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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Рапид Бухарест
2:0
Конец матча

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
1:0
27' Гол
Бэлан Адриан
53' Желтая карточка
Мораис Жуниор
2:0
55' Гол
Бэлан Адриан
74' Желтая карточка
Костаче Ионуц
90'+5
31
Молдован
Хорациу
22
Сэпунару
Кристиан
30
Дандя
Александру
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
23
Албу
Кристиан
4
Црепуля
Любян
7
Antonio
Sefer
94
Catalin
Hlistei
29
Стахл
Алберт
9
Бэлан
Адриан
89
Хиндрих
Отто
4
Маня
Кристьян
3
Бурка
Андрей
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
7
Паун-Александру
Константин
21
Боатенг
Бисмарк
10
Дяк
Чиприан
9
Омрани
Билель
77
Алибек
Денис
11
Кипчу
Александру
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

История личных встреч

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:5
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
1:4
ДА
0:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 4 0.33
Албу Кристиан 4 0.33
Saifeddine Alami Bazza 2 0.17
Petre Goge 1 0.08
Григоре Драгош 1 0.08
Бну-Марзук Юнес 1 0.08
Stefan Panoiu 1 0.08
Rares Ilie 0 0
Antonio Sefer 0 0
Белу Клаудиу 0 0
Црепуля Любян 0 0
Кырнац Николае 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрила Клаудиу 4 0.33
Дяк Чиприан 3 0.25
Омрани Билель 2 0.17
Алибек Денис 2 (1) 0.17
Латовлевич Ясмин 1 0.08
Сигурьонссон Рунар 1 0.08
Тахири Анас 1 0.08
Кипчу Александру 1 0.08
Бурка Андрей 1 0.08
Дебелюх Габриэл 1 0.08
Камора Мауру 0 0
Маня Кристьян 0 0
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мораис Жуниор II 7 0
Белу Клаудиу 5 1
Албу Кристиан 5 0
Сэпунару Кристиан 4 0
Saifeddine Alami Bazza 2 1
Дандя Александру 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Кырнац Николае 3 0
Григоре Драгош 2 0
Catalin Hlistei 2 0
Antonio Sefer 0 1
Anestis Nastos 1 0
Црепуля Любян 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Молдован Хорациу 1 0
Rares Ilie 1 0
Mihai Iosif 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дяк Чиприан 4 0
Кулио Хуан 2 0
Бэлгрэдян Кристиан 2 0
Омрани Билель 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Хобан Овидиу 1 0
Латовлевич Ясмин 1 0
Костаче Ионуц 1 0
Кипчу Александру 1 0
Майк Сестор 1 0
Паун-Александру Константин 1 0
Бурка Андрей 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Иту Кэтэлин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
3
33%
2
17%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

14
17
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
5
36%
2
12%
1-15
3
21%
4
24%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
14%
1
6%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
50%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - АСУ Политехнича 1:0 Дунэря Кэлэраши - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Дунэря Кэлэраши 4:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0
Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 ЧФР Клуж - Линкольн 2:0 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Линкольн - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:2 Борац Баня-Лука - ЧФР Клуж 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 12 10 0 2 17 - 8 30
2. Университатя Крайова 22 8 4 10 23 - 24 28
3. Волунтари 12 8 0 4 17 - 13 24
4. ФКСБ 12 7 3 2 23 - 11 24
5. Ботошани 11 6 4 1 12 - 8 22
6. Рапид Бухарест 12 6 3 3 15 - 9 21
7. УТА Арад 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Арджеш 12 5 3 4 10 - 7 18
9. Вииторул Констанца 12 5 3 4 15 - 8 18
10. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 8 - 8 13
11. Газ-Метан Медиаш 12 3 2 7 10 - 15 11
12. Миовени 12 3 2 7 6 - 16 11
13. Сепси 12 1 7 4 10 - 13 10
14. Динамо Бухарест 12 2 1 9 10 - 28 7
15. Академика Клинчени 11 0 3 8 9 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 11 6 3 2 14 - 7 21
2. ЧФР Клуж 6 6 0 0 12 - 4 18
3. ФКСБ 6 5 1 0 19 - 5 16
4. Волунтари 6 5 0 1 10 - 3 15
5. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
6. УТА Арад 7 3 3 1 7 - 4 12
7. Рапид Бухарест 7 3 1 3 6 - 5 10
8. Киндия Тырговиште 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Ботошани 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Газ-Метан Медиаш 7 2 2 3 6 - 7 8
11. Арджеш 6 2 1 3 3 - 4 7
12. Динамо Бухарест 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Сепси 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 5 0 2 3 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 6 4 2 0 8 - 4 14
2. ЧФР Клуж 6 4 0 2 5 - 4 12
3. Рапид Бухарест 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Арджеш 6 3 2 1 7 - 3 11
5. Университатя Крайова 12 3 1 8 9 - 19 10
6. Волунтари 6 3 0 3 7 - 10 9
7. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
8. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Миовени 7 2 1 4 5 - 12 7
10. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 7 0 3 4 2 - 7 3
13. Газ-Метан Медиаш 5 1 0 4 4 - 8 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 6 0 0 6 1 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 9 2 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 5 1 1
4. Волунтари Раца Вадим 4 0 2
5. Рапид Бухарест Бэлан Адриан 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 6 1
2. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 7 0
3. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
4. УТА Арад Батха Идриз 5 1
5. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Giulesti-Valentin Stanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Рапид Бухарест 2:0 ЧФР Клуж онлайн




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