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Аргентина: Лига професьональ 2021

Аргентинос Хуниорс
3:1
Конец матча
Колон
0'
1:0
17' Гол
Gabriel Carabajal
1:1
35' Гол
Rodrigo Aliendro
43' Красная карточка
Rodrigo Aliendro
59' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
61' Желтая карточка
Кастро Алексис
2:1
79' Гол
Nicolas Reniero
82' Желтая карточка
Matias Romero1
3:1
83' Гол
Mateo Agustin Coronel
90'+3
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
30
Pablo
Minissale
6
Lucas
Villalba
24
Elias
Gomez
7
Кабрера
Хавьер
10
Cesar
Florentin
17
Franco
Moyano
8
Gabriel
Carabajal
32
Nicolas
Reniero
9
Авалос
Габриэль
1
Леонардо
Буриан
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
14
Лертора
Федерико
11
Кастро
Алексис
30
Santiago
Pierotti
29
Rodrigo
Aliendro
23
Cristian
Bernardi
35
Facundo
Farias
Аргентинос Хуниорс
4-4-1-1
Колон
4-1-4-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Колон

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

23 матча

43.5%
13%
43.5%
10 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
0:0
К
0:1
С
1:0
КС
0:1
КС
0:1
С
2:0
С
0:1
П
1:1
ПБ
0:2
ПБ
0:2
П
1:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
1:0
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
3:0
ПА
3:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
5:2
ПАК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Reniero 5 0.29
Gabriel Carabajal 3 (1) 0.18
Mateo Agustin Coronel 3 0.18
Kevin Mac Allister 2 0.12
Lucas Villalba 1 0.06
Cesar Florentin 1 (1) 0.06
Jonathan David Gomez 1 0.06
Кабрера Хавьер 1 0.06
Matias Romero1 1 0.06
Luciano Gomez 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Farias 3 (3) 0.18
Rodrigo Aliendro 3 0.18
Eric Meza 2 0.12
Cristian Ferreira2 2 0.12
Wilson Morelo 1 0.06
Гольц Паоло 1 0.06
Кастро Алексис 1 0.06
Yeiler Goez 1 0.06
Мура Факундо 0 0
Gonzalo Piovi 0 0
Cristian Bernardi 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Mac Allister 6 0
Lucas Villalba 5 0
Miguel Angel Torren 3 0
Jonathan David Gomez 3 0
Nicolas Reniero 3 0
Cesar Florentin 3 0
Кабрера Хавьер 1 1
Luciano Gomez 2 0
Matias Romero1 2 0
Lautro Ovando 2 0
Ауче Габриэль 1 0
Gabriel Carabajal 1 0
Elias Gomez 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Franco Moyano 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Pablo Minissale 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Aliendro 4 2
Кастро Алексис 4 0
Facundo Farias 4 0
Лертора Федерико 3 0
Rafael Delgado 3 0
Facundo Garces 3 0
Гольц Паоло 1 1
Gonzalo Piovi 1 1
Мура Факундо 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Формика Мауро 2 0
Cristian Ferreira2 2 0
Santiago Pierotti 0 1
Cristian Bernardi 1 0
Nicolas Leguizamon 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Yeiler Goez 1 0
Eric Meza 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
18%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
5
45%
1
14%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

19
14
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
3
16%
2
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
8
42%
2
14%
76-90

Пропущено

14
19
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
1
7%
6
32%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2
Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0
Колон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0
Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 16 11 3 2 32 - 12 36
2. Тальерес Кордоба 16 10 2 4 24 - 14 32
3. Бока Хуниорс 17 8 6 3 21 - 13 30
4. Ланус 17 9 3 5 30 - 26 30
5. Велес Сарсфилд 17 7 7 3 24 - 13 28
6. Эстудиантес Ла Плата 17 7 6 4 26 - 18 27
7. Колон 17 7 5 5 14 - 19 26
8. Уракан 17 6 7 4 16 - 13 25
9. Дефенса и Хустисия 17 6 7 4 23 - 16 25
10. Индепендьенте Авельянеда 16 6 6 4 17 - 15 24
11. Аргентинос Хуниорс 17 6 6 5 18 - 15 24
12. Химнасия Ла-Плата 17 6 6 5 14 - 16 24
13. Годой Крус 17 6 5 6 26 - 22 23
14. Расинг Авельянеда 17 5 8 4 14 - 10 23
15. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
16. Росарио Сентраль 17 6 3 8 24 - 24 21
17. Атлетико Тукуман 17 5 5 7 17 - 24 20
18. Атлетико Платенсе 17 4 8 5 19 - 20 20
19. Сармиенто 16 5 4 7 18 - 20 19
20. Альдосиви 0:0 17 5 2 10 17 - 29 17
21. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 17 4 5 8 17 - 24 17
22. Сан-Лоренсо 17 4 5 8 15 - 23 17
23. Патронато Парана 17 3 7 7 16 - 22 16
24. Банфилд 17 2 9 6 12 - 19 15
25. Арсенал Саранди 17 2 7 8 6 - 21 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 17 2 6 9 16 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
3. Дефенса и Хустисия 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Химнасия Ла-Плата 9 4 4 1 7 - 4 16
6. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
7. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Колон 8 4 3 1 7 - 6 15
9. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 11 - 7 14
10. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
11. Атлетико Тукуман 8 3 4 1 10 - 7 13
12. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
13. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
14. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
15. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
16. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
17. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
18. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 9 3 2 4 12 - 14 11
20. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
21. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
22. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
23. Альдосиви 0:0 9 3 0 6 10 - 16 9
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Ланус 8 5 0 3 15 - 14 15
4. Эстудиантес Ла Плата 9 4 2 3 14 - 12 14
5. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
6. Тальерес Кордоба 9 4 1 4 10 - 12 13
7. Расинг Авельянеда 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
15. Банфилд 9 1 7 1 5 - 6 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Альдосиви 0:0 8 2 2 4 7 - 13 8
18. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
19. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
20. Атлетико Тукуман 9 2 1 6 7 - 17 7
21. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
22. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
23. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 8 1 3 4 5 - 10 6
24. Сан-Лоренсо 9 1 3 5 5 - 14 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ривер Плейт Альварес Хулиан 10 0 3
2. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
3. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 9 0 2
5. Альдосиви Каутеруссио Мартин 9 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 6 1
2. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
3. Колон Rodrigo Aliendro 4 2
4. Уракан Jonathan Galvan 7 0
5. Альдосиви Ромеро Гастон 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 43'
    УДАЛЕНИЕ! - Родриго Алиендро увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Родриго Алиендро бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Габриэль Карабахаль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 3:1 Колон онлайн




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