидклей Феррейра 1 0.17
Михаилидис Яннис 1 0.17
Шваб Штефан 0 0
Алвес Родриго 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 5 (2) 0.83
Бартоло Хулиан 3 0.5
Фернандес Пауло 1 0.17
Гюлен Левент 1 0.17
Феррари Франко 1 0.17
Терезиу Александрос 1 0.17
Kevin Rosero 1 0.17
Регаттен Адриен 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Emiliano Purita 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 2 0
Живкович Андрия 2 0
Дуглас Гомес 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Виейринья 1 0
Эсити Андерсон 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Михай Энеа 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 4 0
Фернандес Пауло 3 0
Клейман Борис 2 0
Алекс Соареш 2 0
Цоканис Тасос 1 0
Грильо Фаусто 1 0
Emiliano Purita 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Franco Romero1 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2
Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2 ПСВ - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 1:2
Волос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3
Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0 Волос - АЕК 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Волос - АЕК 1:0 Волос - Олимпиакос 1:2 Волос - Аполлон Смирнис 2:0 ОФИ - Волос 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 4:3 6 5 0 1 12 - 6 15
2. Волос 3:4 6 4 0 2 14 - 12 12
3. Олимпиакос 5 3 2 0 8 - 2 11
4. АЕК 5 3 1 1 10 - 6 10
5. Панатинаикос 6 3 1 2 13 - 4 10
6. ПАС Янина 5 2 3 0 4 - 2 9
7. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
8. ОФИ 2:1 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Астерас 6 1 2 3 2 - 5 5
10. Панетоликос 1:2 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Ионикос 6 1 2 3 3 - 9 5
12. Ламия 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Атромитос 5 0 2 3 3 - 9 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Волос 3:4 3 3 0 0 7 - 2 9
3. ПАОК 4:3 3 2 0 1 6 - 4 6
4. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
6. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
7. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
9. ОФИ 2:1 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Панетоликос 1:2 4 0 1 3 3 - 7 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Атромитос 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 4:3 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
3. ОФИ 2:1 3 1 2 0 3 - 2 5
4. ПАС Янина 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
6. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Панетоликос 1:2 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Волос 3:4 3 1 0 2 7 - 10 3
10. Ламия 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Панатинаикос 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Ионикос 3 0 1 2 1 - 7 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 7 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 5 2 1
3. Волос Бартоло Хулиан 3 0 3
4. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
5. АЕК Цубер Стивен 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Нейра Хуан 4 0
2. Волос Феррари Франко 4 0
3. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
4. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
5. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Бартоло Хулиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    51'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Волос
1.28
5.65
11.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАОК 4:3 Волос онлайн




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