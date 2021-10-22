Аргентина: Лига професьональ 2021
Тальерес Кордоба
0:2
Конец матча
Ривер Плейт
8' Красная карточкаПенья Фелипе
35' Желтая карточкаКаско Милтон
0:1
42' ГолРохас Роберт
66' Желтая карточкаJulian Malatini
0:2
71' ГолРомеро Брайан
82' Желтая карточкаПерес Энцо
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
28
Пенья
Фелипе
20
Каско
Милтон
13
Зидан
Энцо
24
Перес
Энцо
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Пенья ФелипеЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
-
16 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
Ход матча
8'
35'
42'
0:1
66'
71'
0:2
82'
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|4
|0.24
|Carlos Auzqui
|4
|0.24
|Enzo Hernan Diaz
|4
|0.24
|Mateo Retegui
|3
|0.18
|Diego Valoyes
|2
|0.12
|Hector Fertoli
|2
|0.12
|Nahuel Tenaglia
|2
|0.12
|Angelo Martino
|1
|0.06
|Julian Malatini
|1
|0.06
|Комар Хуан
|0
|0
|Мендез Начо
|0
|0
|Diego Garcia VI
|0
|0
|Rodrigo Villagra
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|10
|0.59
|Ромеро Брайан
|6
|0.35
|Де ла Крус Николас
|4
|0.24
|Суарес Матиас
|3
|0.18
|Карраскаль Хорхе
|3
|0.18
|Перес Энцо
|2
|0.12
|Сукулини Бруно
|1
|0.06
|Зидан Энцо
|1
|0.06
|Рохас Роберт
|1
|0.06
|Диас Пауло
|1
|0.06
|Анхилери Фабрисио
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Палавесино Агустин
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|Carlos Auzqui
|6
|0
|Francis Mac Allister
|4
|0
|Julian Malatini
|4
|0
|Рафа II
|3
|0
|Мендез Начо
|3
|0
|Diego Valoyes
|3
|0
|Angelo Martino
|3
|0
|Nahuel Tenaglia
|3
|0
|Mateo Retegui
|3
|0
|Hector Fertoli
|1
|1
|Комар Хуан
|2
|0
|Rodrigo Villagra
|2
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Federico Navarro
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|5
|0
|Каско Милтон
|4
|0
|Сукулини Бруно
|4
|0
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Пенья Фелипе
|1
|1
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|2
|0
|Суарес Матиас
|1
|0
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
5
31%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
2
15%
3
19%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
2
29%
76-90
Забито
24
32
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
3
13%
4
13%
1-15
4
17%
1
3%
16-30
5
21%
8
25%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
3
13%
8
25%
61-75
4
17%
7
22%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
6%
3
21%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
5
31%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Эмелек - Тальерес Кордоба 1:4 Тальерес Кордоба - Брагантино 0:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3
Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Колон 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|12
|3
|2
|34 - 12
|39
|2.
|Тальерес Кордоба
|17
|10
|2
|5
|24 - 16
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|21 - 13
|30
|4.
|Ланус
|17
|9
|3
|5
|30 - 26
|30
|5.
|Велес Сарсфилд
|17
|7
|7
|3
|24 - 13
|28
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|7
|6
|4
|26 - 18
|27
|7.
|Колон
|17
|7
|5
|5
|14 - 19
|26
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|6
|7
|4
|18 - 16
|25
|9.
|Уракан
|17
|6
|7
|4
|16 - 13
|25
|10.
|Дефенса и Хустисия
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|6
|6
|5
|18 - 15
|24
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|6
|6
|5
|14 - 16
|24
|13.
|Годой Крус
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|14.
|Расинг Авельянеда
|17
|5
|8
|4
|14 - 10
|23
|15.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|3
|8
|24 - 24
|21
|17.
|Сармиенто
|17
|5
|5
|7
|19 - 21
|20
|18.
|Атлетико Тукуман
|17
|5
|5
|7
|17 - 24
|20
|19.
|Атлетико Платенсе
|17
|4
|8
|5
|19 - 20
|20
|20.
|Альдосиви
|17
|5
|2
|10
|17 - 29
|17
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|4
|5
|8
|17 - 24
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|17
|4
|5
|8
|15 - 23
|17
|23.
|Патронато Парана
|17
|3
|7
|7
|16 - 22
|16
|24.
|Банфилд
|17
|2
|9
|6
|12 - 19
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|17
|2
|7
|8
|6 - 21
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|2
|6
|9
|16 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Тальерес Кордоба
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Колон
|8
|4
|3
|1
|7 - 6
|15
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|11.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|12.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|13.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|15.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|16.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|21.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|22.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|23.
|Альдосиви
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Ланус
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|5.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|12.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|15.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|20.
|Сармиенто
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|Атлетико Тукуман
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|24.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|10
|0
|4
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|3.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|5.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|9
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|6
|1
|2.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|3.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|4
|2
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|5.
|Альдосиви
|Ромеро Гастон
|7
|0