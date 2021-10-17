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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
АЕК
3:0
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
1:0
24' Гол
Араужо Серхио
36' Желтая карточка
Враньеш Огнен
47' Желтая карточка
Шимански Дамиан
66' Желтая карточка
Галвао Лукас
2:0
78' Пенальти
Цубер Стивен
3:0
80' Гол
Враньеш Огнен
90'+6
23
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Враньеш
Огнен
24
Митоглу
Герасимос
3
Мохаммади
Милад
4
Шимански
Дамиан
8
Симоэш
Андре
9
Гарсия
Леви
88
Йевтич
Дарко
17
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
1
Пирич
Кенан
3
Галвао
Лукас
5
Хациисаяс
Димитриос
29
Струнгис
Стефанос
2
Василантонопулос
Ставрос
21
Саломон
Патрик
4
Денич
Джордже
33
Кастельяно
Дани
20
Кулурис
Эфтимос
14
Муньис
Хуан
22
Клонаридис
Виктор
АЕК
4-2-3-1
Атромитос
3-4-1-2

Ход матча

24'
Араужо Серхио
(Гарсия Леви)
1:0
35'
Манталос Петрос
Йевтич Дарко
 
36'
Враньеш Огнен
 
47'
Шимански Дамиан
 
66'
 
Галвао Лукас
67'
Амрабат Нордин
Гарсия Леви
 
67'
Ле Таллек Дамьен
Шимански Дамиан
 
69'
 
Спиридонович Срджан
Муньис Хуан
69'
 
Томас Бединелли
Кулурис Эфтимос
78'
Цубер Стивен
2:0
80'
Враньеш Огнен
(Манталос Петрос)
3:0
83'
Шахов Евгений
Симоэш Андре
 
84'
Ансарифард Карим
Араужо Серхио
 
84'
 
Коцопулос Костас
Клонаридис Виктор

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

АЕК
Атромитос

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

109.1%
0 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

31 матч

51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.6%
71%
6.4%
7 побед 22 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
ТМС
1:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
К
3:0
К
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
2:2
К
1:1
К
1:0
С
1:0
С
1:0
Р
3:0
КГ
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
1:0
К
0:3
С
1:0
С
1:1
С
3:3
С
0:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 4 (1) 0.67
Араужо Серхио 3 0.5
Враньеш Огнен 2 0.33
Гарсия Леви 1 0.17
Ле Таллек Дамьен 1 0.17
Ансарифард Карим 1 0.17
Амрабат Нордин 1 (1) 0.17
Манталос Петрос 0 0
Шахов Евгений 0 0
Танкович Муамер 0 0
Шимански Дамиан 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клонаридис Виктор 1 0.17
Спиридонович Срджан 1 0.17
Струнгис Стефанос 1 0.17
Муньис Хуан 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Таллек Дамьен 3 0
Враньеш Огнен 2 0
Гарсия Леви 0 1
Шахов Евгений 1 0
Манталос Петрос 1 0
Ансарифард Карим 1 0
Симоэш Андре 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Бединелли 1 1
Саломон Патрик 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Кулурис Эфтимос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Василантонопулос Ставрос 1 0
Галвао Лукас 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
67%
2
33%
76-90

Забито

13
3
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
3
23%
1
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
67%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3
АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1 Олимпиакос - АЕК 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 АЕК - Астерас 3:1 Арис Салоники - АЕК 1:3
Атромитос
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2
Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Астерас 1:1 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Лариса 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 4 2 0 10 - 3 14
2. Волос 6 4 1 1 15 - 12 13
3. ПАОК 6 4 1 1 12 - 7 13
4. АЕК 6 4 1 1 13 - 6 13
5. Панатинаикос 6 3 1 2 13 - 4 10
6. ПАС Янина 6 2 3 1 5 - 4 9
7. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
8. ОФИ 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Астерас 6 1 2 3 2 - 5 5
10. Панетоликос 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Ионикос 6 1 2 3 3 - 9 5
12. Ламия 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Атромитос 6 0 2 4 3 - 12 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. АЕК 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
6. ПАС Янина 3 1 1 1 3 - 3 4
7. ПАОК 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
9. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Панетоликос 4 0 1 3 3 - 7 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Атромитос 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 3 3 0 0 6 - 2 9
3. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
4. ПАС Янина 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
6. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Ламия 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Панатинаикос 3 0 1 2 0 - 2 1
12. Ионикос 3 0 1 2 1 - 7 1
13. Атромитос 3 0 1 2 0 - 6 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 7 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 5 2 1
3. АЕК Цубер Стивен 4 1 0
4. ОФИ Нейра Хуан 4 2 0
5. Волос Бартоло Хулиан 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Нейра Хуан 4 0
2. Волос Феррари Франко 4 0
3. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
4. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
5. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
Весь список
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