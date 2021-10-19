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Аргентина: Лига професьональ 2021

Унион Санта-Фе
1:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
44' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
45' Желтая карточка
Juan Caceres
1:0
72' Гол
Franco Calderon
74' Желтая карточка
Carlos Alcaraz
1:1
81' Гол
Enzo Copetti
83' Желтая карточка
Matias Rojas II
90' Желтая карточка
 90'+5
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
39
Imanol
Machuca
30
Juan
Ignacio
Nardoni
8
Enzo
Roldan
15
Gaston
Gonzalez2
23
Mauro
Luna
Diale
9
Фернандо
Андре
Маркес
21
Ариас
Габриэль
2
Juan
Caceres
30
Сигали
Леонардо
16
Мартинес
Маурисио
12
Fernando
Prado
34
Ловера
Максимилиано
10
Matias
Rojas
II
29
Морено
Анибал
28
Чанкалай
Томас
15
Лисандро
Лопес
III
9
Enzo
Copetti
Унион Санта-Фе
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-4-1-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Расинг Авельянеда

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

КДМЗ1
1:0
КДМЗ1
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:1
П
1:0
П
3:6
П
1:2
П
3:0
П
1:1
ПА
0:3
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Gonzalez2 4 0.24
Mauro Luna Diale 3 0.18
Фернандо Андре Маркес 2 0.12
Juan Manuel Garcia 2 0.12
Franco Calderon 2 0.12
Nicolas Cordero 2 (1) 0.12
Martin Ezequiel Canete 1 0.06
Cristian Insaurralde 1 0.06
Emanuel Britez 1 0.06
Lucas Esquivel 1 0.06
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Federico Vera 0 0
Корвалан Клаудио 0 0
Enzo Roldan 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чанкалай Томас 2 0.12
Enzo Copetti 2 0.12
Лисандро Лопес III 2 (1) 0.12
Цвитанич Дарио 1 0.06
Javier Correa 1 0.06
Морено Анибал 1 0.06
Пиатти Игнасио 1 0.06
Nery Dominguez 1 0.06
Гарре Бенжамин 1 0.06
Fabricio Dominguez 1 0.06
Leonel Ariel Miranda 0 0
Matias Rojas II 0 0
Carlos Alcaraz 0 0
Juan Caceres 0 0
Gaston Agustin Viera 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корвалан Клаудио 6 0
Emanuel Britez 3 1
Juan Portillo 3 1
Franco Calderon 2 1
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Lucas Esquivel 1 1
Juan Manuel Garcia 2 0
Nicolas Penailillo 1 0
Cristian Insaurralde 1 0
Marco Borgnino 1 0
Nicolas Cordero 1 0
Gaston Gonzalez2 1 0
Daniel Juarez 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 4 0
Мартинес Маурисио 4 0
Carlos Alcaraz 4 0
Juan Caceres 4 0
Морено Анибал 3 0
Matias Rojas II 2 0
Ловера Максимилиано 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Enzo Copetti 0 1
Leonel Ariel Miranda 1 0
Nery Dominguez 1 0
Javier Correa 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Fernando Prado 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
10%
2
33%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
3
21%
2
40%
76-90

Забито

20
13
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
3
15%
4
31%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
5
25%
5
38%
76-90

Пропущено

24
11
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
13%
3
27%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
3
13%
4
36%
61-75
6
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 3:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0
Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу - Расинг Авельянеда 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 16 11 3 2 32 - 12 36
2. Тальерес Кордоба 16 10 2 4 24 - 14 32
3. Бока Хуниорс 16 7 6 3 19 - 12 27
4. Ланус 16 8 3 5 27 - 25 27
5. Эстудиантес Ла Плата 16 7 5 4 25 - 17 26
6. Колон 16 7 5 4 13 - 16 26
7. Велес Сарсфилд 16 6 7 3 22 - 12 25
8. Дефенса и Хустисия 0:0 17 6 7 4 20 - 13 25
9. Индепендьенте Авельянеда 16 6 6 4 17 - 15 24
10. Годой Крус 16 6 5 5 25 - 20 23
11. Расинг Авельянеда 17 5 8 4 14 - 10 23
12. Уракан 16 5 7 4 12 - 12 22
13. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
14. Аргентинос Хуниорс 16 5 6 5 15 - 14 21
15. Химнасия Ла-Плата 16 5 6 5 13 - 16 21
16. Росарио Сентраль 17 6 3 8 24 - 24 21
17. Атлетико Платенсе 17 4 8 5 19 - 20 20
18. Сармиенто 16 5 4 7 18 - 20 19
19. Атлетико Тукуман 16 5 4 7 16 - 23 19
20. Сан-Лоренсо 16 4 5 7 14 - 20 17
21. Ньюэллс Олд Бойз 16 4 4 8 17 - 24 16
22. Патронато Парана 0:0 17 3 7 7 13 - 19 16
23. Альдосиви 16 5 1 10 17 - 29 16
24. Банфилд 16 2 9 5 11 - 15 15
25. Арсенал Саранди 16 2 7 7 6 - 20 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 16 2 6 8 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
3. Дефенса и Хустисия 0:0 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Химнасия Ла-Плата 9 4 4 1 7 - 4 16
6. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
7. Колон 8 4 3 1 7 - 6 15
8. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
9. Атлетико Тукуман 8 3 4 1 10 - 7 13
10. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
11. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
12. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 11 - 5 12
13. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
14. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
15. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
16. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
17. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
18. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
19. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
20. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
22. Патронато Парана 0:0 8 2 4 2 6 - 5 10
23. Альдосиви 9 3 0 6 10 - 16 9
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Эстудиантес Ла Плата 9 4 2 3 14 - 12 14
4. Тальерес Кордоба 9 4 1 4 10 - 12 13
5. Расинг Авельянеда 9 3 4 2 9 - 6 13
6. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
7. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
8. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
9. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
10. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
11. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
12. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
13. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
14. Банфилд 9 1 7 1 5 - 6 10
15. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
16. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
17. Дефенса и Хустисия 0:0 9 1 5 3 4 - 5 8
18. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
19. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
20. Атлетико Тукуман 8 2 0 6 6 - 16 6
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
22. Сан-Лоренсо 9 1 3 5 5 - 14 6
23. Патронато Парана 0:0 9 1 3 5 7 - 14 6
24. Химнасия Ла-Плата 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ривер Плейт Альварес Хулиан 10 0 3
2. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
3. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 9 0 2
5. Альдосиви Каутеруссио Мартин 9 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 6 1
2. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
3. Уракан Jonathan Galvan 7 0
4. Уракан Cesar Ibanez 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Хуан Касерес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Корвалан Клаудио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда онлайн




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