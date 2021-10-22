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Аргентина: Лига професьональ 2021

Тальерес Кордоба
0:2
Конец матча
Ривер Плейт
0'
8' Красная карточка
Пенья Фелипе
35' Желтая карточка
Каско Милтон
0:1
42' Гол
Рохас Роберт
66' Желтая карточка
Julian Malatini
0:2
71' Гол
Ромеро Брайан
82' Желтая карточка
Перес Энцо
90'+5
22
Эррера
Гидо
13
Julian
Malatini
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
8
Мендез
Начо
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
28
Carlos
Auzqui
21
Angelo
Martino
9
Майкл
Сантос
1
Армани
Франко
2
Рохас
Роберт
28
Пенья
Фелипе
6
Мартинес
Эктор
II
20
Каско
Милтон
13
Зидан
Энцо
24
Перес
Энцо
31
Симон
Сантьяго
30
Рольхейсер
Бенхамин
8
Палавесино
Агустин
9
Альварес
Хулиан
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Ривер Плейт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:1
С
0:2
С
4:0
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 4 0.24
Carlos Auzqui 4 0.24
Enzo Hernan Diaz 4 0.24
Mateo Retegui 3 0.18
Diego Valoyes 2 0.12
Hector Fertoli 2 0.12
Nahuel Tenaglia 2 0.12
Angelo Martino 1 0.06
Julian Malatini 1 0.06
Комар Хуан 0 0
Мендез Начо 0 0
Diego Garcia VI 0 0
Rodrigo Villagra 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 10 0.59
Ромеро Брайан 6 0.35
Де ла Крус Николас 4 0.24
Суарес Матиас 3 0.18
Карраскаль Хорхе 3 0.18
Перес Энцо 2 0.12
Сукулини Бруно 1 0.06
Зидан Энцо 1 0.06
Рохас Роберт 1 0.06
Диас Пауло 1 0.06
Анхилери Фабрисио 0 0
Каско Милтон 0 0
Палавесино Агустин 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Пинола Хавьер II 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 6 1
Carlos Auzqui 6 0
Francis Mac Allister 4 0
Julian Malatini 4 0
Рафа II 3 0
Мендез Начо 3 0
Diego Valoyes 3 0
Angelo Martino 3 0
Nahuel Tenaglia 3 0
Mateo Retegui 3 0
Hector Fertoli 1 1
Комар Хуан 2 0
Rodrigo Villagra 2 0
Эррера Гидо 1 0
Federico Navarro 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 5 0
Каско Милтон 4 0
Сукулини Бруно 4 0
Карраскаль Хорхе 4 0
Пенья Фелипе 1 1
Ромеро Брайан 2 0
Армани Франко 2 0
Анхилери Фабрисио 2 0
Agustin Fontana 2 0
Диас Пауло 2 0
Парадела Хосе 2 0
Виго Алекс 2 0
Рольхейсер Бенхамин 2 0
Суарес Матиас 1 0
Пинола Хавьер II 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
5
31%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
2
15%
3
19%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
2
29%
76-90

Забито

24
32
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
3
13%
4
13%
1-15
4
17%
1
3%
16-30
5
21%
8
25%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
3
13%
8
25%
61-75
4
17%
7
22%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
6%
3
21%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
5
31%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Эмелек - Тальерес Кордоба 1:4 Тальерес Кордоба - Брагантино 0:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3
Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Колон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 12 3 2 34 - 12 39
2. Тальерес Кордоба 17 10 2 5 24 - 16 32
3. Бока Хуниорс 17 8 6 3 21 - 13 30
4. Ланус 17 9 3 5 30 - 26 30
5. Велес Сарсфилд 17 7 7 3 24 - 13 28
6. Эстудиантес Ла Плата 17 7 6 4 26 - 18 27
7. Колон 17 7 5 5 14 - 19 26
8. Индепендьенте Авельянеда 17 6 7 4 18 - 16 25
9. Уракан 17 6 7 4 16 - 13 25
10. Дефенса и Хустисия 17 6 7 4 23 - 16 25
11. Аргентинос Хуниорс 17 6 6 5 18 - 15 24
12. Химнасия Ла-Плата 17 6 6 5 14 - 16 24
13. Годой Крус 17 6 5 6 26 - 22 23
14. Расинг Авельянеда 17 5 8 4 14 - 10 23
15. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
16. Росарио Сентраль 17 6 3 8 24 - 24 21
17. Сармиенто 17 5 5 7 19 - 21 20
18. Атлетико Тукуман 17 5 5 7 17 - 24 20
19. Атлетико Платенсе 17 4 8 5 19 - 20 20
20. Альдосиви 17 5 2 10 17 - 29 17
21. Ньюэллс Олд Бойз 17 4 5 8 17 - 24 17
22. Сан-Лоренсо 17 4 5 8 15 - 23 17
23. Патронато Парана 17 3 7 7 16 - 22 16
24. Банфилд 17 2 9 6 12 - 19 15
25. Арсенал Саранди 17 2 7 8 6 - 21 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 17 2 6 9 16 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Тальерес Кордоба 8 6 1 1 14 - 4 19
3. Дефенса и Хустисия 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Химнасия Ла-Плата 9 4 4 1 7 - 4 16
6. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
7. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Колон 8 4 3 1 7 - 6 15
9. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 11 - 7 14
10. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
11. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
12. Атлетико Тукуман 8 3 4 1 10 - 7 13
13. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
14. Индепендьенте Авельянеда 9 3 4 2 9 - 7 13
15. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
16. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
17. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
18. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
20. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
21. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
22. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
23. Альдосиви 9 3 0 6 10 - 16 9
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Ланус 8 5 0 3 15 - 14 15
4. Эстудиантес Ла Плата 9 4 2 3 14 - 12 14
5. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
6. Тальерес Кордоба 9 4 1 4 10 - 12 13
7. Расинг Авельянеда 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
15. Банфилд 9 1 7 1 5 - 6 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
18. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
19. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
20. Сармиенто 8 1 4 3 7 - 11 7
21. Атлетико Тукуман 9 2 1 6 7 - 17 7
22. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
23. Сан-Лоренсо 9 1 3 5 5 - 14 6
24. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ривер Плейт Альварес Хулиан 10 0 4
2. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
3. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 9 0 2
5. Альдосиви Каутеруссио Мартин 9 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 6 1
2. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
3. Колон Rodrigo Aliendro 4 2
4. Уракан Jonathan Galvan 7 0
5. Альдосиви Ромеро Гастон 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Рохас Роберт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Каско Милтон получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    УДАЛЕНИЕ! - Пенья Фелипе увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт онлайн




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