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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
0:1
Первый тайм: 20'

Стадион:
Олимпиакос
0'
0:1
17' Гол
Камара Агибу
20'
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
10
Домингес
Хуан
5
Карахалиос
Зисис
29
Гардавски
Михаэль
11
Переа
Хуан
21
Милинчану
Николай
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
4
Камара
Мохамед
III
5
Бухалакис
Андреас
19
Масурас
Гиоргос
22
Камара
Агибу
7
Оньекуру
Генри
29
Соарес
Франсиско
ПАС Янина
4-4-2
Олимпиакос
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
Камара Агибу
(Масурас Гиоргос)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

История личных встреч

ПАС Янина
Олимпиакос

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 16 побед

21 матч

14.3%
14.3%
71.4%
3 победы 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

4.8%
19%
76.2%
1 победа 4 ничьи 16 побед

История матчей

К
3:1
К
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
3:0
С
1:0
С
5:0
С
0:2
С
0:3
С
5:1
С
3:1
С
2:2
С
2:0
С
3:2
КГ
2:0
КГ
0:1
С
2:0
С
1:2
С
0:4

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гардавски Михаэль 1 0.17
Милинчану Николай 1 0.17
Конде Педро 1 0.17
Морейра Ахмад Мендес 1 0.17
Переа Хуан 0 0
Leonid Mina 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 3 0.5
Масурас Гиоргос 1 0.17
Камара Агибу 1 0.17
Бухалакис Андреас 1 0.17
Сиссе Пап Абу 1 0.17
Врусаи Мариус 1 0.17
Вальбуэна Матьё 0 0
Малонг Кунде 0 0
Карбовник Михал 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 2 0
Лодыгин Юрий 2 0
Салиакас Манолис 2 0
Гардавски Михаэль 1 0
Пеерсман Марвин 1 0
Каргас Яннис 1 0
Конде Педро 1 0
Бренер Фабрисио 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Ба Уссейну 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
2
50%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
25%
3
38%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0
ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Астерас - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 1:2 Ламия - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - ОФИ 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1
Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - ПАОК 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Волос 6 4 1 1 15 - 12 13
3. ПАОК 6 4 1 1 12 - 7 13
4. АЕК 0:0 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Панатинаикос 6 3 1 2 13 - 4 10
6. ПАС Янина 0:1 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
8. ОФИ 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Астерас 6 1 2 3 2 - 5 5
10. Панетоликос 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Ионикос 6 1 2 3 3 - 9 5
12. Ламия 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Атромитос 0:0 6 0 3 3 3 - 9 3
14. Аполлон Смирнис 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
3. АЕК 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Олимпиакос 1:0 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
6. ПАС Янина 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
7. ПАОК 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
9. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Панетоликос 4 0 1 3 3 - 7 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Атромитос 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
3. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
4. ПАС Янина 0:1 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
6. АЕК 0:0 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Ламия 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Атромитос 0:0 3 0 2 1 0 - 3 2
12. Панатинаикос 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Ионикос 3 0 1 2 1 - 7 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 7 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 5 2 1
3. ОФИ Нейра Хуан 4 2 0
4. Волос Бартоло Хулиан 3 0 3
5. Олимпиакос Соарес Франсиско 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Нейра Хуан 4 0
2. Волос Феррари Франко 4 0
3. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
4. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
5. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Aguibou Camara бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Олимпиакос
8.80
4.50
1.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАС Янина 0:1 Олимпиакос онлайн




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