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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ламия
0:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Арис Салоники
0'
29' Желтая карточка
Бехарано Данни
37' Красная карточка
Элефтериадис Христос
41' Желтая карточка
Матилья Хавьер
0:1
50' Гол
Брабец Якуб
64' Желтая карточка
Theofanis Tsandaris
81'
1
Гаравелис
Атанасиос
23
Скондрас
Яннис
41
Големич
Владимир
4
Адежо
Даниэл
12
Мартинес
Анхель
II
16
Бехарано
Данни
7
Cristopher
Nunez
9
Манусос
Йоргос
10
Тайрон
Густаво
28
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
22
Ганя
Кристиан
26
Матилья
Хавьер
6
Джегго
Джеймс
7
Мансини
Даниэль
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
47
Камара
Абубакар
Ламия
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

14'
Элефтериадис Христос
Романич Лазар
 
29'
Бехарано Данни
 
37'
Элефтериадис Христос
 
41'
 
Матилья Хавьер
50'
0:1
Брабец Якуб
(Бруну Гама)
58'
Сарамантас Гиоргос
Тайрон Густаво
 
58'
Арабули Бачана
Бехарано Данни
 
58'
Theofanis Tsandaris
Манусос Йоргос
 
59'
 
Матео Гарсия
Мансини Даниэль
64'
Theofanis Tsandaris
 
74'
 
Итурбе Хуан
Бруну Гама
74'
 
Н'Диайе Папа
Матилья Хавьер

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

История личных встреч

Ламия
Арис Салоники

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:0
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
ФЛ
0:0
ФЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайрон Густаво 1 0.17
Манусос Йоргос 1 (1) 0.17
Караманос Тасос 1 0.17
Големич Владимир 1 0.17
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.17
Cristopher Nunez 1 0.17
Романич Лазар 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруну Гама 1 (1) 0.17
Брабец Якуб 1 0.17
Камара Абубакар 1 0.17
Мансини Даниэль 1 0.17
Матео Гарсия 1 0.17
Бертолио Факундо 0 0
Сундгрен Даниэль 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Големич Владимир 2 0
Романич Лазар 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Манусос Йоргос 1 0
Адежо Даниэл 1 0
Гентсоглу Савас 1 0
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Бехарано Данни 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Theofanis Tsandaris 1 0
Мартинес Анхель II 1 0
Kyriakos Mazoulouxis 1 0
Cristopher Nunez 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 2 0
Н'Диайе Папа 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Матилья Хавьер 1 0
Саша Лукас 1 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Джегго Джеймс 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2
Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0 Ламия - Лариса 2:1 Олимпиакос - Ламия 3:0 Ламия - ПАОК 1:1 Ламия - ПАС Янина 0:0 Лариса - Ламия 0:1 ПАОК - Ламия 4:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0
Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:3 Арис Салоники - Астерас 2:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ПАОК - Арис Салоники 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 4 2 0 10 - 3 14
2. Волос 6 4 1 1 15 - 12 13
3. ПАОК 6 4 1 1 12 - 7 13
4. АЕК 6 4 1 1 13 - 6 13
5. Арис Салоники 1:0 6 3 2 1 5 - 2 11
6. Панатинаикос 6 3 1 2 13 - 4 10
7. ПАС Янина 6 2 3 1 5 - 4 9
8. ОФИ 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Астерас 6 1 2 3 2 - 5 5
10. Панетоликос 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Ионикос 6 1 2 3 3 - 9 5
12. Ламия 0:1 6 1 1 4 6 - 9 4
13. Атромитос 6 0 2 4 3 - 12 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. АЕК 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Арис Салоники 1:0 3 1 2 0 1 - 0 5
6. ПАС Янина 3 1 1 1 3 - 3 4
7. ПАОК 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
9. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Панетоликос 4 0 1 3 3 - 7 1
11. Ламия 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
12. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Атромитос 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Астерас 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Арис Салоники 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
4. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
5. ПАС Янина 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
7. АЕК 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Панетоликос 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
10. Ламия 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Панатинаикос 3 0 1 2 0 - 2 1
12. Ионикос 3 0 1 2 1 - 7 1
13. Атромитос 3 0 1 2 0 - 6 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 7 0 2
2. Волос Ван Веерт Том 5 2 1
3. АЕК Цубер Стивен 4 1 0
4. ОФИ Нейра Хуан 4 2 0
5. Волос Бартоло Хулиан 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ОФИ Нейра Хуан 4 0
2. Волос Феррари Франко 4 0
3. ОФИ Пасалидис Триантафиллос 4 0
4. Аполлон Смирнис Цилулис Сотирис 2 1
5. Аполлон Смирнис Фатион Антони 2 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Арис Салоники
68.10
8.77
2.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ламия 0:1 Арис Салоники онлайн




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