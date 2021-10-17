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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
1:2
Второй тайм: 75'

Стадион:
ОФИ
0'
1:0
7' Гол
Карелис Никос
1:1
17' Гол в свои ворота
Малис Александрос
23' Желтая карточка
Нейра Хуан
60' Желтая карточка
Карелис Никос
1:2
61' Пенальти
Нейра Хуан
69' Желтая карточка
Кастаньос Люк
75'
22
Мелиссас
Никос
8
Льюй
Брайан
47
Малис
Александрос
5
Branko
Vrgoc
4
Fabien
Antunes
25
Морсай
Йонатан
6
Вароне
Иван
37
Цигарас
Ангелос
7
Карелис
Никос
9
Вергос
Николаос
14
Дуарте
Фредерику
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
4
Пасалидис
Триантафиллос
14
Вурос
Праксителис
38
Балояннис
Константинос
29
Мельядо
Мигель
8
Нейра
Хуан
16
Luis
Gallegos
21
Тораль
Хон
9
Ван
Дёйнен
Майк
7
Лампру
Лазарос
Панетоликос
4-3-3
ОФИ
4-3-3

Ход матча

7'
Карелис Никос
(Льюй Брайан)
1:0
17'
1:1
Малис Александрос
23'
 
Нейра Хуан
57'
 
Кастаньос Люк
Тораль Хон
60'
Карелис Никос
 
61'
1:2
Нейра Хуан
63'
Флорес Дейби
Цигарас Ангелос
 
63'
Жестед Рюди
Морсай Йонатан
 
69'
 
Кастаньос Люк
69'
 
Дурмишай Фиорин
Лампру Лазарос
70'
 
Яннулис Костас
Ван Дёйнен Майк
74'
 
Селимович Вахид
Пасалидис Триантафиллос

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

История личных встреч

Панетоликос
ОФИ

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
3:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
1:3
С
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
2:1
ВД
1:1
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 2 0.33
Дуарте Фредерику 1 0.17
Карелис Никос 1 0.17
Жестед Рюди 1 0.17
Вароне Иван 1 0.17
Диас Хорхе 1 0.17
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Малис Александрос 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 3 (1) 0.5
Наби Адил 1 0.17
Вурос Праксителис 1 0.17
Luis Gallegos 0 0
Коровесис Никос 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 2 0
Хухумис Диамантис 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Вароне Иван 1 0
Флорес Дейби 1 0
Морсай Йонатан 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 4 0
Пасалидис Триантафиллос 4 0
Luis Gallegos 2 0
Вурос Праксителис 1 0
Камау Брюс 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Балояннис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
4
100%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
80%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2
Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Лариса - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 1:2 Олимпиакос - Панетоликос 3:0 ПАОК - Панетоликос 5:0
ОФИ
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3
Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 ОФИ - ПАС Янина 2:1 Волос - ОФИ 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Лариса 2:3 Аполлон Смирнис - ОФИ 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 4:3 6 5 0 1 12 - 6 15
2. Волос 3:4 6 4 0 2 14 - 12 12
3. Олимпиакос 5 3 2 0 8 - 2 11
4. АЕК 5 3 1 1 10 - 6 10
5. Панатинаикос 6 3 1 2 13 - 4 10
6. ПАС Янина 5 2 3 0 4 - 2 9
7. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
8. ОФИ 2:1 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Астерас 6 1 2 3 2 - 5 5
10. Панетоликос 1:2 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Ионикос 6 1 2 3 3 - 9 5
12. Ламия 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Атромитос 5 0 2 3 3 - 9 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Волос 3:4 3 3 0 0 7 - 2 9
3. ПАОК 4:3 3 2 0 1 6 - 4 6
4. АЕК 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
6. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
7. ПАС Янина 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
9. ОФИ 2:1 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Панетоликос 1:2 4 0 1 3 3 - 7 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Атромитос 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 4:3 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 2 2 0 0 4 - 1 6
3. ОФИ 2:1 3 1 2 0 3 - 2 5
4. ПАС Янина 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
6. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Панетоликос 1:2 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Волос 3:4 3 1 0 2 7 - 10 3
10. Ламия 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Атромитос 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Панатинаикос 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Ионикос 3 0 1 2 1 - 7 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 7 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 5 2 1
3. Волос Бартоло Хулиан 3 0 3
4. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
5. АЕК Цубер Стивен 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Нейра Хуан 4 0
2. Волос Феррари Франко 4 0
3. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
4. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
5. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Нейра Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Малис Александрос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Карелис Никос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
ОФИ
9.69
3.54
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панетоликос 1:2 ОФИ онлайн




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