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Бразилия: Серия A 2021

2021
Сеара
1:2
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
0:1
45' Гол
Рафаэл Жозе
59' Желтая карточка
Igor Inocencio
0:2
72' Гол
Дейверсон Силва
78' Желтая карточка
Vinicius X
80' Желтая карточка
Арруда Эрик
81' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
1:2
89' Гол
Клебер Франсиско
90' Желтая карточка
Luiz Otavio II
90' Желтая карточка
Перейра Вевертон
90'+7
91
Richard
Almeida
de
Oliveira3
2
Igor
Inocencio
13
Luiz
Otavio
II
70
Kelvyn
8
Fernando
Sobral
25
Adriano
Marlon
97
Арруда
Эрик
29
Vinicius
X
45
Vinicius
Lima
90
Габриэл
Барбоза
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
22
Joaquin
Piquerez
30
Мело
Фелипе
8
Рафаэл
Жозе
7
Рони
III
23
Вейга
Рафаэль
43
Dudu
X
10
Адриано
Луис
Сеара
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Сеара
Палмейрас Сан-Паулу

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:1
К
2:2
К
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:2
БСБ
4:1
БСБ
2:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 4 0.15
Rick 4 0.15
Клебер Франсиско 3 0.12
Luis Pereira III 2 0.08
Vinicius Lima 2 0.08
Saulo Mineiro 2 0.08
Vinicius X 2 (1) 0.08
Жаэл Феррейра 2 (1) 0.08
Fabinho VIII 1 0.04
Kelvyn 1 0.04
Wendson 1 0.04
Мессиас 0 0
Педринью Роша 0 0
Fernando Sobral 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 6 (2) 0.22
Лопес Брено 5 0.19
Виллиан Сикейра 4 0.15
Скарпа Густаво 3 0.11
Дейверсон Силва 3 0.11
Уэсли Лопес 3 0.11
Адриано Луис 2 0.07
Данило Ларанжера 2 0.07
Рони III 2 0.07
Менино Габриэль 2 0.07
Dudu X 1 0.04
Гомес Густаво 1 0.04
Рафаэл Жозе 1 0.04
Луан Гарсия IV 1 0.04
Луис Виктор 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Данило Барбоза 0 0
Винья Матиас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0

Карточки

Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Pacheco III 6 0
Adriano Marlon 6 0
Vinicius X 5 0
Жаэл Феррейра 5 0
Габриэл Барбоза 5 0
Клебер Франсиско 3 1
Мессиас 4 0
Luis Pereira III 3 0
Buiu III 3 0
Педринью Роша 2 0
Luiz Otavio II 2 0
Арруда Эрик 2 0
Saulo Mineiro 2 0
Igor Inocencio 2 0
Geovane 1 0
Мендоса Стивен 1 0
Fabinho VIII 1 0
Vinicius Lima 1 0
Шарлес 1 0
William Oliveira III 1 0
Fernando Sobral 1 0
Кристиано 1 0
Richard Almeida de Oliveira3 1 0
Kelvyn 1 0
Wendson 1 0
Vinicius Machado 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррейро Патрик 7 1
Мело Фелипе 7 0
Уэсли Лопес 4 1
Рафаэл Жозе 3 1
Renan Victor 4 0
Кушчевич Бенхамин 2 1
Роша Маркос 3 0
Данило Ларанжера 3 0
Жаилсон Марселино 3 0
Лопес Брено 3 0
Менино Габриэль 3 0
Луис Виктор 1 1
Дейверсон Силва 2 0
Скарпа Густаво 2 0
Рони III 2 0
Гомес Густаво 1 0
Майке Роша 1 0
Перейра Вевертон 1 0
Жорже Марко 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Dudu X 1 0
Винья Матиас 1 0
Верон Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
1
6%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
22%
3
21%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
7
39%
4
29%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
4
29%
61-75
1
8%
4
29%
76-90

Забито

7
22
3 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
0
0%
6
27%
1-15
1
14%
5
23%
16-30
2
29%
4
18%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
1
14%
4
18%
76-90

Пропущено

17
23
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
2
12%
5
22%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
2
12%
5
22%
76-90

Забито

25
36
10 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
1
4%
8
22%
1-15
3
12%
7
19%
16-30
6
24%
7
19%
31-45
5
20%
1
3%
46-60
2
8%
5
14%
61-75
8
32%
8
22%
76-90

