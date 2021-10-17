Греция: Суперлига 2021-2022
АЕК
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Атромитос
12
Рота
Лазарос
88
Йевтич
Дарко
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
АЕК
Атромитос
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
109.1%
0 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
31 матч
51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.6%
71%
6.4%
7 побед 22 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|3
|0.5
|Араужо Серхио
|2
|0.33
|Враньеш Огнен
|1
|0.17
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.17
|Ансарифард Карим
|1
|0.17
|Гарсия Леви
|1
|0.17
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.17
|Манталос Петрос
|0
|0
|Шахов Евгений
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Шимански Дамиан
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клонаридис Виктор
|1
|0.17
|Спиридонович Срджан
|1
|0.17
|Струнгис Стефанос
|1
|0.17
|Муньис Хуан
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Таллек Дамьен
|3
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Шахов Евгений
|1
|0
|Враньеш Огнен
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Ансарифард Карим
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Бединелли
|1
|1
|Саломон Патрик
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Кулурис Эфтимос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
67%
2
33%
76-90
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
30%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
67%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3
АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1 Олимпиакос - АЕК 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 АЕК - Астерас 3:1 Арис Салоники - АЕК 1:3
Атромитос
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2
Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Астерас 1:1 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Лариса 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Волос
|6
|4
|1
|1
|15 - 12
|13
|3.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|АЕК
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Панатинаикос
|6
|3
|1
|2
|13 - 4
|10
|6.
|ПАС Янина
|0:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|8.
|ОФИ
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Астерас
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Панетоликос
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|Ионикос
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|12.
|Ламия
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Атромитос
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|АЕК
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Олимпиакос
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|ПАС Янина
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|ПАОК
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|ОФИ
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Атромитос
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|ПАС Янина
|0:1
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|АЕК
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|9.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Ламия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Атромитос
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|12.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Ионикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|7
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|5
|2
|1
|3.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|4
|2
|0
|4.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|3
|5.
|Олимпиакос
|Соарес Франсиско
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|4
|0
|2.
|Волос
|Феррари Франко
|4
|0
|3.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|4.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|5.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1