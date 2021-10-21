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Аргентина: Лига професьональ 2021

Индепендьенте Авельянеда
1:0
Первый тайм: 28'
Сармиенто
0'
1:0
6' Гол
Lucas Daniel Romero
28'
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
2
Joaquin
Laso
33
Инсаурральде
Хуан
32
Ayrton
Costa
29
Lucas
Daniel
Romero
23
Бланко
Доминго
20
Rodrigo
Marquez
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
18
Braian
Salvareschi
2
Federico
Mancinelli
23
Nicolas
Bazzana
24
Lautaro
Montoya
7
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
22
Браво
Федерико
17
Gabriel
Alanis
19
Luciano
Gondou
9
Jonathan
Torres
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Сармиенто
5-3-2

Ход матча

6'
Lucas Daniel Romero
(Alan Sonora)
1:0

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Сармиенто

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
6:0
П
0:1
П
0:0
П
1:1
ПБ
2:0
ПБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 7 0.41
Alan Sonora 3 0.18
Роа Андрес Фелипе 3 0.18
Бустос Фабрисио 1 0.06
Инсаурральде Хуан 1 0.06
Lucas Daniel Romero 1 0.06
Ayrton Costa 1 0.06
Rodrigo Marquez 1 0.06
Паласиос Себастьян 0 0
Alan Velasco 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Thomas Ortega 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 5 (1) 0.29
Luciano Gondou 4 0.24
Gabriel Alanis 3 (1) 0.18
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.06
Guido Mainero 1 0.06
Yair Arismendi 1 0.06
Patricio Cucchi 1 0.06
Lautaro Montoya 1 0.06
Braian Salvareschi 1 0.06
Rodrigo Javier Salinas 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Мартин Гарсия 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бланко Доминго 5 1
Sergio Barreto 5 1
Инсаурральде Хуан 5 0
Lucas Daniel Romero 4 0
Alan Velasco 4 0
Соса Себастьян 3 0
Thomas Ortega 3 0
Ayrton Costa 3 0
Роа Андрес Фелипе 2 0
Паласиос Себастьян 1 0
Joaquin Laso 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Javier Ostachuk 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Braian Salvareschi 5 1
Julian Chicco 5 0
Нуньес Хервасио 3 0
Браво Федерико 3 0
Lautaro Montoya 3 0
Nicolas Bazzana 3 0
Yair Arismendi 3 0
Мартин Гарсия 2 0
Federico Mancinelli 1 0
Jonathan Torres 1 0
Manuel Vicentini 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Guido Mainero 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

9
12
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
5
56%
2
20%
76-90

Забито

18
18
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
7
39%
5
28%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
3
17%
4
22%
61-75
0
0%
6
33%
76-90

Пропущено

14
20
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
2
14%
6
30%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
5
36%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4
Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сантос 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 0:0 Сантос - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2
Сармиенто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1
Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Темперлей 0:1 Сармиенто - Эстудиантес Ла Плата 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 16 11 3 2 32 - 12 36
2. Тальерес Кордоба 16 10 2 4 24 - 14 32
3. Бока Хуниорс 17 8 6 3 21 - 13 30
4. Ланус 17 9 3 5 30 - 26 30
5. Велес Сарсфилд 17 7 7 3 24 - 13 28
6. Индепендьенте Авельянеда 1:0 17 7 6 4 18 - 15 27
7. Эстудиантес Ла Плата 17 7 6 4 26 - 18 27
8. Колон 17 7 5 5 14 - 19 26
9. Уракан 17 6 7 4 16 - 13 25
10. Дефенса и Хустисия 17 6 7 4 23 - 16 25
11. Аргентинос Хуниорс 17 6 6 5 18 - 15 24
12. Химнасия Ла-Плата 17 6 6 5 14 - 16 24
13. Годой Крус 17 6 5 6 26 - 22 23
14. Расинг Авельянеда 17 5 8 4 14 - 10 23
15. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
16. Росарио Сентраль 17 6 3 8 24 - 24 21
17. Атлетико Тукуман 17 5 5 7 17 - 24 20
18. Атлетико Платенсе 17 4 8 5 19 - 20 20
19. Сармиенто 0:1 17 5 4 8 18 - 21 19
20. Альдосиви 17 5 2 10 17 - 29 17
21. Ньюэллс Олд Бойз 17 4 5 8 17 - 24 17
22. Сан-Лоренсо 17 4 5 8 15 - 23 17
23. Патронато Парана 17 3 7 7 16 - 22 16
24. Банфилд 17 2 9 6 12 - 19 15
25. Арсенал Саранди 17 2 7 8 6 - 21 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 17 2 6 9 16 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
3. Дефенса и Хустисия 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Химнасия Ла-Плата 9 4 4 1 7 - 4 16
6. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
7. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Индепендьенте Авельянеда 1:0 9 4 3 2 9 - 6 15
9. Колон 8 4 3 1 7 - 6 15
10. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 11 - 7 14
11. Сармиенто 0:1 9 4 1 4 12 - 10 13
12. Атлетико Тукуман 8 3 4 1 10 - 7 13
13. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
14. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
15. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
16. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
17. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
18. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
20. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
21. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
22. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
23. Альдосиви 9 3 0 6 10 - 16 9
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Ланус 8 5 0 3 15 - 14 15
4. Эстудиантес Ла Плата 9 4 2 3 14 - 12 14
5. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
6. Тальерес Кордоба 9 4 1 4 10 - 12 13
7. Расинг Авельянеда 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Индепендьенте Авельянеда 1:0 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
15. Банфилд 9 1 7 1 5 - 6 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
18. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
19. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
20. Атлетико Тукуман 9 2 1 6 7 - 17 7
21. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
22. Сармиенто 0:1 8 1 3 4 6 - 11 6
23. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
24. Сан-Лоренсо 9 1 3 5 5 - 14 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ривер Плейт Альварес Хулиан 10 0 3
2. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
3. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 9 0 2
5. Альдосиви Каутеруссио Мартин 9 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 6 1
2. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
3. Колон Rodrigo Aliendro 4 2
4. Уракан Jonathan Galvan 7 0
5. Альдосиви Ромеро Гастон 7 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Сармиенто
1.73
5.86
5.89
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто онлайн




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