Пропущено

29
37
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 21
4
14%
6
16%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
8
28%
5
14%
31-45
3
10%
6
16%
46-60
7
24%
7
19%
61-75
3
10%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Сеара - Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сеара 1:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Сеара - Сантос 0:0 Гремио - Сеара 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0 Сеара - Фламенго 1:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сеара - Форталеза 3:1 Спорт Ресифи - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куяба - Сеара 2:2 Флуминенсе - Сеара 0:0 Сеара - Жувентуде 2:0 Брагантино - Сеара 0:0 Сеара - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Атлетико Минейро 2:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 26 17 5 4 42 - 19 56
2. Фламенго 24 14 4 6 46 - 21 46
3. Палмейрас Сан-Паулу 27 14 4 9 40 - 33 46
4. Форталеза 27 13 6 8 35 - 30 45
5. Брагантино 26 10 12 4 42 - 31 42
6. Коринтианс 27 10 10 7 28 - 24 40
7. Интернасьонал Порту Алегре 26 10 9 7 34 - 27 39
8. Флуминенсе 26 9 9 8 25 - 27 36
9. Куяба 27 7 14 6 26 - 26 35
10. Атлетико Паранаэнсе 26 10 4 12 32 - 33 34
11. Атлетико Гойяненсе 26 8 10 8 22 - 24 34
12. Сан-Паулу 27 7 13 7 22 - 26 34
13. Америка Минейро 27 7 11 9 25 - 29 32
14. Сеара 26 6 13 7 25 - 29 31
15. Сантос 26 6 11 9 23 - 32 29
16. Байя 26 7 7 12 28 - 38 28
17. Жувентуде 27 6 10 11 27 - 36 28
18. Спорт Ресифи 27 6 9 12 14 - 22 27
19. Гремио 25 7 5 13 23 - 30 26
20. Шапекоэнсе 27 1 10 16 24 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 10 1 1 26 - 7 31
2. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 2 4 24 - 21 26
3. Фламенго 13 8 1 4 22 - 13 25
4. Сеара 14 6 6 2 18 - 12 24
5. Форталеза 13 7 3 3 18 - 13 24
6. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 18 - 16 21
7. Интернасьонал Порту Алегре 12 6 3 3 20 - 13 21
8. Америка Минейро 14 5 5 4 12 - 9 20
9. Флуминенсе 13 5 5 3 12 - 12 20
10. Сантос 12 5 5 2 12 - 9 20
11. Сан-Паулу 14 4 8 2 12 - 10 20
12. Жувентуде 13 5 4 4 14 - 14 19
13. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
14. Гремио 13 4 5 4 15 - 13 17
15. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
16. Брагантино 13 3 8 2 19 - 17 17
17. Атлетико Гойяненсе 13 3 7 3 9 - 11 16
18. Байя 12 4 3 5 15 - 17 15
19. Спорт Ресифи 14 3 5 6 6 - 8 14
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 7 4 3 16 - 12 25
2. Брагантино 13 7 4 2 23 - 14 25
3. Фламенго 11 6 3 2 24 - 8 21
4. Форталеза 14 6 3 5 17 - 17 21
5. Коринтианс 14 5 6 3 11 - 9 21
6. Палмейрас Сан-Паулу 13 6 2 5 16 - 12 20
7. Куяба 13 3 9 1 12 - 9 18
8. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
9. Интернасьонал Порту Алегре 14 4 6 4 14 - 14 18
10. Флуминенсе 13 4 4 5 13 - 15 16
11. Сан-Паулу 13 3 5 5 10 - 16 14
12. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 14 - 17 13
13. Спорт Ресифи 13 3 4 6 8 - 14 13
14. Байя 14 3 4 7 13 - 21 13
15. Америка Минейро 13 2 6 5 13 - 20 12
16. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
17. Сантос 14 1 6 7 11 - 23 9
18. Гремио 12 3 0 9 8 - 17 9
19. Шапекоэнсе 13 1 5 7 14 - 23 8
20. Сеара 12 0 7 5 7 - 17 7

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 11 2 4
2. Интернасьонал Порту Алегре Yuri Alberto 11 0 2
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
4. Байя Gilberto IV 10 2 2
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 9 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 8 1
3. Жувентуде Guilherme Castilho 6 2
4. Куяба Joao Lucas2 9 0
5. Сеара Габриэл Барбоза 7 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Рафаэл Жозе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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