Румыния: Первая лига 2021-2022
Рапид Бухарест
2:0
Конец матча
Стадион: Орашенеч
ЧФР Клуж
1:0
27' ГолБэлан Адриан
53' Желтая карточкаМораис Жуниор
2:0
55' ГолБэлан Адриан
74' Желтая карточкаКостаче Ионуц
29
Стахл
Алберт
89
Хиндрих
Отто
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
77
Алибек
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Костин РаулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Bogdan Barbu
-
10 Rares Ilie
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
-
77 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Кулио ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
Ход матча
27'
1:0
53'
55'
2:0
74'
Владение мячом
История личных встреч
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|4
|0.33
|Албу Кристиан
|4
|0.33
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|0.17
|Petre Goge
|1
|0.08
|Григоре Драгош
|1
|0.08
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0.08
|Stefan Panoiu
|1
|0.08
|Rares Ilie
|0
|0
|Antonio Sefer
|0
|0
|Белу Клаудиу
|0
|0
|Црепуля Любян
|0
|0
|Кырнац Николае
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрила Клаудиу
|4
|0.33
|Дяк Чиприан
|3
|0.25
|Омрани Билель
|2
|0.17
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.17
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.08
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0.08
|Тахири Анас
|1
|0.08
|Кипчу Александру
|1
|0.08
|Бурка Андрей
|1
|0.08
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.08
|Камора Мауру
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мораис Жуниор II
|7
|0
|Белу Клаудиу
|5
|1
|Албу Кристиан
|5
|0
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|1
|Дандя Александру
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Кырнац Николае
|3
|0
|Григоре Драгош
|2
|0
|Catalin Hlistei
|2
|0
|Antonio Sefer
|0
|1
|Anestis Nastos
|1
|0
|Црепуля Любян
|1
|0
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0
|Молдован Хорациу
|1
|0
|Rares Ilie
|1
|0
|Mihai Iosif
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Кулио Хуан
|2
|0
|Бэлгрэдян Кристиан
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
3
33%
2
17%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
14
17
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
5
36%
2
12%
1-15
3
21%
4
24%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
14%
1
6%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
50%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - АСУ Политехнича 1:0 Дунэря Кэлэраши - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Дунэря Кэлэраши 4:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0
Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 ЧФР Клуж - Линкольн 2:0 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Линкольн - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:2 Борац Баня-Лука - ЧФР Клуж 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|10
|0
|2
|17 - 8
|30
|2.
|Университатя Крайова
|22
|8
|4
|10
|23 - 24
|28
|3.
|Волунтари
|12
|8
|0
|4
|17 - 13
|24
|4.
|ФКСБ
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|5.
|Ботошани
|11
|6
|4
|1
|12 - 8
|22
|6.
|Рапид Бухарест
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|7.
|УТА Арад
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Арджеш
|12
|5
|3
|4
|10 - 7
|18
|9.
|Вииторул Констанца
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|12.
|Миовени
|12
|3
|2
|7
|6 - 16
|11
|13.
|Сепси
|12
|1
|7
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|12
|2
|1
|9
|10 - 28
|7
|15.
|Академика Клинчени
|11
|0
|3
|8
|9 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|ФКСБ
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|4.
|Волунтари
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|11.
|Арджеш
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|12.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Университатя Крайова
|12
|3
|1
|8
|9 - 19
|10
|6.
|Волунтари
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|7.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|8.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Миовени
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|9
|2
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|5
|1
|1
|4.
|Волунтари
|Раца Вадим
|4
|0
|2
|5.
|Рапид Бухарест
|Бэлан Адриан
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|6
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|7
|0
|3.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|4.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0