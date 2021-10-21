Бразилия: Серия A 2021
Сеара
1:2
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0:1
45' ГолРафаэл Жозе
59' Желтая карточкаIgor Inocencio
0:2
72' ГолДейверсон Силва
78' Желтая карточкаVinicius X
80' Желтая карточкаАрруда Эрик
81' Желтая карточкаРафаэл Жозе
1:2
89' ГолКлебер Франсиско
90' Желтая карточкаLuiz Otavio II
90' Желтая карточкаПерейра Вевертон
70
Kelvyn
97
Арруда
Эрик
29
Vinicius
X
30
Мело
Фелипе
7
Рони
III
43
Dudu
X
10
Адриано
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 KelvynЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Арруда ЭрикПолузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
3 МессиасЗащитник
- Запасные игроки
-
94 Gabriel DiasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
-
37 RickПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
19 Fabinho VIII
-
Главный тренер: Tiago Nunes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Рони IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Dudu XПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
45'
0:1
59'
66'
72'
78'
80'
81'
86'
89'
90'
90'
История личных встреч
Сеара
Палмейрас Сан-Паулу
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|4
|0.15
|Rick
|4
|0.15
|Клебер Франсиско
|3
|0.12
|Luis Pereira III
|2
|0.08
|Vinicius Lima
|2
|0.08
|Saulo Mineiro
|2
|0.08
|Vinicius X
|2 (1)
|0.08
|Жаэл Феррейра
|2 (1)
|0.08
|Fabinho VIII
|1
|0.04
|Kelvyn
|1
|0.04
|Wendson
|1
|0.04
|Мессиас
|0
|0
|Педринью Роша
|0
|0
|Fernando Sobral
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|6 (2)
|0.22
|Лопес Брено
|5
|0.19
|Виллиан Сикейра
|4
|0.15
|Скарпа Густаво
|3
|0.11
|Дейверсон Силва
|3
|0.11
|Уэсли Лопес
|3
|0.11
|Адриано Луис
|2
|0.07
|Данило Ларанжера
|2
|0.07
|Рони III
|2
|0.07
|Менино Габриэль
|2
|0.07
|Dudu X
|1
|0.04
|Гомес Густаво
|1
|0.04
|Рафаэл Жозе
|1
|0.04
|Луан Гарсия IV
|1
|0.04
|Луис Виктор
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Данило Барбоза
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
Карточки
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Pacheco III
|6
|0
|Adriano Marlon
|6
|0
|Vinicius X
|5
|0
|Жаэл Феррейра
|5
|0
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|Клебер Франсиско
|3
|1
|Мессиас
|4
|0
|Luis Pereira III
|3
|0
|Buiu III
|3
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Luiz Otavio II
|2
|0
|Арруда Эрик
|2
|0
|Saulo Mineiro
|2
|0
|Igor Inocencio
|2
|0
|Geovane
|1
|0
|Мендоса Стивен
|1
|0
|Fabinho VIII
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|William Oliveira III
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
|Richard Almeida de Oliveira3
|1
|0
|Kelvyn
|1
|0
|Wendson
|1
|0
|Vinicius Machado
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррейро Патрик
|7
|1
|Мело Фелипе
|7
|0
|Уэсли Лопес
|4
|1
|Рафаэл Жозе
|3
|1
|Renan Victor
|4
|0
|Кушчевич Бенхамин
|2
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Луис Виктор
|1
|1
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Скарпа Густаво
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Гомес Густаво
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Перейра Вевертон
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Dudu X
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
1
6%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
22%
3
21%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
7
39%
4
29%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
4
29%
61-75
1
8%
4
29%
76-90
Забито
7
22
3 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
0
0%
6
27%
1-15
1
14%
5
23%
16-30
2
29%
4
18%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
1
14%
4
18%
76-90
Пропущено
17
23
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
2
12%
5
22%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
2
12%
5
22%
76-90
Забито
25
36
10 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
1
4%
8
22%
1-15
3
12%
7
19%
16-30
6
24%
7
19%
31-45
5
20%
1
3%
46-60
2
8%
5
14%
61-75
8
32%
8
22%
76-90
Пропущено
29
37
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 21
4
14%
6
16%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
8
28%
5
14%
31-45
3
10%
6
16%
46-60
7
24%
7
19%
61-75
3
10%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сеара
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Сеара - Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сеара 1:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Сеара - Сантос 0:0 Гремио - Сеара 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0 Сеара - Фламенго 1:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сеара - Форталеза 3:1 Спорт Ресифи - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куяба - Сеара 2:2 Флуминенсе - Сеара 0:0 Сеара - Жувентуде 2:0 Брагантино - Сеара 0:0 Сеара - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Атлетико Минейро 2:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|26
|17
|5
|4
|42 - 19
|56
|2.
