Греция: Суперлига 2021-2022
Панетоликос
1:2
Второй тайм: 75'
Стадион: Панетоликос
ОФИ
1:0
7' ГолКарелис Никос
1:1
17' Гол в свои воротаМалис Александрос
23' Желтая карточкаНейра Хуан
60' Желтая карточкаКарелис Никос
1:2
61' ПенальтиНейра Хуан
69' Желтая карточкаКастаньос Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
-
39 Жестед РюдиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
Ход матча
7'
1:0
17'
23'
60'
61'
1:2
69'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Панетоликос
ОФИ
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|2
|0.33
|Дуарте Фредерику
|1
|0.17
|Карелис Никос
|1
|0.17
|Жестед Рюди
|1
|0.17
|Вароне Иван
|1
|0.17
|Диас Хорхе
|1
|0.17
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|3 (1)
|0.5
|Наби Адил
|1
|0.17
|Вурос Праксителис
|1
|0.17
|Luis Gallegos
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Морсай Йонатан
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|4
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Камау Брюс
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
4
100%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
80%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2
Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Лариса - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 1:2 Олимпиакос - Панетоликос 3:0 ПАОК - Панетоликос 5:0
ОФИ
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3
Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 ОФИ - ПАС Янина 2:1 Волос - ОФИ 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Лариса 2:3 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|4:3
|6
|5
|0
|1
|12 - 6
|15
|2.
|Волос
|3:4
|6
|4
|0
|2
|14 - 12
|12
|3.
|Олимпиакос
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Панатинаикос
|6
|3
|1
|2
|13 - 4
|10
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|7.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|8.
|ОФИ
|2:1
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Астерас
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Панетоликос
|1:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|Ионикос
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|12.
|Ламия
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Волос
|3:4
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|ПАОК
|4:3
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|АЕК
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|6.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|ОФИ
|2:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Панетоликос
|1:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|4:3
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|ОФИ
|2:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|ПАС Янина
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Панетоликос
|1:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Волос
|3:4
|3
|1
|0
|2
|7 - 10
|3
|10.
|Ламия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Ионикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|7
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|5
|2
|1
|3.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|3
|4.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
|5.
|АЕК
|Цубер Стивен
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|4
|0
|2.
|Волос
|Феррари Франко
|4
|0
|3.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|4.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|5.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1