Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
14' ГолВан Веерт Том
1:1
24' Гол в свои воротаГрильо Фаусто
2:1
30' ГолАкпом Чуба
3:1
32' ГолЖивкович Андрия
37' Желтая карточкаФернандес Пауло
39' Желтая карточкаБартоло Хулиан
4:1
42' ГолЖивкович Андрия
51' Желтая карточкаФеррари Франко
4:2
54' ГолБартоло Хулиан
4:3
62' ГолKevin Rosero
69' Желтая карточкаЭсити Андерсон
73' Желтая карточкаДуглас Гомес
4:3
80' Не забитый пенальтиВиейринья
81' Желтая карточкаМихаилидис Яннис
4:4
82' ГолРинер Жан-Пьер
90' Желтая карточкаМург Томас
90' Желтая карточкаНинис Сотирис
90' Желтая карточкаКлейман Борис
13
Лукас
Тэйлор
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
Ход матча
14'
0:1
24'
1:1
30'
2:1
32'
3:1
37'
39'
42'
4:1
51'
54'
4:2
62'
4:3
69'
73'
80'
4:3
81'
82'
4:4
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 6
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
ПАОК
Волос
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|2
|0.33
|Куртич Ясмин
|2 (1)
|0.33
|Акпом Чуба
|1
|0.17
|Дуглас Гомес
|1
|0.17
|Виейринья
|1 (1)
|0.17
|Бисесвар Диего
|1
|0.17
|Митрицэ Александру
|1
|0.17
|Свидерски Кароль
|1
|0.17
|Сидклей Феррейра
|1
|0.17
|Шваб Штефан
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|5 (2)
|0.83
|Бартоло Хулиан
|3
|0.5
|Kevin Rosero
|2
|0.33
|Феррари Франко
|1
|0.17
|Фернандес Пауло
|1
|0.17
|Гюлен Левент
|1
|0.17
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0.17
|Терезиу Александрос
|1
|0.17
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Регаттен Адриен
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Эсити Андерсон
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|4
|0
|Клейман Борис
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Алекс Соареш
|2
|0
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Цоканис Тасос
|1
|0
|Грильо Фаусто
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Franco Romero1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
11
16
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
4
36%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2
Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2 ПСВ - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 1:2
Волос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3
Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0 Волос - АЕК 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Волос - АЕК 1:0 Волос - Олимпиакос 1:2 Волос - Аполлон Смирнис 2:0 ОФИ - Волос 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|6
|4
|1
|1
|15 - 12
|13
|2.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|Олимпиакос
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Панатинаикос
|6
|3
|1
|2
|13 - 4
|10
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|7.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|8.
|ОФИ
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Астерас
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Панетоликос
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|Ионикос
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|12.
|Ламия
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|ПАОК
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|ОФИ
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|ПАС Янина
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|9.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Ламия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Ионикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|7
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|5
|2
|1
|3.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|4
|2
|0
|4.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|3
|5.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|4
|0
|2.
|Волос
|Феррари Франко
|4
|0
|3.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|4.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|5.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1