Аргентина: Лига професьональ 2021
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Конец матча
Альдосиви
20' Желтая карточкаРомеро Гастон
34' Желтая карточкаJeronimo Cacciabue
38' Желтая карточкаRufino Lucero
76' Желтая карточкаFrancisco Gonzalez2
38
Franco
Negri
26
Ramiro
Sordo
25
Девекки
Хосе
19
Миерс
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ramiro SordoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Саббаг ПаблоНападающий
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
13 Juan Sforza
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gamboa
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Перес ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Ход матча
20'
38'
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Альдосиви
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|5
|0.29
|Игнасио Скокко
|4
|0.24
|Juan Fernando Garro
|2
|0.12
|Кристальдо Хонатан
|2 (1)
|0.12
|Justo Giani
|1
|0.06
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.06
|Manuel Capasso
|1
|0.06
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.06
|Maximiliano Comba
|0
|0
|Белуччи Фернандо
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|9 (3)
|0.53
|Gaston Lodico
|3
|0.18
|Federico Gino
|1
|0.06
|Серро Франсиско
|1
|0.06
|Francisco Grahl
|1
|0.06
|Brian Guzman
|1
|0.06
|Malcom Braida
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Андрада Федерико
|0
|0
|Leandro Maciel
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|6
|0
|Игнасио Скокко
|4
|1
|Juan Sforza
|5
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Franco Negri
|3
|0
|Jeronimo Cacciabue
|3
|0
|Mateo Maccari
|3
|0
|Биттоло Мариано
|2
|0
|Nicolas Castro
|2
|0
|Alan Aguerre
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Manuel Capasso
|1
|0
|Jose Maria Canale
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Francisco Gonzalez2
|1
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Гастон
|7
|0
|Инсуа Эмануэль
|5
|0
|Emanuel Iniguez
|5
|0
|Инсуа Эмилиано
|4
|0
|Leandro Maciel
|4
|0
|Joaquin Indacoechea
|2
|1
|Колоччини Фабрисио
|1
|1
|Серро Франсиско
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Миерс Маркос
|1
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Андрада Федерико
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Francisco Grahl
|1
|0
|Federico Gino
|1
|0
|Alejandro Aranda
|1
|0
|Rufino Lucero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
5
42%
1
14%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
3
21%
5
38%
76-90
Забито
6
9
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
3
33%
2
12%
76-90
Забито
18
16
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
5
28%
4
25%
61-75
4
22%
4
25%
76-90
Пропущено
23
30
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
9%
4
13%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
4
17%
6
20%
46-60
5
22%
5
17%
61-75
6
26%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1
Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Гойяненсе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Палестино 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Либертад - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Альдосиви
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3
Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Ривер Плейт - Альдосиви 4:1 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 1:3 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|Тальерес Кордоба
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|21 - 13
|30
|4.
|Ланус
|17
|9
|3
|5
|30 - 26
|30
|5.
|Велес Сарсфилд
|17
|7
|7
|3
|24 - 13
|28
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|7
|6
|4
|26 - 18
|27
|8.
|Колон
|17
|7
|5
|5
|14 - 19
|26
|9.
|Уракан
|17
|6
|7
|4
|16 - 13
|25
|10.
|Дефенса и Хустисия
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|6
|6
|5
|18 - 15
|24
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|6
|6
|5
|14 - 16
|24
|13.
|Годой Крус
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|14.
|Расинг Авельянеда
|17
|5
|8
|4
|14 - 10
|23
|15.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|3
|8
|24 - 24
|21
|17.
|Атлетико Тукуман
|17
|5
|5
|7
|17 - 24
|20
|18.
|Атлетико Платенсе
|17
|4
|8
|5
|19 - 20
|20
|19.
|Сармиенто
|0:1
|17
|5
|4
|8
|18 - 21
|19
|20.
|Альдосиви
|17
|5
|2
|10
|17 - 29
|17
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|4
|5
|8
|17 - 24
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|17
|4
|5
|8
|15 - 23
|17
|23.
|Патронато Парана
|17
|3
|7
|7
|16 - 22
|16
|24.
|Банфилд
|17
|2
|9
|6
|12 - 19
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|17
|2
|7
|8
|6 - 21
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|2
|6
|9
|16 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|9.
|Колон
|8
|4
|3
|1
|7 - 6
|15
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|11.
|Сармиенто
|0:1
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|12.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|14.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|15.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|16.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|21.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|22.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|23.
|Альдосиви
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Ланус
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|5.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|12.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|15.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|18.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|20.
|Атлетико Тукуман
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|21.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|22.
|Сармиенто
|0:1
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|10
|0
|3
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|3.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|5.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|9
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|6
|1
|2.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|3.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|4
|2
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|5.
|Альдосиви
|Ромеро Гастон
|7
|0