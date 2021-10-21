Аргентина: Лига професьональ 2021
Аргентинос Хуниорс
3:1
Конец матча
Колон
1:0
17' ГолGabriel Carabajal
1:1
35' ГолRodrigo Aliendro
43' Красная карточкаRodrigo Aliendro
59' Желтая карточкаKevin Mac Allister
61' Желтая карточкаКастро Алексис
2:1
79' ГолNicolas Reniero
82' Желтая карточкаMatias Romero1
3:1
83' ГолMateo Agustin Coronel
24
Elias
Gomez
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Gaston Veron
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
Ход матча
17'
35'
1:1
43'
61'
79'
2:1
82'
83'
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Колон
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
23 матча
43.5%
13%
43.5%
10 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Reniero
|5
|0.29
|Gabriel Carabajal
|3 (1)
|0.18
|Mateo Agustin Coronel
|3
|0.18
|Kevin Mac Allister
|2
|0.12
|Lucas Villalba
|1
|0.06
|Cesar Florentin
|1 (1)
|0.06
|Jonathan David Gomez
|1
|0.06
|Кабрера Хавьер
|1
|0.06
|Matias Romero1
|1
|0.06
|Luciano Gomez
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Farias
|3 (3)
|0.18
|Rodrigo Aliendro
|3
|0.18
|Eric Meza
|2
|0.12
|Cristian Ferreira2
|2
|0.12
|Wilson Morelo
|1
|0.06
|Гольц Паоло
|1
|0.06
|Кастро Алексис
|1
|0.06
|Yeiler Goez
|1
|0.06
|Мура Факундо
|0
|0
|Gonzalo Piovi
|0
|0
|Cristian Bernardi
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Mac Allister
|6
|0
|Lucas Villalba
|5
|0
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|Nicolas Reniero
|3
|0
|Cesar Florentin
|3
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|1
|Luciano Gomez
|2
|0
|Matias Romero1
|2
|0
|Lautro Ovando
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Elias Gomez
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Aliendro
|4
|2
|Кастро Алексис
|4
|0
|Facundo Farias
|4
|0
|Лертора Федерико
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Gonzalo Piovi
|1
|1
|Мура Факундо
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Формика Мауро
|2
|0
|Cristian Ferreira2
|2
|0
|Santiago Pierotti
|0
|1
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Nicolas Leguizamon
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
|Yeiler Goez
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
18%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
5
45%
1
14%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
19
14
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
3
16%
2
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
8
42%
2
14%
76-90
Пропущено
14
19
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
1
7%
6
32%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2
Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0
Колон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0
Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|Тальерес Кордоба
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|21 - 13
|30
|4.
|Ланус
|17
|9
|3
|5
|30 - 26
|30
|5.
|Велес Сарсфилд
|17
|7
|7
|3
|24 - 13
|28
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|7
|6
|4
|26 - 18
|27
|7.
|Колон
|17
|7
|5
|5
|14 - 19
|26
|8.
|Уракан
|17
|6
|7
|4
|16 - 13
|25
|9.
|Дефенса и Хустисия
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|6
|6
|4
|17 - 15
|24
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|6
|6
|5
|18 - 15
|24
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|6
|6
|5
|14 - 16
|24
|13.
|Годой Крус
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|14.
|Расинг Авельянеда
|17
|5
|8
|4
|14 - 10
|23
|15.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|3
|8
|24 - 24
|21
|17.
|Атлетико Тукуман
|17
|5
|5
|7
|17 - 24
|20
|18.
|Атлетико Платенсе
|17
|4
|8
|5
|19 - 20
|20
|19.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|20.
|Альдосиви
|0:0
|17
|5
|2
|10
|17 - 29
|17
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|17
|4
|5
|8
|17 - 24
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|17
|4
|5
|8
|15 - 23
|17
|23.
|Патронато Парана
|17
|3
|7
|7
|16 - 22
|16
|24.
|Банфилд
|17
|2
|9
|6
|12 - 19
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|17
|2
|7
|8
|6 - 21
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|2
|6
|9
|16 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Колон
|8
|4
|3
|1
|7 - 6
|15
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|10.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|11.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|13.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|15.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|16.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|21.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|22.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|23.
|Альдосиви
|0:0
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Ланус
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|5.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|12.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|15.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Альдосиви
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|20.
|Атлетико Тукуман
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|21.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|22.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|10
|0
|3
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|3.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|5.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|9
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|6
|1
|2.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|3.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|4
|2
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|5.
|Альдосиви
|Ромеро Гастон
|7
|0