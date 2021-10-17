Греция: Суперлига 2021-2022
ПАС Янина
1:2
Конец матча
Стадион: Зоссимадес
Олимпиакос
0:1
17' ГолКамара Агибу
20' Желтая карточкаГардавски Михаэль
43' Желтая карточкаПапастатопулос Сократис
59' Желтая карточкаКамара Агибу
1:1
61' ПенальтиЭррамуспе Родриго
68' Желтая карточкаШнайдер Ян-Марк
71' Желтая карточкаРябчук Олег
75' Желтая карточкаПереа Хуан
1:2
84' ГолЭль-Араби Юссеф
90' Желтая карточкаКамара Мохамед
11
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
17'
0:1
59'
61'
68'
71'
75'
84'
1:2
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
ПАС Янина
Олимпиакос
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 16 побед
21 матч
14.3%
14.3%
71.4%
3 победы 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
4.8%
19%
76.2%
1 победа 4 ничьи 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гардавски Михаэль
|1
|0.17
|Милинчану Николай
|1
|0.17
|Конде Педро
|1
|0.17
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0.17
|Эррамуспе Родриго
|1 (1)
|0.17
|Переа Хуан
|0
|0
|Leonid Mina
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|3
|0.5
|Камара Агибу
|2
|0.33
|Масурас Гиоргос
|1
|0.17
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.17
|Бухалакис Андреас
|1
|0.17
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.17
|Врусаи Мариус
|1
|0.17
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|2
|0
|Эррамуспе Родриго
|2
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Каргас Яннис
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бренер Фабрисио
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0
ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Астерас - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 1:2 Ламия - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - ОФИ 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1
Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - ПАОК 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|2.
|Волос
|6
|4
|1
|1
|15 - 12
|13
|3.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|5.
|Панатинаикос
|6
|3
|1
|2
|13 - 4
|10
|6.
|ПАС Янина
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|7.
|Арис Салоники
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|8.
|ОФИ
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Астерас
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Панетоликос
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|Ионикос
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|12.
|Ламия
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|АЕК
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|ПАОК
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|ОФИ
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|11.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|ПАС Янина
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|9.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Ламия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|12.
|Ионикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|13.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|7
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|5
|2
|1
|3.
|АЕК
|Цубер Стивен
|4
|1
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|4
|2
|0
|5.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|4
|0
|2.
|Волос
|Феррари Франко
|4
|0
|3.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|4.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|5.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1