Аргентина: Лига професьональ 2021
Унион Санта-Фе
1:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
44' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
45' Желтая карточкаJuan Caceres
1:0
72' ГолFranco Calderon
74' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
1:1
81' ГолEnzo Copetti
83' Желтая карточкаMatias Rojas II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Gaston Comas
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
25 Gaston Gomez
-
44 Ivan Maggi
-
-
45 Lucas Nunez
-
Главный тренер: Claudio Ubeda
Ход матча
44'
45'
72'
74'
81'
1:1
83'
90'
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Расинг Авельянеда
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Gonzalez2
|4
|0.24
|Mauro Luna Diale
|3
|0.18
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.12
|Juan Manuel Garcia
|2
|0.12
|Franco Calderon
|2
|0.12
|Nicolas Cordero
|2 (1)
|0.12
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.06
|Cristian Insaurralde
|1
|0.06
|Emanuel Britez
|1
|0.06
|Lucas Esquivel
|1
|0.06
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чанкалай Томас
|2
|0.12
|Enzo Copetti
|2
|0.12
|Лисандро Лопес III
|2 (1)
|0.12
|Цвитанич Дарио
|1
|0.06
|Javier Correa
|1
|0.06
|Морено Анибал
|1
|0.06
|Пиатти Игнасио
|1
|0.06
|Nery Dominguez
|1
|0.06
|Гарре Бенжамин
|1
|0.06
|Fabricio Dominguez
|1
|0.06
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|Matias Rojas II
|0
|0
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Gaston Agustin Viera
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корвалан Клаудио
|6
|0
|Emanuel Britez
|3
|1
|Juan Portillo
|3
|1
|Franco Calderon
|2
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|Lucas Esquivel
|1
|1
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Nicolas Penailillo
|1
|0
|Cristian Insaurralde
|1
|0
|Marco Borgnino
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Gaston Gonzalez2
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Мартинес Маурисио
|4
|0
|Carlos Alcaraz
|4
|0
|Juan Caceres
|4
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Enzo Copetti
|0
|1
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Nery Dominguez
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Fernando Prado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
10%
2
33%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
3
21%
2
40%
76-90
Забито
20
13
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
3
15%
4
31%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
5
25%
5
38%
76-90
Пропущено
24
11
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
13%
3
27%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
3
13%
4
36%
61-75
6
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 3:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0
Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу - Расинг Авельянеда 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|Тальерес Кордоба
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|16
|7
|6
|3
|19 - 12
|27
|4.
|Ланус
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|6.
|Колон
|16
|7
|5
|4
|13 - 16
|26
|7.
|Велес Сарсфилд
|16
|6
|7
|3
|22 - 12
|25
|8.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|17
|6
|7
|4
|20 - 13
|25
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|6
|6
|4
|17 - 15
|24
|10.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|11.
|Расинг Авельянеда
|17
|5
|8
|4
|14 - 10
|23
|12.
|Уракан
|16
|5
|7
|4
|12 - 12
|22
|13.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|5
|6
|5
|15 - 14
|21
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|5
|6
|5
|13 - 16
|21
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|3
|8
|24 - 24
|21
|17.
|Атлетико Платенсе
|17
|4
|8
|5
|19 - 20
|20
|18.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|19.
|Атлетико Тукуман
|16
|5
|4
|7
|16 - 23
|19
|20.
|Сан-Лоренсо
|16
|4
|5
|7
|14 - 20
|17
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|22.
|Патронато Парана
|0:0
|17
|3
|7
|7
|13 - 19
|16
|23.
|Альдосиви
|16
|5
|1
|10
|17 - 29
|16
|24.
|Банфилд
|16
|2
|9
|5
|11 - 15
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|16
|2
|7
|7
|6 - 20
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|2
|6
|8
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|7.
|Колон
|8
|4
|3
|1
|7 - 6
|15
|8.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|9.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|13.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|14.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|15.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|16.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|19.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|0:0
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|23.
|Альдосиви
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|4.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|Расинг Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|6.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|8.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|9.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|11.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|12.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|14.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|15.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|16.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|17.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|9
|1
|5
|3
|4 - 5
|8
|18.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|19.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|22.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|23.
|Патронато Парана
|0:0
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|10
|0
|3
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|3.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|5.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|9
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|6
|1
|2.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|3.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|4.
|Уракан
|Cesar Ibanez
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|5
|1