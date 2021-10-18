Румыния: Первая лига 2021-2022
Ботошани
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Муниципальный, Ботошани
Киндия Тырговиште
67
Папа
Энрико
89
Эрве
Каж
24
Сила
Ришар
22
Сучиу
Сергиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Эрве КажНападающий
-
24 Сила РишарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
42 Лупета ЖусиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
-
11 Роман МихайНападающий
-
77 Andrei Dragu
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сучиу СергиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Владение мячом
История личных встреч
Ботошани
Киндия Тырговиште
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.27
|Дава Джойским
|2
|0.18
|Эрве Каж
|2 (1)
|0.18
|Роман Михай
|1
|0.09
|Киндриш Андрей
|1
|0.09
|Петковски Петар
|1
|0.09
|Папа Энрико
|1
|0.09
|Mateus Criciuma
|1
|0.09
|Браун Кристофер
|0
|0
|Эджума Малком
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|3
|0.27
|Флоря Даниэль
|2
|0.18
|Попадюк Дору
|2
|0.18
|Керкез Кристиан
|1
|0.09
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Дулка Марко
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шерони Алин
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Marius Croitoru
|3
|0
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Браун Кристофер
|3
|0
|Папа Энрико
|3
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Роман Михай
|1
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Лупета Жуси
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Сила Ришар
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоря Даниэль
|4
|0
|Попадюк Дору
|3
|0
|Корбу Лауренциу
|3
|0
|Дулка Марко
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Коцич Милан
|1
|1
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Сербан Марьян
|2
|0
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
50%
76-90
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Пропущено
8
8
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
6
75%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0
Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 Университатя Крайова - Ботошани 2:3 Ботошани - ФКСБ 1:3 Ботошани - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Академика Клинчени 2:1
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1
Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Астра 0:0 Киндия Тырговиште - Политехника Яссы 2:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|10
|0
|2
|17 - 8
|30
|2.
|Университатя Крайова
|22
|8
|4
|10
|23 - 24
|28
|3.
|Волунтари
|12
|8
|0
|4
|17 - 13
|24
|4.
|ФКСБ
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|5.
|Ботошани
|0:0
|12
|6
|5
|1
|12 - 8
|23
|6.
|Рапид Бухарест
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|7.
|УТА Арад
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Арджеш
|12
|5
|3
|4
|10 - 7
|18
|9.
|Вииторул Констанца
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|10.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|12
|3
|5
|4
|8 - 8
|14
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|12.
|Миовени
|12
|3
|2
|7
|6 - 16
|11
|13.
|Сепси
|12
|1
|7
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|12
|2
|1
|9
|10 - 28
|7
|15.
|Академика Клинчени
|11
|0
|3
|8
|9 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|ФКСБ
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|4.
|Волунтари
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|Ботошани
|0:0
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|11.
|Арджеш
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|12.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|0:0
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Университатя Крайова
|12
|3
|1
|8
|9 - 19
|10
|6.
|Волунтари
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|7.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|8.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Миовени
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|9
|2
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|5
|1
|1
|4.
|Волунтари
|Раца Вадим
|4
|0
|2
|5.
|Рапид Бухарест
|Бэлан Адриан
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|6
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|7
|0
|3.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|4.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0