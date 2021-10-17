Первый тайм

17' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест отдал передачу, которая была заблокирована.

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Albert Stahl нанес удар чуть мимо. Близко!

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Алибек Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Antonio Sefer бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

6' Матч возобновлен

6' Алибек Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест делает неудачный навес.

3' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест разыграл угловой с левого угла.

2' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

2' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру