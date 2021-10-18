Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Richard Sila нанес удар, но промахнулся очень сильно.

95' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Цигэнашу Александр получил желтую карточку от судьи

94' Корбу Лауренциу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Судье надоело, что Catalin Cabuz тянет время и он наказал его горчичником

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

92' Онгенда Эрвин из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

91' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Судья свистит. Шерони Алин атаковал сзади соперника. Это Cristian Negut заработал своей команде штрафной

90' О, нет. Из многообещающей позиции Шерони Алин из команды Ботошани наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

90' Richard Sila из команды Ботошани делает пас партнеру.

90' Ботошани выполняет удар от ворот.

89' Тактическая замена. Андрей Шербан уходит с поля и его заменяет Alexandru Daniel Jipa

89' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Андрей Шербан возвращается на поле.

88' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Ох, нехорошо это выглядит. Андрей Шербан получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Лупета Жуси нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

86' Дулка Марко бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

86' Шерони Алин нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

86' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Сербан Марьян нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Catalin Cabuz отбил мяч на угловой после удара Роман Михай из штрафной площади.

85' Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок Mateus Criciuma из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

82' Richard Sila нанес удар, но тот был заблокирован.

82' Плохо сыграл Кэпушэ Тибериу - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

81' Cristian Negut наказан за толчок Папа Энрико

81' Лупета Жуси получил желтую карточку от судьи

80' Флореску Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Браун Кристофер из команды Ботошани сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

77' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Дулка Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Игра в одни ворота сейчас. Ботошани доминирует и владеет мячом

75' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Лупета Жуси нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

74' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Сучиу Сергиу получает вторую желтую карточку

73' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

72' Папа Энрико получил желтую карточку от судьи

71' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

70' Плохо сыграл Daniel Celea - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Daniel Celea - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

67' Судья свистит. Daniel Celea атаковал сзади соперника. Это Richard Sila заработал своей команде штрафной

67' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Папа Энрико из команды Ботошани пасует в штрафную, но Catalin Cabuz выходит и ловит мяч.

65' Catalin Cabuz не дал случится голу! Дава Джойским должен был забивать, но Catalin Cabuz сделал отличный сейв

65' Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Ботошани выполняет удар от ворот.

64' Тактическая замена. Cristian Cherchez уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

63' Cristian Cherchez из команды Киндия Тырговиште попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.

63' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

62' Флореску Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Флореску Эдуард имел все шансы забить, но Catalin Cabuz сделал отличный сейв!

60' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновится спорным мячом

58' Тирковеану Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Эрве Каж из команды Ботошани пасует в штрафную, но Catalin Cabuz выходит и ловит мяч.

57' Cristian Cherchez из команды Киндия Тырговиште делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

57' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

56' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Петковски Петар из команды Ботошани пасует в штрафную, но Catalin Cabuz выходит и ловит мяч.

53' Онгенда Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Cristian Cherchez навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Ботошани выполняет удар от ворот.

51' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

51' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Тирковеану Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Петковски Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Cristian Cherchez из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

49' Судья свистит. Дава Джойским атаковал сзади соперника. Это Cristian Cherchez заработал своей команде штрафной

48' Папа Энрико имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

48' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Richard Sila из команды Ботошани делает пас партнеру.