Второй тайм

95' Рапид Бухарест заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Паун-Александру Константин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

93' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Габриэл Дебелюх наказан за толчок Сэпунару Кристиан

92' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж в офсайде

89' Rares Ilie выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Сэпунару Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Маня Кристьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

83' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Црепуля Любян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Матч возобновлен

79' Григоре Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Шанс! Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо

78' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест сделал отличный сейв!

78' Дяк Чиприан исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря

75' Матч возобновлен

75' Catalin Hlistei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Костаче Ионуц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Хиндрих Отто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Тактическая замена. Albert Stahl уходит с поля и его заменяет Rares Ilie

63' Хиндрих Отто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

63' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест идет с мячом вперед на обострение...

62' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

60' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Игрок команды ЧФР Клуж делает подачу своему товарищу по команде.

55' Г О О О О Л - Бэлан Адриан забивает с правой ноги!

55' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест делает навес прямо в штрафную.

54' Хиндрих Отто взял и забрал мяч на выходе

54' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Мораис Жуниор II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Маня Кристьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Габриэл Дебелюх оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...

46' Тактическая замена. Алибек Денис уходит с поля и его заменяет Габриэл Дебелюх