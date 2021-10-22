Аргентина: Лига професьональ 2021
Индепендьенте Авельянеда
1:1
Конец матча
Сармиенто
1:0
6' ГолLucas Daniel Romero
1:1
32' ГолLuciano Gondou
41' Желтая карточкаБраво Федерико
43' Желтая карточкаAlan Velasco
71' Желтая карточкаLautaro Montoya
32
Ayrton
Costa
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Gaston Togni
-
26 Zarza
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
Ход матча
6'
32'
1:1
41'
43'
71'
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Сармиенто
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|7
|0.41
|Alan Sonora
|3
|0.18
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.18
|Бустос Фабрисио
|1
|0.06
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.06
|Lucas Daniel Romero
|1
|0.06
|Ayrton Costa
|1
|0.06
|Rodrigo Marquez
|1
|0.06
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Alan Velasco
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Thomas Ortega
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|5
|0.29
|Jonathan Torres
|5 (1)
|0.29
|Gabriel Alanis
|3 (1)
|0.18
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.06
|Guido Mainero
|1
|0.06
|Yair Arismendi
|1
|0.06
|Patricio Cucchi
|1
|0.06
|Lautaro Montoya
|1
|0.06
|Braian Salvareschi
|1
|0.06
|Мартин Гарсия
|0
|0
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бланко Доминго
|5
|1
|Sergio Barreto
|5
|1
|Инсаурральде Хуан
|5
|0
|Alan Velasco
|5
|0
|Lucas Daniel Romero
|4
|0
|Соса Себастьян
|3
|0
|Thomas Ortega
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Braian Salvareschi
|5
|1
|Julian Chicco
|5
|0
|Браво Федерико
|4
|0
|Lautaro Montoya
|4
|0
|Нуньес Хервасио
|3
|0
|Nicolas Bazzana
|3
|0
|Yair Arismendi
|3
|0
|Мартин Гарсия
|2
|0
|Federico Mancinelli
|1
|0
|Jonathan Torres
|1
|0
|Manuel Vicentini
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
4
57%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
50%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
9
12
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
5
56%
2
20%
76-90
Забито
19
19
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
3
16%
1
5%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
7
37%
6
32%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
3
16%
4
21%
61-75
0
0%
6
32%
76-90
Пропущено
15
21
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
2
13%
6
29%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
5
33%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4
Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сантос 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 0:0 Сантос - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2
Сармиенто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1
Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Темперлей 0:1 Сармиенто - Эстудиантес Ла Плата 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:0
|17
|11
|4
|2
|32 - 12
|37
|2.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|3.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|21 - 13
|30
|4.
|Ланус
|17
|9
|3
|5
|30 - 26
|30
|5.
|Велес Сарсфилд
|17
|7
|7
|3
|24 - 13
|28
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|7
|6
|4
|26 - 18
|27
|7.
|Колон
|17
|7
|5
|5
|14 - 19
|26
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|6
|7
|4
|18 - 16
|25
|9.
|Уракан
|17
|6
|7
|4
|16 - 13
|25
|10.
|Дефенса и Хустисия
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|6
|6
|5
|18 - 15
|24
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|6
|6
|5
|14 - 16
|24
|13.
|Годой Крус
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|14.
|Расинг Авельянеда
|17
|5
|8
|4
|14 - 10
|23
|15.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|3
|8
|24 - 24
|21
|17.
|Сармиенто
|17
|5
|5
|7
|19 - 21
|20
|18.
|Атлетико Тукуман
|17
|5
|5
|7
|17 - 24
|20
|19.
|Атлетико Платенсе
|17
|4
|8
|5
|19 - 20
|20
|20.
|Альдосиви
|17
|5
|2
|10
|17 - 29
|17
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|4
|5
|8
|17 - 24
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|17
|4
|5
|8
|15 - 23
|17
|23.
|Патронато Парана
|17
|3
|7
|7
|16 - 22
|16
|24.
|Банфилд
|17
|2
|9
|6
|12 - 19
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|17
|2
|7
|8
|6 - 21
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|2
|6
|9
|16 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Колон
|8
|4
|3
|1
|7 - 6
|15
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|11.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|12.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|13.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|15.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|16.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|21.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|22.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|23.
|Альдосиви
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Ланус
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|5.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|12.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|15.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|20.
|Сармиенто
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|Атлетико Тукуман
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|24.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|10
|0
|3
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|3.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|5.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|9
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|6
|1
|2.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|3.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|4
|2
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|5.
|Альдосиви
|Ромеро Гастон
|7
|0