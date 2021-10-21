Аргентина: Лига професьональ 2021
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Перерыв
Альдосиви
20' Желтая карточкаРомеро Гастон
34' Желтая карточкаJeronimo Cacciabue
38' Желтая карточкаRufino Lucero
38
Franco
Negri
26
Ramiro
Sordo
25
Девекки
Хосе
19
Миерс
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ramiro SordoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Саббаг ПаблоНападающий
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
13 Juan Sforza
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gamboa
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Перес ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Ход матча
20'
38'
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Альдосиви
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|5
|0.29
|Игнасио Скокко
|4
|0.24
|Juan Fernando Garro
|2
|0.12
|Кристальдо Хонатан
|2 (1)
|0.12
|Justo Giani
|1
|0.06
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.06
|Manuel Capasso
|1
|0.06
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.06
|Maximiliano Comba
|0
|0
|Белуччи Фернандо
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|9 (3)
|0.53
|Gaston Lodico
|3
|0.18
|Federico Gino
|1
|0.06
|Серро Франсиско
|1
|0.06
|Francisco Grahl
|1
|0.06
|Brian Guzman
|1
|0.06
|Malcom Braida
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Андрада Федерико
|0
|0
|Leandro Maciel
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|6
|0
|Игнасио Скокко
|4
|1
|Juan Sforza
|5
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Franco Negri
|3
|0
|Jeronimo Cacciabue
|3
|0
|Mateo Maccari
|3
|0
|Биттоло Мариано
|2
|0
|Nicolas Castro
|2
|0
|Alan Aguerre
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Manuel Capasso
|1
|0
|Jose Maria Canale
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Гастон
|7
|0
|Инсуа Эмануэль
|5
|0
|Emanuel Iniguez
|5
|0
|Инсуа Эмилиано
|4
|0
|Leandro Maciel
|4
|0
|Joaquin Indacoechea
|2
|1
|Колоччини Фабрисио
|1
|1
|Серро Франсиско
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Миерс Маркос
|1
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Андрада Федерико
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Francisco Grahl
|1
|0
|Federico Gino
|1
|0
|Alejandro Aranda
|1
|0
|Rufino Lucero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
5
42%
1
14%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
3
21%
5
38%
76-90
Забито
6
9
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
3
33%
2
12%
76-90
Забито
18
16
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
5
28%
4
25%
61-75
4
22%
4
25%
76-90
Пропущено
23
30
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
9%
4
13%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
4
17%
6
20%
46-60
5
22%
5
17%
61-75
6
26%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Гойяненсе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Палестино 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Либертад - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Альдосиви
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3
Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Ривер Плейт - Альдосиви 4:1 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 1:3 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|Тальерес Кордоба
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|21 - 13
|30
|4.
|Ланус
|17
|9
|3
|5
|30 - 26
|30
|5.
|Велес Сарсфилд
|17
|7
|7
|3
|24 - 13
|28
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|7
|6
|4
|26 - 18
|27
|7.
|Колон
|17
|7
|5
|5
|14 - 19
|26
|8.
|Уракан
|17
|6
|7
|4
|16 - 13
|25
|9.
|Дефенса и Хустисия
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|6
|6
|4
|17 - 15
|24
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|6
|6
|5
|18 - 15
|24
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|6
|6
|5
|14 - 16
|24
|13.
|Годой Крус
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|14.
|Расинг Авельянеда
|17
|5
|8
|4
|14 - 10
|23
|15.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|3
|8
|24 - 24
|21
|17.
|Атлетико Тукуман
|17
|5
|5
|7
|17 - 24
|20
|18.
|Атлетико Платенсе
|17
|4
|8
|5
|19 - 20
|20
|19.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|20.
|Альдосиви
|0:0
|17
|5
|2
|10
|17 - 29
|17
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|17
|4
|5
|8
|17 - 24
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|17
|4
|5
|8
|15 - 23
|17
|23.
|Патронато Парана
|17
|3
|7
|7
|16 - 22
|16
|24.
|Банфилд
|17
|2
|9
|6
|12 - 19
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|17
|2
|7
|8
|6 - 21
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|2
|6
|9
|16 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Колон
|8
|4
|3
|1
|7 - 6
|15
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|10.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|11.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|13.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|15.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|16.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|21.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|22.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|23.
|Альдосиви
|0:0
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Ланус
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|5.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|12.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|15.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Альдосиви
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|20.
|Атлетико Тукуман
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|21.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|22.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|10
|0
|3
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|3.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|5.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|9
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|6
|1
|2.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|3.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|4
|2
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|5.
|Альдосиви
|Ромеро Гастон
|7
|0