  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Перерыв
Альдосиви
0'
20' Желтая карточка
Ромеро Гастон
34' Желтая карточка
Jeronimo Cacciabue
38' Желтая карточка
Rufino Lucero
12
Ramiro
Macagno
27
Gabriel
Compagnucci
2
Лема
Кристиан
6
Jose
Maria
Canale
38
Franco
Negri
33
Maximiliano
Comba
36
Nicolas
Castro
31
Jeronimo
Cacciabue
26
Ramiro
Sordo
32
Игнасио
Скокко
9
Кристальдо
Хонатан
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
19
Миерс
Маркос
28
Fernando
Roman
Villalba
33
Leandro
Maciel
20
Malcom
Braida
5
Ромеро
Гастон
24
Gaston
Lodico
15
Ауче
Габриэль
77
Каутеруссио
Мартин
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2
Альдосиви
4-1-4-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Альдосиви

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
2:0
С
1:0
П
0:3
П
1:1
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 5 0.29
Игнасио Скокко 4 0.24
Juan Fernando Garro 2 0.12
Кристальдо Хонатан 2 (1) 0.12
Justo Giani 1 0.06
Gabriel Compagnucci 1 0.06
Manuel Capasso 1 0.06
Facundo Mansilla Zahir 1 0.06
Maximiliano Comba 0 0
Белуччи Фернандо 0 0
Биттоло Мариано 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 9 (3) 0.53
Gaston Lodico 3 0.18
Federico Gino 1 0.06
Серро Франсиско 1 0.06
Francisco Grahl 1 0.06
Brian Guzman 1 0.06
Malcom Braida 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Андрада Федерико 0 0
Leandro Maciel 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 6 0
Игнасио Скокко 4 1
Juan Sforza 5 0
Julian Fernandez II 3 0
Franco Negri 3 0
Jeronimo Cacciabue 3 0
Mateo Maccari 3 0
Биттоло Мариано 2 0
Nicolas Castro 2 0
Alan Aguerre 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Кристальдо Хонатан 0 1
Перес Пабло II 1 0
Manuel Capasso 1 0
Jose Maria Canale 1 0
Justo Giani 1 0
Facundo Mansilla Zahir 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Гастон 7 0
Инсуа Эмануэль 5 0
Emanuel Iniguez 5 0
Инсуа Эмилиано 4 0
Leandro Maciel 4 0
Joaquin Indacoechea 2 1
Колоччини Фабрисио 1 1
Серро Франсиско 2 0
Gaston Lodico 2 0
Миерс Маркос 1 0
Jonathan Zacaria 1 0
Андрада Федерико 1 0
Девекки Хосе 1 0
Mario Lopez 1 0
Francisco Grahl 1 0
Federico Gino 1 0
Alejandro Aranda 1 0
Rufino Lucero 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
5
42%
1
14%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
3
21%
5
38%
76-90

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
3
33%
2
12%
76-90

Забито

18
16
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
5
28%
4
25%
61-75
4
22%
4
25%
76-90

Пропущено

23
30
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
9%
4
13%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
4
17%
6
20%
46-60
5
22%
5
17%
61-75
6
26%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Гойяненсе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Палестино 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Либертад - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Альдосиви
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3
Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Ривер Плейт - Альдосиви 4:1 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 1:3 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 16 11 3 2 32 - 12 36
2. Тальерес Кордоба 16 10 2 4 24 - 14 32
3. Бока Хуниорс 17 8 6 3 21 - 13 30
4. Ланус 17 9 3 5 30 - 26 30
5. Велес Сарсфилд 17 7 7 3 24 - 13 28
6. Эстудиантес Ла Плата 17 7 6 4 26 - 18 27
7. Колон 17 7 5 5 14 - 19 26
8. Уракан 17 6 7 4 16 - 13 25
9. Дефенса и Хустисия 17 6 7 4 23 - 16 25
10. Индепендьенте Авельянеда 16 6 6 4 17 - 15 24
11. Аргентинос Хуниорс 17 6 6 5 18 - 15 24
12. Химнасия Ла-Плата 17 6 6 5 14 - 16 24
13. Годой Крус 17 6 5 6 26 - 22 23
14. Расинг Авельянеда 17 5 8 4 14 - 10 23
15. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
16. Росарио Сентраль 17 6 3 8 24 - 24 21
17. Атлетико Тукуман 17 5 5 7 17 - 24 20
18. Атлетико Платенсе 17 4 8 5 19 - 20 20
19. Сармиенто 16 5 4 7 18 - 20 19
20. Альдосиви 0:0 17 5 2 10 17 - 29 17
21. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 17 4 5 8 17 - 24 17
22. Сан-Лоренсо 17 4 5 8 15 - 23 17
23. Патронато Парана 17 3 7 7 16 - 22 16
24. Банфилд 17 2 9 6 12 - 19 15
25. Арсенал Саранди 17 2 7 8 6 - 21 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 17 2 6 9 16 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
3. Дефенса и Хустисия 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Химнасия Ла-Плата 9 4 4 1 7 - 4 16
6. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
7. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Колон 8 4 3 1 7 - 6 15
9. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 11 - 7 14
10. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
11. Атлетико Тукуман 8 3 4 1 10 - 7 13
12. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
13. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
14. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
15. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
16. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
17. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
18. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 9 3 2 4 12 - 14 11
20. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
21. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
22. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
23. Альдосиви 0:0 9 3 0 6 10 - 16 9
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Ланус 8 5 0 3 15 - 14 15
4. Эстудиантес Ла Плата 9 4 2 3 14 - 12 14
5. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
6. Тальерес Кордоба 9 4 1 4 10 - 12 13
7. Расинг Авельянеда 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
15. Банфилд 9 1 7 1 5 - 6 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Альдосиви 0:0 8 2 2 4 7 - 13 8
18. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
19. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
20. Атлетико Тукуман 9 2 1 6 7 - 17 7
21. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
22. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
23. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 8 1 3 4 5 - 10 6
24. Сан-Лоренсо 9 1 3 5 5 - 14 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ривер Плейт Альварес Хулиан 10 0 3
2. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
3. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 9 0 2
5. Альдосиви Каутеруссио Мартин 9 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 6 1
2. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
3. Колон Rodrigo Aliendro 4 2
4. Уракан Jonathan Galvan 7 0
5. Альдосиви Ромеро Гастон 7 0
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Альдосиви
1.90
3.80
4.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Альдосиви онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 