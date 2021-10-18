Румыния: Первая лига 2021-2022
Ботошани
0:0
Конец матча
Стадион: Муниципальный, Ботошани
Киндия Тырговиште
11' Желтая карточкаНегуц Кристиан
13' Желтая карточкаMarius Croitoru
42' Желтая карточкаСучиу Сергиу
68' Желтая карточкаDaniel Celea
72' Желтая карточкаПапа Энрико
73' Вторая желтая карточкаСучиу Сергиу
81' Желтая карточкаЛупета Жуси
90' Желтая карточкаКабуз Каталин
90' Желтая карточкаЦигэнашу Александр
67
Папа
Энрико
89
Эрве
Каж
24
Сила
Ришар
22
Сучиу
Сергиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Эрве КажНападающий
-
24 Сила РишарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
42 Лупета ЖусиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
-
11 Роман МихайНападающий
-
77 Andrei Dragu
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сучиу СергиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
13'
42'
68'
72'
72'
73'
81'
90'
Владение мячом
История личных встреч
Ботошани
Киндия Тырговиште
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.25
|Дава Джойским
|2
|0.17
|Эрве Каж
|2 (1)
|0.17
|Роман Михай
|1
|0.08
|Киндриш Андрей
|1
|0.08
|Петковски Петар
|1
|0.08
|Папа Энрико
|1
|0.08
|Mateus Criciuma
|1
|0.08
|Браун Кристофер
|0
|0
|Эджума Малком
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|3
|0.25
|Флоря Даниэль
|2
|0.17
|Попадюк Дору
|2
|0.17
|Керкез Кристиан
|1
|0.08
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Дулка Марко
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|4
|0
|Цигэнашу Александр
|4
|0
|Шерони Алин
|4
|0
|Папа Энрико
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Браун Кристофер
|3
|0
|Лупета Жуси
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Роман Михай
|1
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Сила Ришар
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоря Даниэль
|4
|0
|Попадюк Дору
|3
|0
|Корбу Лауренциу
|3
|0
|Дулка Марко
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Коцич Милан
|1
|1
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Кабуз Каталин
|2
|0
|Сербан Марьян
|2
|0
|Негуц Кристиан
|2
|0
|Дину Корнел
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
50%
76-90
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Пропущено
8
8
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
6
75%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0
Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 Университатя Крайова - Ботошани 2:3 Ботошани - ФКСБ 1:3 Ботошани - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Академика Клинчени 2:1
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1
Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Астра 0:0 Киндия Тырговиште - Политехника Яссы 2:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|10
|0
|2
|17 - 8
|30
|2.
|Университатя Крайова
|22
|8
|4
|10
|23 - 24
|28
|3.
|Волунтари
|12
|8
|0
|4
|17 - 13
|24
|4.
|ФКСБ
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|5.
|Ботошани
|12
|6
|5
|1
|12 - 8
|23
|6.
|Рапид Бухарест
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|7.
|УТА Арад
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Арджеш
|12
|5
|3
|4
|10 - 7
|18
|9.
|Вииторул Констанца
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|10.
|Киндия Тырговиште
|12
|3
|5
|4
|8 - 8
|14
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|12.
|Миовени
|12
|3
|2
|7
|6 - 16
|11
|13.
|Сепси
|12
|1
|7
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|12
|2
|1
|9
|10 - 28
|7
|15.
|Академика Клинчени
|11
|0
|3
|8
|9 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|ФКСБ
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|4.
|Волунтари
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|11.
|Арджеш
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|12.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Университатя Крайова
|12
|3
|1
|8
|9 - 19
|10
|6.
|Волунтари
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|7.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|8.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Миовени
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|9
|2
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|5
|1
|1
|4.
|Волунтари
|Раца Вадим
|4
|0
|2
|5.
|Рапид Бухарест
|Бэлан Адриан
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|6
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|7
|0
|3.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|4.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0