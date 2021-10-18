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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Ботошани
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0' 9'
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
25
Раковитан
Богдан
5
Дава
Джойским
30
Цигэнашу
Александр
8
Тирковеану
Андрей
67
Папа
Энрико
10
Онгенда
Эрвин
89
Эрве
Каж
24
Сила
Ришар
7
Петковски
Петар
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
5
Daniel
Celea
6
Якоб
Паул
2
Мартак
Мариус
10
Негуц
Кристиан
8
Дулка
Марко
22
Сучиу
Сергиу
7
Корбу
Лауренциу
17
Сербан
Марьян
13
Керкез
Кристиан
Ботошани
Киндия Тырговиште

Владение мячом

История личных встреч

Ботошани
Киндия Тырговиште

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.27
Дава Джойским 2 0.18
Эрве Каж 2 (1) 0.18
Роман Михай 1 0.09
Киндриш Андрей 1 0.09
Петковски Петар 1 0.09
Папа Энрико 1 0.09
Mateus Criciuma 1 0.09
Браун Кристофер 0 0
Эджума Малком 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 3 0.27
Флоря Даниэль 2 0.18
Попадюк Дору 2 0.18
Керкез Кристиан 1 0.09
Кэпушэ Тибериу 0 0
Дулка Марко 0 0
Сербан Марьян 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шерони Алин 4 0
Эджума Малком 2 1
Marius Croitoru 3 0
Цигэнашу Александр 3 0
Браун Кристофер 3 0
Папа Энрико 3 0
Петковски Петар 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Роман Михай 1 0
Жажа Коэльо 1 0
Онгенда Эрвин 1 0
Лупета Жуси 1 0
Пап Эдуард 1 0
Martin Remacle 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Сила Ришар 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоря Даниэль 4 0
Попадюк Дору 3 0
Корбу Лауренциу 3 0
Дулка Марко 3 0
Якоб Паул 3 0
Коцич Милан 1 1
Кэпушэ Тибериу 2 0
Попа Даньел 2 0
Сербан Марьян 2 0
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Daniel Celea 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
50%
76-90

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
6
75%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0
Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 Университатя Крайова - Ботошани 2:3 Ботошани - ФКСБ 1:3 Ботошани - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Академика Клинчени 2:1
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1
Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Астра 0:0 Киндия Тырговиште - Политехника Яссы 2:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 12 10 0 2 17 - 8 30
2. Университатя Крайова 22 8 4 10 23 - 24 28
3. Волунтари 12 8 0 4 17 - 13 24
4. ФКСБ 12 7 3 2 23 - 11 24
5. Ботошани 0:0 12 6 5 1 12 - 8 23
6. Рапид Бухарест 12 6 3 3 15 - 9 21
7. УТА Арад 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Арджеш 12 5 3 4 10 - 7 18
9. Вииторул Констанца 12 5 3 4 15 - 8 18
10. Киндия Тырговиште 0:0 12 3 5 4 8 - 8 14
11. Газ-Метан Медиаш 12 3 2 7 10 - 15 11
12. Миовени 12 3 2 7 6 - 16 11
13. Сепси 12 1 7 4 10 - 13 10
14. Динамо Бухарест 12 2 1 9 10 - 28 7
15. Академика Клинчени 11 0 3 8 9 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 11 6 3 2 14 - 7 21
2. ЧФР Клуж 6 6 0 0 12 - 4 18
3. ФКСБ 6 5 1 0 19 - 5 16
4. Волунтари 6 5 0 1 10 - 3 15
5. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
6. УТА Арад 7 3 3 1 7 - 4 12
7. Рапид Бухарест 7 3 1 3 6 - 5 10
8. Ботошани 0:0 6 2 3 1 4 - 4 9
9. Киндия Тырговиште 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Газ-Метан Медиаш 7 2 2 3 6 - 7 8
11. Арджеш 6 2 1 3 3 - 4 7
12. Динамо Бухарест 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Сепси 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 5 0 2 3 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 0:0 6 4 2 0 8 - 4 14
2. ЧФР Клуж 6 4 0 2 5 - 4 12
3. Рапид Бухарест 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Арджеш 6 3 2 1 7 - 3 11
5. Университатя Крайова 12 3 1 8 9 - 19 10
6. Волунтари 6 3 0 3 7 - 10 9
7. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
8. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Миовени 7 2 1 4 5 - 12 7
10. Киндия Тырговиште 0:0 7 1 3 3 2 - 4 6
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 7 0 3 4 2 - 7 3
13. Газ-Метан Медиаш 5 1 0 4 4 - 8 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 6 0 0 6 1 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 9 2 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 5 1 1
4. Волунтари Раца Вадим 4 0 2
5. Рапид Бухарест Бэлан Адриан 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 6 1
2. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 7 0
3. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
4. УТА Арад Батха Идриз 5 1
5. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Киндия Тырговиште
2.09
3.09
4.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ботошани 0:0 Киндия Тырговиште онлайн




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