Греция: Суперлига 2021-2022
Ламия
0:1
Второй тайм: 81'
Стадион: Athanasios Diakos
Арис Салоники
29' Желтая карточкаБехарано Данни
37' Красная карточкаЭлефтериадис Христос
41' Желтая карточкаМатилья Хавьер
0:1
50' ГолБрабец Якуб
64' Желтая карточкаTheofanis Tsandaris
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
29'
41'
50'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Ламия
Арис Салоники
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайрон Густаво
|1
|0.17
|Манусос Йоргос
|1 (1)
|0.17
|Караманос Тасос
|1
|0.17
|Големич Владимир
|1
|0.17
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.17
|Cristopher Nunez
|1
|0.17
|Романич Лазар
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруну Гама
|1 (1)
|0.17
|Брабец Якуб
|1
|0.17
|Камара Абубакар
|1
|0.17
|Мансини Даниэль
|1
|0.17
|Матео Гарсия
|1
|0.17
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Сундгрен Даниэль
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Големич Владимир
|2
|0
|Романич Лазар
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Манусос Йоргос
|1
|0
|Адежо Даниэл
|1
|0
|Гентсоглу Савас
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Бехарано Данни
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Theofanis Tsandaris
|1
|0
|Мартинес Анхель II
|1
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0
|Cristopher Nunez
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|2
|0
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Матилья Хавьер
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2
Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0 Ламия - Лариса 2:1 Олимпиакос - Ламия 3:0 Ламия - ПАОК 1:1 Ламия - ПАС Янина 0:0 Лариса - Ламия 0:1 ПАОК - Ламия 4:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0
Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:3 Арис Салоники - Астерас 2:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ПАОК - Арис Салоники 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|2.
|Волос
|6
|4
|1
|1
|15 - 12
|13
|3.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|4.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|5.
|Арис Салоники
|1:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|11
|6.
|Панатинаикос
|6
|3
|1
|2
|13 - 4
|10
|7.
|ПАС Янина
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|8.
|ОФИ
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Астерас
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Панетоликос
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|Ионикос
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|12.
|Ламия
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|АЕК
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Волос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Арис Салоники
|1:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|ПАОК
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|ОФИ
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|11.
|Ламия
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|12.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Арис Салоники
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|ПАС Янина
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|АЕК
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Панетоликос
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|10.
|Ламия
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|12.
|Ионикос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|13.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Карлитос Карлос
|7
|0
|2
|2.
|Волос
|Ван Веерт Том
|5
|2
|1
|3.
|АЕК
|Цубер Стивен
|4
|1
|0
|4.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|4
|2
|0
|5.
|Волос
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ОФИ
|Нейра Хуан
|4
|0
|2.
|Волос
|Феррари Франко
|4
|0
|3.
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|4
|0
|4.
|Аполлон Смирнис
|Цилулис Сотирис
|2
|1
|5.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|2
|1