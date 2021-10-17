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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
АЕК
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Атромитос
0' 18'
23
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Враньеш
Огнен
24
Митоглу
Герасимос
3
Мохаммади
Милад
4
Шимански
Дамиан
8
Симоэш
Андре
9
Гарсия
Леви
88
Йевтич
Дарко
17
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
1
Пирич
Кенан
3
Галвао
Лукас
5
Хациисаяс
Димитриос
29
Струнгис
Стефанос
2
Василантонопулос
Ставрос
21
Саломон
Патрик
4
Денич
Джордже
33
Кастельяно
Дани
20
Кулурис
Эфтимос
14
Муньис
Хуан
22
Клонаридис
Виктор
АЕК
4-2-3-1
Атромитос
3-4-1-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

История личных встреч

АЕК
Атромитос

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

109.1%
0 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

31 матч

51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.6%
71%
6.4%
7 побед 22 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
ТМС
1:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
К
3:0
К
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
2:2
К
1:1
К
1:0
С
1:0
С
1:0
Р
3:0
КГ
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
1:0
К
0:3
С
1:0
С
1:1
С
3:3
С
0:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 3 0.5
Араужо Серхио 2 0.33
Враньеш Огнен 1 0.17
Ле Таллек Дамьен 1 0.17
Ансарифард Карим 1 0.17
Гарсия Леви 1 0.17
Амрабат Нордин 1 (1) 0.17
Манталос Петрос 0 0
Шахов Евгений 0 0
Танкович Муамер 0 0
Шимански Дамиан 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клонаридис Виктор 1 0.17
Спиридонович Срджан 1 0.17
Струнгис Стефанос 1 0.17
Муньис Хуан 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Таллек Дамьен 3 0
Гарсия Леви 0 1
Шахов Евгений 1 0
Враньеш Огнен 1 0
Манталос Петрос 1 0
Ансарифард Карим 1 0
Симоэш Андре 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Бединелли 1 1
Саломон Патрик 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Кулурис Эфтимос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Василантонопулос Ставрос 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
67%
2
33%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
30%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
67%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3
АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1 Олимпиакос - АЕК 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 АЕК - Астерас 3:1 Арис Салоники - АЕК 1:3
Атромитос
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2
Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Астерас 1:1 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Лариса 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Волос 6 4 1 1 15 - 12 13
3. ПАОК 6 4 1 1 12 - 7 13
4. АЕК 0:0 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Панатинаикос 6 3 1 2 13 - 4 10
6. ПАС Янина 0:1 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
8. ОФИ 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Астерас 6 1 2 3 2 - 5 5
10. Панетоликос 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Ионикос 6 1 2 3 3 - 9 5
12. Ламия 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Атромитос 0:0 6 0 3 3 3 - 9 3
14. Аполлон Смирнис 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
3. АЕК 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Олимпиакос 1:0 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
6. ПАС Янина 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
7. ПАОК 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
9. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Панетоликос 4 0 1 3 3 - 7 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Атромитос 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
3. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
4. ПАС Янина 0:1 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
6. АЕК 0:0 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Ламия 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Атромитос 0:0 3 0 2 1 0 - 3 2
12. Панатинаикос 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Ионикос 3 0 1 2 1 - 7 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 7 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 5 2 1
3. ОФИ Нейра Хуан 4 2 0
4. Волос Бартоло Хулиан 3 0 3
5. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Нейра Хуан 4 0
2. Волос Феррари Франко 4 0
3. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
4. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
5. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Атромитос
1.36
5.60
9.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК 0:0 Атромитос онлайн




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