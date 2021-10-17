  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
1:2
Конец матча

Стадион:
Олимпиакос
0'
0:1
17' Гол
Камара Агибу
20' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
43' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
59' Желтая карточка
Камара Агибу
1:1
61' Пенальти
Эррамуспе Родриго
68' Желтая карточка
Шнайдер Ян-Марк
71' Желтая карточка
Рябчук Олег
75' Желтая карточка
Переа Хуан
1:2
84' Гол
Эль-Араби Юссеф
90' Желтая карточка
Камара Мохамед
90'+6
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
10
Домингес
Хуан
5
Карахалиос
Зисис
29
Гардавски
Михаэль
11
Переа
Хуан
21
Милинчану
Николай
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
4
Камара
Мохамед
III
5
Бухалакис
Андреас
19
Масурас
Гиоргос
22
Камара
Агибу
7
Оньекуру
Генри
29
Соарес
Франсиско
ПАС Янина
4-4-2
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Олимпиакос

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 16 побед

21 матч

14.3%
14.3%
71.4%
3 победы 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

4.8%
19%
76.2%
1 победа 4 ничьи 16 побед

История матчей

К
3:1
К
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
3:0
С
1:0
С
5:0
С
0:2
С
0:3
С
5:1
С
3:1
С
2:2
С
2:0
С
3:2
КГ
2:0
КГ
0:1
С
2:0
С
1:2
С
0:4

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гардавски Михаэль 1 0.17
Милинчану Николай 1 0.17
Конде Педро 1 0.17
Морейра Ахмад Мендес 1 0.17
Эррамуспе Родриго 1 (1) 0.17
Переа Хуан 0 0
Leonid Mina 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 3 0.5
Камара Агибу 2 0.33
Масурас Гиоргос 1 0.17
Эль-Араби Юссеф 1 0.17
Бухалакис Андреас 1 0.17
Сиссе Пап Абу 1 0.17
Врусаи Мариус 1 0.17
Вальбуэна Матьё 0 0
Малонг Кунде 0 0
Карбовник Михал 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 2 0
Эррамуспе Родриго 2 0
Лодыгин Юрий 2 0
Салиакас Манолис 2 0
Пеерсман Марвин 1 0
Каргас Яннис 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
Бренер Фабрисио 1 0
Переа Хуан 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Камара Агибу 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0
ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Астерас - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 1:2 Ламия - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - ОФИ 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1
Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - ПАОК 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 4 2 0 10 - 3 14
2. Волос 6 4 1 1 15 - 12 13
3. ПАОК 6 4 1 1 12 - 7 13
4. АЕК 6 4 1 1 13 - 6 13
5. Панатинаикос 6 3 1 2 13 - 4 10
6. ПАС Янина 6 2 3 1 5 - 4 9
7. Арис Салоники 5 2 2 1 4 - 2 8
8. ОФИ 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Астерас 6 1 2 3 2 - 5 5
10. Панетоликос 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Ионикос 6 1 2 3 3 - 9 5
12. Ламия 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Атромитос 6 0 2 4 3 - 12 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. АЕК 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
6. ПАС Янина 3 1 1 1 3 - 3 4
7. ПАОК 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
9. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Панетоликос 4 0 1 3 3 - 7 1
11. Ламия 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Атромитос 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 3 3 0 0 6 - 2 9
3. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
4. ПАС Янина 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
6. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Ламия 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Панатинаикос 3 0 1 2 0 - 2 1
12. Ионикос 3 0 1 2 1 - 7 1
13. Атромитос 3 0 1 2 0 - 6 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 7 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 5 2 1
3. АЕК Цубер Стивен 4 1 0
4. ОФИ Нейра Хуан 4 2 0
5. Волос Бартоло Хулиан 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Нейра Хуан 4 0
2. Волос Феррари Франко 4 0
3. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
4. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
5. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Папастатопулос Сократис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Гардавски Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Aguibou Camara бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ПАС Янина 1:2 Олимпиакос онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 