|Фламенго
|24
|14
|4
|6
|46 - 21
|46
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|27
|14
|4
|9
|40 - 33
|46
|4.
|Форталеза
|27
|13
|6
|8
|35 - 30
|45
|5.
|Брагантино
|26
|10
|12
|4
|42 - 31
|42
|6.
|Коринтианс
|27
|10
|10
|7
|28 - 24
|40
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|26
|10
|9
|7
|34 - 27
|39
|8.
|Флуминенсе
|26
|9
|9
|8
|25 - 27
|36
|9.
|Куяба
|27
|7
|14
|6
|26 - 26
|35
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|10
|4
|12
|32 - 33
|34
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|8
|10
|8
|22 - 24
|34
|12.
|Сан-Паулу
|27
|7
|13
|7
|22 - 26
|34
|13.
|Америка Минейро
|27
|7
|11
|9
|25 - 29
|32
|14.
|Сеара
|26
|6
|13
|7
|25 - 29
|31
|15.
|Сантос
|26
|6
|11
|9
|23 - 32
|29
|16.
|Байя
|26
|7
|7
|12
|28 - 38
|28
|17.
|Жувентуде
|27
|6
|10
|11
|27 - 36
|28
|18.
|Спорт Ресифи
|27
|6
|9
|12
|14 - 22
|27
|19.
|Гремио
|25
|7
|5
|13
|23 - 30
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|27
|1
|10
|16
|24 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|10
|1
|1
|26 - 7
|31
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|8
|2
|4
|24 - 21
|26
|3.
|Фламенго
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|4.
|Сеара
|14
|6
|6
|2
|18 - 12
|24
|5.
|Форталеза
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|6
|3
|3
|20 - 13
|21
|8.
|Америка Минейро
|14
|5
|5
|4
|12 - 9
|20
|9.
|Флуминенсе
|13
|5
|5
|3
|12 - 12
|20
|10.
|Сантос
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|11.
|Сан-Паулу
|14
|4
|8
|2
|12 - 10
|20
|12.
|Жувентуде
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|13.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|14.
|Гремио
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|15.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|16.
|Брагантино
|13
|3
|8
|2
|19 - 17
|17
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|7
|3
|9 - 11
|16
|18.
|Байя
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|19.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|5
|6
|6 - 8
|14
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|2.
|Брагантино
|13
|7
|4
|2
|23 - 14
|25
|3.
|Фламенго
|11
|6
|3
|2
|24 - 8
|21
|4.
|Форталеза
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|5.
|Коринтианс
|14
|5
|6
|3
|11 - 9
|21
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|Куяба
|13
|3
|9
|1
|12 - 9
|18
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|11.
|Сан-Паулу
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|1
|8
|14 - 17
|13
|13.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|8 - 14
|13
|14.
|Байя
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|15.
|Америка Минейро
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|16.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|17.
|Сантос
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|18.
|Гремио
|12
|3
|0
|9
|8 - 17
|9
|19.
|Шапекоэнсе
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|20.
|Сеара
|12
|0
|7
|5
|7 - 17
|7
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|11
|2
|4
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Yuri Alberto
|11
|0
|2
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|9
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|8
|1
|3.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|6
|2
|4.
|Куяба
|Joao Lucas2
|9
|0
|5.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|7
|1