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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
4:4
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
0:1
14' Гол
Ван Веерт Том
1:1
24' Гол в свои ворота
Грильо Фаусто
2:1
30' Гол
Акпом Чуба
3:1
32' Гол
Живкович Андрия
37' Желтая карточка
Фернандес Пауло
39' Желтая карточка
Бартоло Хулиан
4:1
42' Гол
Живкович Андрия
51' Желтая карточка
Феррари Франко
4:2
54' Гол
Бартоло Хулиан
4:3
62' Гол
Kevin Rosero
69' Желтая карточка
Эсити Андерсон
73' Желтая карточка
Дуглас Гомес
4:3
80' Не забитый пенальти
Виейринья
81' Желтая карточка
Михаилидис Яннис
4:4
82' Гол
Ринер Жан-Пьер
90' Желтая карточка
Мург Томас
90' Желтая карточка
Нинис Сотирис
90' Желтая карточка
Клейман Борис
90'+8
31
Пасхалакис
Александрос
13
Лукас
Тэйлор
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
20
Виейринья
44
Эсити
Андерсон
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
8
Дуглас
Гомес
21
Бисесвар
Диего
47
Акпом
Чуба
55
Клейман
Борис
7
Emiliano
Purita
27
Franco
Romero1
37
Грильо
Фаусто
26
Феррари
Франко
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
17
Регаттен
Адриен
9
Ван
Веерт
Том
73
Бартоло
Хулиан
ПАОК
4-2-3-1
Волос
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Ван Веерт Том
(Бартоло Хулиан)
24'
Грильо Фаусто
1:1
30'
Акпом Чуба
(Виейринья)
2:1
32'
Живкович Андрия
(Акпом Чуба)
3:1
37'
 
Фернандес Пауло
39'
 
Бартоло Хулиан
42'
Живкович Андрия
(Шваб Штефан)
4:1
51'
 
Феррари Франко
54'
4:2
Бартоло Хулиан
(Franco Romero1)
56'
 
Kevin Rosero
Emiliano Purita
62'
4:3
Kevin Rosero
(Баррьентос Жан)
69'
Эсити Андерсон
 
71'
Эль-Каддури Омар
Шваб Штефан
 
71'
Алвес Родриго
Лукас Тэйлор
 
73'
Дуглас Гомес
 
79'
 
Нинис Сотирис
Баррьентос Жан
79'
 
Ринер Жан-Пьер
Цоканис Тасос
80'
Виейринья
4:3
81'
Михаилидис Яннис
 
82'
4:4
Ринер Жан-Пьер
(Феррари Франко)
83'
Митрицэ Александру
Живкович Андрия
 
83'
Свидерски Кароль
Акпом Чуба
 
88'
Мург Томас
Бисесвар Диего
 
90'
 
Гюлен Левент
Фернандес Пауло
90'
Мург Томас
 
90'
 
Нинис Сотирис
90'
 
Клейман Борис

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

ПАОК
Волос

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:1
С
0:0
ТМС
2:0
ТМС
2:0
С
1:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 2 0.33
Куртич Ясмин 2 (1) 0.33
Акпом Чуба 1 0.17
Дуглас Гомес 1 0.17
Виейринья 1 (1) 0.17
Бисесвар Диего 1 0.17
Митрицэ Александру 1 0.17
Свидерски Кароль 1 0.17
Сидклей Феррейра 1 0.17
Шваб Штефан 0 0
Алвес Родриго 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 5 (2) 0.83
Бартоло Хулиан 3 0.5
Kevin Rosero 2 0.33
Феррари Франко 1 0.17
Фернандес Пауло 1 0.17
Гюлен Левент 1 0.17
Ринер Жан-Пьер 1 0.17
Терезиу Александрос 1 0.17
Баррьентос Жан 0 0
Регаттен Адриен 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 3 0
Шваб Штефан 2 0
Живкович Андрия 2 0
Эсити Андерсон 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Виейринья 1 0
Мург Томас 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Михай Энеа 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 4 0
Клейман Борис 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Алекс Соареш 2 0
Нинис Сотирис 1 0
Цоканис Тасос 1 0
Грильо Фаусто 1 0
Emiliano Purita 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Franco Romero1 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
4
36%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2
Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2 ПСВ - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 1:2
Волос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3
Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0 Волос - АЕК 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Волос - АЕК 1:0 Волос - Олимпиакос 1:2 Волос - Аполлон Смирнис 2:0 ОФИ - Волос 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 6 4 1 1 15 - 12 13
2. ПАОК 6 4 1 1 12 - 7 13
3. Олимпиакос 5 3 2 0 8 - 2 11
4. АЕК 5 3 1 1 10 - 6 10
5. Панатинаикос 6 3 1 2 13 - 4 10
6. ПАС Янина 5 2 3 0 4 - 2 9
7. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
8. ОФИ 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Астерас 6 1 2 3 2 - 5 5
10. Панетоликос 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Ионикос 6 1 2 3 3 - 9 5
12. Ламия 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Атромитос 5 0 2 3 3 - 9 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
3. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
6. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
7. ПАОК 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
9. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Панетоликос 4 0 1 3 3 - 7 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Атромитос 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
3. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
4. ПАС Янина 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
6. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Ламия 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Панатинаикос 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Ионикос 3 0 1 2 1 - 7 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 7 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 5 2 1
3. ОФИ Нейра Хуан 4 2 0
4. Волос Бартоло Хулиан 3 0 3
5. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Нейра Хуан 4 0
2. Волос Феррари Франко 4 0
3. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
4. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
5. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
Весь список
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